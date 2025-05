“Tiểu Yến Tử” bị đánh đến biến dạng vì lấy phải chồng tồi, ái nữ cũng phải chịu chung kiếp nạn

Huỳnh Dịch là nữ thần tuổi thơ của biết bao thế hệ khán giả Việt, ghi dấu ấn nhờ những vai diễn như Lý Ngọc Hồ trong Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý, Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách 3,... Thế nhưng, đời tư của nữ diễn viên này lại khá lắm thị phi, thậm chí suýt "toang" luôn sự nghiệp vì lùm xùm với chồng đại gia.

Dù không bì được với đàn chị Triệu Vy, vai Tiểu Yến Tử do Huỳnh Dịch thể hiện vẫn gặt hái nhiều thành công.

Huỳnh Dịch kết thúc mối tình với Nhiếp Viễn bằng màn "tác động vật lý"

Con đường tiến quân vào showbiz của Huỳnh Dịch khá thuận buồm xuôi gió. Nhờ ngoại hình nổi trội, cô nhận được lời mời quay quảng cáo và bắt đầu nhen nhóm ước mơ làm nghệ sĩ. Huỳnh Dịch thi vào trường Học viện Hý kịch Thượng Hải để được đào tạo bài bản về diễn xuất. Tại đây, cô gặp gỡ và đem lòng yêu nam diễn viên Nhiếp Viễn.

Huỳnh Dịch - Nhiếp Viễn may mắn nhận được cơ hội diễn chính trong bộ phim Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý và nhanh chóng nổi đình nổi đám, trở thành cặp kim đồng ngọc nữ được người người nhà nhà yêu mến. Thế nhưng, họ lại thường xuyên cãi vã vì những chuyện cỏn con. Thậm chí có lần khi đang quay phim, cả hai còn "tác động vật lý" với nhau trong cơn khắc khẩu, khiến các nhân viên công tác phải can ngăn mãi mới chịu ngừng. Có lẽ đây là lý do khiến tình cảm của họ sớm đi tới hồi kết.

Huỳnh Dịch - Nhiếp Viễn trong Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý.

Mặc dù đường ai nấy đi, Huỳnh Dịch – Nhiếp Viễn luôn dành những lời có cánh khi nói về đối phương. Huỳnh Dịch cho biết: "Khi ấy chúng tôi đều còn quá trẻ, không đủ bình tĩnh khi đối mặt với tình cảm, cũng không biết quý trọng lẫn nhau. Cứ cãi nhau qua cãi nhau lại đến mức đánh rơi luôn tình cảm".

Sau khi chia tay với nam diễn viên Diên Hi Công Lược, Huỳnh Dịch có nhiều bước tiến trong sự nghiệp nhưng lại liên tục gặp kiếp nạn trong tình yêu.

Nhiều người cho rằng, Nhiếp Viễn là mối tình tốt đẹp nhất của Huỳnh Dịch.

"Tiểu Yến Tử" thành tay săn đại gia khét tiếng nhưng dang dở đủ đường

Giới báo chí xứ Trung từng gọi Huỳnh Dịch là "sát thủ phú hào", bởi lẽ cô toàn hẹn hò với đại gia. Thế nhưng, những mối tình của người đẹp này đều chẳng đi tới được bước cuối cùng.

Huỳnh Dịch từng bị bắt gặp tay trong tay với "Kinh thành tứ thiếu" Uông Vũ, dấy lên nghi vấn làm tiểu tam chen chân vào tình yêu của "Én nhỏ" Triệu Vy. Có nhiều nguồn tin cho rằng, vị thiếu gia tỷ đô này chính là lý do khiến hai nàng "Tiểu Yến Tử" đình đám không thèm nhìn mặt nhau suốt nhiều năm trời.

Sau Uông Vũ, Huỳnh Dịch nên duyên với Dương Dật - một "phú nhị đại" nức tiếng đất Thượng Hải. Cặp đôi bên nhau 5 năm và còn tính tới chuyện hôn nhân. Tuy nhiên, sự chen chân của người đẹp Hoắc Tư Yến đã khiến con đường trở thành dâu hào môn của "Tiểu Yến Tử" đứt đánh giữa chừng.

Huỳnh Dịch là tay săn đại gia khét tiếng 1 thời của Cbiz.

Chẳng bao lâu sau, Huỳnh Dịch quyết định về chung một nhà với doanh nhân Khương Khải chỉ sau 41 ngày quen biết. Cuộc hôn nhân yêu nhanh cưới vội này là quyết định nông nổi, thiếu chín chắn của mỹ nhân Hoàn Châu Cách Cách 3. Mới chung nhà được gần 8 tháng, cặp đôi tuyên bố đường ai nấy đi trong ồn ào.

Có nhiều nguồn tin cho biết Huỳnh Dịch lấy phải "đại gia rởm", bị chồng cũ lừa tiền, còn Khương Khải khẳng định rằng nữ diễn viên Lên Nhầm Kiệu Hoa Được Chồng Như Ý ngoại tình với một đại gia người Hong Kong. Điều này khiến hình ảnh Huỳnh Dịch bị xấu đi trong mắt khán giả.

Huỳnh Dịch và người chồng đầu tiên Khương Khải ly hôn trong ồn ào.

Kiếp nạn lớn nhất của Huỳnh Dịch: Kết hôn lần 2 với gã chồng vũ phu, bị đánh lõm đầu khi mang thai

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên nhiều sóng gió, Huỳnh Dịch tiến thẳng vào tâm bão khi lên xe hoa lần 2. Năm 2012, nữ diễn viên kết hôn với đại gia Huỳnh Nghị Thanh và nhanh chóng sinh ái nữ đầu lòng. Thế nhưng, sau khi nên vợ nên chồng, Huỳnh Nghị Thanh lộ bản chất thật, bạo hành dã man "Tiểu Yến Tử" khi cô đang mang thai.

Không thể nhẫn nhịn được nữa, năm 2013, Huỳnh Dịch báo cảnh sát, công bố những hình ảnh bị bạo hành đến mức lõm phần đầu. Bấy giờ, công chúng mới biết cô phải trải qua những chuỗi ngày địa ngục sau khi kết hôn. Dù vậy, Huỳnh Dịch vẫn chấp nhận hòa giải với chồng đại gia vì con cái.

Tuy nhiên, việc Huỳnh Nghị Thanh cho lắp đặt hơn 20 camera trong nhà, giám sát từng động thái của Huỳnh Dịch 24/24 chẳng khác nào giọt nước tràn ly, khiến nữ diễn viên quyết ly hôn sau 3 năm gắn bó.

Huỳnh Dịch bị chồng đại gia "tác động vật lý" khi đang bụng mang dạ chửa.

Gã chồng cũ tệ bạc của Huỳnh Dịch quyết không chịu buông tha cho cô. Không chỉ nói xấu, bịa đặt đủ điều về Huỳnh Dịch, Huỳnh Nghị Thanh còn đăng tải cả những hình ảnh nhạy cảm của cô lên mạng xã hội. Năm 2017, Huỳnh Dịch đệ đơn khởi kiện Huỳnh Nghị Thanh ra tòa vì xúc phạm danh dự và giành chiến thắng. Thế nhưng, hình ảnh, sự nghiệp cùa Huỳnh Dịch cũng tụt dốc không phanh. Cô đánh mất tất cả, bị các đạo diễn ngó lơ, không muốn hợp tác vì sợ dính thị phi không đáng có.

Huỳnh Dịch suýt bị chồng cũ hủy hoại sự nghiệp.

Huỳnh Nghị Thanh vẫn tiếp tục đày đọa Huỳnh Dịch và con gái. Gã liên tục đăng tải bài viết chỉ trích nàng "Tiểu Yến Tử" sống bạc bẽo, không quan tâm tới con gái. Không chỉ vậy, Huỳnh Nghị Thanh còn ép con gái quay video nói rằng: "Bạn trai của mẹ dùng kim đâm con". Con gái Huỳnh Dịch nghẹn ngào chia sẻ: "Để làm cha vui, bớt mắng mẹ trên mạng xã hội, con chỉ có thể nói dối theo ý cha".

Càng quá quắt hơn, Huỳnh Nghị Thanh bịa đặt chuyện cô bé bị mẹ dạy dỗ thành người đồng tính, bị xâm hại. Điều này khiến công chúng sốc đến tận óc, không thể tin nổi một người cha lại có thể tung tin ác ý như vậy về con ruột của mình.

Huỳnh Nghị Thanh là "kiếp nạn" của mẹ con Huỳnh Dịch.

"Tiểu Yến Tử" vực dậy mạnh mẽ hậu lùm xùm

Huỳnh Dịch từng phải ở ẩn sau hàng loạt lùm xùm với chồng cũ. Tuy nhiên, vì con cái, cô tìm mọi cách để vực lại sự nghiệp. Nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách 3 góp mặt trong nhiều bộ phim, tham gia show truyền hình cũng như thử sức với đường đua livestream bán hàng. Dù không thể lấy lại được địa vị như xưa nhưng Huỳnh Dịch cũng được công chúng dần chấp nhận. Ngoài ra, "Tiểu Yến Tử" còn thử sức với lĩnh vực kinh doanh và gặt hái nhiều thành công.

Huỳnh Dịch mới gây bão với nhan sắc xinh đẹp khi xuất hiện tại sự kiện.

Trong khi đó, Huỳnh Nghị Thanh gặp "quả táo nhãn lồng", phải ngồi tù vì tội danh buôn bán trái phép chất ma tuý. Dù vậy, Huỳnh Dịch chưa từng nói xấu về chồng cũ với con gái. Nữ diễn viên chăm chút cho ái nữ hết mực, muốn bù đắp những tổn thương mà cô bé từng phải chịu đựng khi ở bên người cha tồi.

Hiện nay, cô bé Huỳnh Thiên Linh mới 11 tuổi nhưng đã cao gần bằng mẹ, trổ mã duyên dáng, hứa hẹn sẽ là một mỹ nhân trong tương lai. Tuy nhiên, nhiều người lo lắng thay cho mẹ con khi Huỳnh Nghị Thanh sắp mãn hạn tù. Liệu gã có tiếp tục gây sóng gió cho mẹ con "Tiểu Yến Tử" sau khi được tự do hay không thì vẫn còn là dấu chấm hỏi to đùng.

Nhiều người lo lắng Huỳnh Nghị Thanh sẽ nhằm vào mẹ con Huỳnh Dịch sau khi mãn hạn tù.

Nguồn: 163