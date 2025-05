Sau 21 năm không gặp mặt mẹ, 2 con của "Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ" giờ ra sao?

Mới đây, nữ diễn viên Go Hyun Jung đã thể hiện nỗi nhớ con thông qua Instagram. Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ chia sẻ ảnh bên con thuở nhỏ cùng chú thích: "Mùa xuân đang nở rộ. Tôi đã lục lại 1 số đồ cũ".

Dù Go Hyun Jung không trực tiếp nói nhớ con, nhưng khán giả đều có thể nhìn ra điều đó. Nhiều người xót xa cho tình cảnh của nữ diễn viên. Cô đã mất quyền nuôi con từ năm 2003, sau khi ly hôn Jung Young Jin - Phó Chủ tịch tập đoàn Shinsegae kiêm cháu trai người sáng lập tập đoàn Samsung Lee Byung Chul. Nữ diễn viên bị ngăn cấm gặp con, hoàn toàn không được góp mặt trong quá trình con trưởng thành. Ở tuổi 54, Go Hyun Jung cũng không tái hôn hay có thêm con, nên cô hoàn toàn lẻ bóng.

Go Hyun Jung đăng ảnh cũ bên con

2 con của Á hậu Hàn Quốc giờ đây đã trưởng thành. Con trai đầu của Go Hyun Jung sinh năm 1998, có tên là Jung Hae Chan. Jung Hae Chan theo học chuyên ngành quản lý khách sạn tại Đại học Cornell, Mỹ. Trong một kỳ nghỉ vào năm 2018, con trai Go Hyun Jung từng làm thực tập sinh tại khách sạn Westin Chosun thuộc sở hữu của Tập đoàn Shinsegae.

Sau khi xuất ngũ vào tháng 5/2023, Jung Hae Chan không về làm việc tại tập đoàn với cương vị cao mà cậu lựa chọn làm thực tập sinh tại Samjong KPMG - một trong những công ty kiểm toán lớn. Được biết, hiện con trai Go Hyun Jung đang cân nhắc việc hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Mỹ.

Jung Hae Chan bên bố, mẹ kế và các em

Con trai Go Hyun Jung cao lớn, rắn rỏi ở tuổi 27

Vào năm 2020, Phó chủ tịch Tập đoàn Shinsegae - bố Jung Hae Chan đã quyết định đầu tư 100 tỷ Won (gần 2.000 tỷ đồng) vào kinh doanh khách sạn của E-Mart. Nhiều người đặt nghi vấn về chuyện Phó chủ tịch Tập đoàn Shinsegae đang muốn đặt nền móng để chuẩn bị cho việc Jung Hae Chan sẽ tiếp quản công việc kinh doanh khách sạn trong tương lai.

Trong những hình ảnh hiếm hoi, Jung Hae Chan ở tuổi 27 có vóc dáng cao lớn, gương mặt rắn rỏi. Tuy nhiên việc Jung Hae Chan có thái độ lạnh lùng khi nhắc về mẹ đẻ, chỉ thân thiết với mẹ kế khiến nhiều người cảm thấy thất vọng.

Con gái thứ 2 của Go Hyun Jung sinh năm 2000, có tên là Jung Hae In. Từ những hình ảnh hiếm hoi khi trưởng thành của Jung Hae In, cư dân mạng đều nhận xét rằng cô sở hữu nhiều nét đẹp từ người mẹ nổi tiếng, từ gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt tròn.

Jung Hae In có nhiều nét giống mẹ

1 năm qua là khoảng thời gian tương đối khó khăn với Go Hyun Jung. Vào tháng 12 năm ngoái, Go Hyun Jung đã vắng mặt tại buổi họp báo ra mắt bộ phim truyền hình Namib của GenieTV vì lý do sức khỏe. Sau đó, cô đã cập nhật tình hình trên mạng xã hội, cho biết bản thân vừa trải qua ca phẫu thuật lớn do tình trạng sức khỏe suy giảm và đang trong quá trình hồi phục. Tình trạng bệnh tật của nữ diễn viên khiến công chúng lo lắng.

Khi tham gia chương trình Yoo Quiz On The Block, Go Hyun Jung bật khóc khi nói về mối quan hệ với 2 con sau nhiều năm xa cách. "Nhiều người thắc mắc rằng tôi có gặp các con hay không. Điều đầu tiên tôi muốn nói là, một người mẹ thì nên cảm thấy thoải mái khi nghĩ về con cái của mình. Nhưng điều đó với tôi lại là điều không thể. Khi không sống chung, tôi nhận ra cảm giác không thể gần gũi với các con nó đau đớn thế nào. Nỗi buồn đó là điều không thể lấp đầy, vì những gì đã mất thì không thể quay lại. Điều đó khiến tôi rất đau lòng" - nữ diễn viên trải lòng.

Khi nói tới những thắc mắc của mọi người về việc liệu có phải cô bắt đầu học chơi mạng xã hội là để dễ dàng liên lạc với các con hay không, Go Hyun Jung chia sẻ: "Nhiều người nghĩ rằng tôi học dùng mạng xã hội vì các con và cảm thấy thương tôi. Nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng cho các con. Tôi muốn các con biết rằng mẹ của chúng vẫn đang sống vui vẻ, chăm chỉ, và luôn cố gắng đáp lại tình yêu mà công chúng đã dành cho mình".

Go Hyun Jung gặp nhiều khó khăn trong năm qua

Nguồn: Allkpop