Tiểu Vy “trắng phát sáng” nhưng vô tình làm bóng đèn cho "ngọc trai đen" H'Hen Niê?

Trên một thảm đỏ quy tụ dàn nhan sắc đông đảo như fashion show Golden Heritage của NTK Lê Thanh Hòa tối 2/4 vừa qua, những màn đụng độ nhan sắc vô tình xảy ra là điều khó tránh khỏi. Đều là 2 nàng Hậu nức tiếng - H'Hen Niê và Tiểu Vy "người trước người sau" đã tình cờ có khung hình chung đặc biệt, mà ở đó 2 nguồn năng lượng và khí chất khác nhau khiến dân tình đặt lên bàn cân so sánh.

H'hen Niê và Tiểu Vy cùng xếp hàng trên thảm đỏ show thời trang tối 2/4.

Theo đó, cùng với dress code all-black của chương trình, 2 nàng Hậu cùng chọn váy dạ hội hở vai với đuôi váy voan mềm mại. "Ngọc trai đen" H'Hen Niê tỏa ra khí chất quyền lực, phong thái sang trọng không thể nhầm lẫn nhờ làn da nâu bóng khỏe. Ngược lại, Tiểu Vy nhẹ nhàng bước tới như cô công chúa có làn da trắng hồng và hình tượng ngọt ngào, tạo nên sự đối lập ngẫu nhiên và thú vị.

Tiểu Vy tỏa sáng trong thiết kế đầm đen khai thác triệt để vẻ đẹp sắc sảo và vóc dáng thanh thoát. Chiếc đầm cúp ngực ôm sát cơ thể, làm nổi bật vòng eo thon gọn, kết hợp cùng phần corset da bóng với những đường đan chéo tinh xảo, tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng. Người đẹp sinh năm 2000 tối giản hóa khi không sử dụng trang sức làm điểm nhấn, thay vào đó để trang phục tối màu và làn da không tì vết cùng tôn lên lẫn nhau.

H’Hen Niê xuất hiện trong bộ váy đen cúp ngực sang trọng, khoe trọn bờ vai săn chắc cùng vóc dáng quyến rũ, kết hợp với mái tóc búi cao quyền lực. Sau khi kết hôn, nàng Hậu ngày càng đằm thắm và mặn mà, toát lên khí chất của một người phụ nữ trưởng thành, hạnh phúc và viên mãn.

Tiểu Vy cách đây không lâu từng được so sánh với một mỹ nhân có vẻ đẹp na ná cũng trong hoàn cảnh tương tự là Quỳnh Lương nhưng lần này màn so kè giữa cô và H'hen Niê lại khá khác biệt. Netizen mỗi người một gu và mắt nhìn khiến màn so sánh trở nên bất phân thắng bại. Tuy nhiên, nhiều người vẫn bỏ phiếu cho khí chất, đẳng cấp khác biệt của nàng Hậu người Êđê.

- Tiểu Vy đẹp hơn nhưng H'hen Niê khí chất hơn.

- Tiểu Vi đẹp nhất luôn, phát sáng.

- H'hen Niê vẫn ở đẳng cấp khác.

- Tiểu Vy giống như hot girl.