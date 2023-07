Tiger Crystal Rave 2.0 - Lời hồi đáp mãn nhãn, đã tai cho các tín đồ EDM gây sốt nhất Vũng Tàu cuối tuần này!

Năm 2022, Tiger Crystal Rave đã tạo nên cơn sóng Water EDM Festival, là Chuỗi Đại Nhạc Hội EDM Trên Biển Đầu Tiên tại Việt Nam, nơi thổi bùng đam mê cho hàng ngàn tín đồ âm nhạc. Tiger Crystal Rave 2022 trải qua 4 đêm đại tiệc thăng hoa tại 4 thành phố lớn Vũng Tàu - Hạ Long - Đà Nẵng và TP.HCM. Chuỗi đại nhạc hội thu hút hơn 160.000 Raver tham dự 4 đêm diễn đầy choáng ngợp.



Cùng dàn khách mời đình đám của làng EDM Việt, top DJ hàng đầu thế giới "đẩy nhiệt" chạm đỉnh, ngay từ khi mở đầu, Tiger Crystal Rave 2022 đã mang đến những màn DJ/ Rap battle, sân khấu quy tụ loạt sao hạng A quyết liệt, đầy năng lượng. Không chỉ âm nhạc, Chuỗi Đại Nhạc Hội EDM Trên Biển Đầu Tiên tại Việt Nam còn để lại trải nghiệm đáng nhớ với những màn bom nước không ngừng nghỉ đến từ mọi phía, âm thanh ánh sáng tuyệt đỉnh, pháo hoa bùng nổ rực rỡ.



Dàn khách mời đỉnh cao

Những trải nghiệm hoà quyện nhạc - nước cực kì đáng nhớ

Dư vị về mùa Tiger Crystal Rave không thể nào quên

Trải qua lần đầu tiên không thể nào quên, Tiger Crystal Rave trở lại và lợi hại gấp đôi với sân khấu có sức chứa khủng, công nghệ hiện đại, cùng dàn line-up hàng đầu. Ngày 22/07 này, Tiger Crystal Rave 2.0 chính xác là lời hồi đáp không thể nào bùng nổ hơn, ngay tại thành phố biển Vũng Tàu!

Tiger Crystal Rave 2.0 sân khấu âm nhạc biểu tượng, lần đầu tiên và duy nhất áp dụng công nghệ thuỷ lực 4 in 1 tại Việt Nam

Tiger Crystal Rave 2.0 trang bị hệ thống phun nước đẳng cấp thế giới, thủy lực và nước xoay 360 độ bao trọn khu vực, mang đến sự sảng khoái đúng nghĩa. Đây là sân khấu âm nhạc biểu tượng, lần đầu tiên và duy nhất áp dụng công nghệ thuỷ lực 4 in 1 tại Việt Nam, bao gồm: Hệ thống Vario: Water - Lighting System; Hệ thủy lực: Water - Lighting interacts with music; Hệ nước 360: Increase coverage of water effect; Súng nước đại bác: The biggest water battle. Với hàng chục khẩu thủy thần công, các Raver có cơ hội trải nghiệm đủ cảm giác từ mướt mát, mê man, lướt theo vòng xoáy hệ nước 360 đến bùng nổ cùng những “cú bắn" súng nước đại bác, sân khấu ngập tràn nước và năng lượng hừng hực toả ra từ những sân khấu biểu diễn.

Ngay vừa khi vừa công bố thông tin trên fanpage Tiger Beer, sự kiện nhanh chóng thống lĩnh mạng xã hội, trở thành từ khoá liên tục được tìm kiếm đủ chứng minh sức hút khổng lồ của Tiger Crystal Rave 2.0. Các Raver đã tham gia sự kiện năm ngoái cảm thấy cực kỳ phấn khích, liên tục bày tỏ sự mong đợi hào hứng, sẵn sàng bùng nổ đam mê, không thể chờ lâu hơn để được quay lại trong bầu không khí nhiệt huyết, năng lượng của Tiger Crystal Rave 2.0.

Tiger Crystal Rave 2.0 sẽ tiếp nối tinh hoa tuyệt đỉnh từ Tiger Crystal Rave 2022, Chuỗi Đại Nhạc Hội EDM Trên Biển Đầu Tiên tại Việt Nam - quy mô choáng ngợp từ sân khấu, ánh sáng đến dàn âm thanh chất lượng hàng đầu và năng lượng phá đảo từ khán giả.

Tiger Crystal Rave 2.0 sẵn sàng cùng các Raver đắm chìm trong biển nước tại TP.Vũng Tàu vào thứ 7,22/07 với xung quanh toàn là nước

Tiger Crystal Rave 2.0 - chuỗi Water EDM Festival sảng khoái nhất hè 2023, với tinh thần #Nước_đến_chân_là_nhảy đã sẵn sàng cùng các Raver đắm chìm trong biển nước tại 3 điểm dừng TP.Vũng Tàu (22/07) - Đà Nẵng (12/08) và kết sân TP.HCM (26/08). Không chỉ được quẩy hết mình trong giờ G mà các Raver còn có cơ hội tham gia 7749 hoạt động chất ngất từ dưới nước lên đến bờ, loạt trò chơi “bật sảng khoái, bùng đam mê” từ được tiến hành 16 giờ. Chuẩn bị đến Vũng Tàu cho trải nghiệm Rave tầm cỡ quốc tế ngay thôi!