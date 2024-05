Tiểu thư sở hữu penthouse 11 tỷ lên tiếng chuyện có bầu khi chưa làm đám cưới

Trong một sự kiện mới đây, Hà My - vợ sắp cưới của Trí Thịt Boà thu hút sự chú ý khi lọt ống kính camera thường. Vẫn như mọi khi, cô nàng nhận nhiều lời khen ngợi bởi gương mặt xinh xắn, thần thái nhẹ nhàng đúng chất ái nữ nhà giàu. Không những thế, dù được chụp bằng camera thường nhưng nhiều người nhận xét sắc vóc Hà My vẫn không có gì khác biệt quá so với ảnh tự đăng.

Tuy nhiên, điều khiến dân tình dành nhiều sự quan tâm hơn cả lại là vòng 2 lùm lùm của người đẹp. Theo đó, Hà My mặc một chiếc váy trắng dáng babydoll. Phần váy trước bụng phồng to khác thường, dáng đi của Hà My cũng có đôi chút lạ lẫm khiến dân tình đặt nghi vấn cô nàng đang có em bé.

Vì vòng 2 lùm lùm mà nhiều người đoán cô nàng đang có em bé

Ngay khi từ khoá “Hà My có bầu” viral trên TikTok, chính chủ cũng đã tìm vào tận video gốc để trả lời thắc mắc của người hâm mộ. Vợ sắp cưới của Trí Thịt Boà phủ nhận tin đồn đang mang thai, cô cho hay là do chiếc váy “phản chủ”. Cách lên tiếng cực nhẹ nhàng, khéo léo và dễ thương của Hà My lại một lần nữa ghi điểm trong lòng khán giả.

Người đẹp nhanh chóng lên tiếng giải thích

Đây không phải lần đầu tiên Hà My chứng minh phong độ nhan sắc qua ống kính “cam” thường. Trước đó, cô từng nhiều lần khiến dân tình “đứng ngồi không yên” vì vẻ đẹp phát sáng của mình. Bên cạnh đó, netizen còn cho rằng Hà My chính là động lực để hội chị em cảm thấy yêu bản thân hơn bởi dù body vẫn có những điểm dễ bị tự ti nhưng vẫn cực slay, tự tin và toả sáng giữa đám đông.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- “Giật mình ban đầu nhìn cũng tưởng bả có tin vui, hoá ra là do cái váy”.

- “Mấy bà hay than bắp tay to hay dáng người không đẹp gì đó thì nhìn Hà My đi. Tự tin sẽ khiến chúng ta luôn đẹp đó mấy bà”.

- “Thích vibe của bạn này ghê, cứ nhẹ nhàng mà vẫn sang”.

- “Khuôn mặt của Hà My nhìn siêu cưng thật. Đúng kiểu tiểu thư cành vàng lá ngọc”.

- “Ban đầu thích Trí Boà, xem nhiều quá giờ mê Hà My hơn luôn. Vừa đẹp, vừa giỏi lại cực khéo”.

Trí Thịt Boà (Trí Phan, SN 1997) và Hà My (SN 1997) là cặp đôi được nhiều bạn trẻ yêu thích. Đàng trai là nhà sáng tạo nội dung sở hữu body 6 múi, visual cực phẩm còn đàng gái là tiểu thư xinh đẹp, giỏi giang không kém. Do đó ngay từ khi công khai yêu nhau, cả hai đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng mạng vì quá xứng đôi.

Màn cầu hôn ngọt ngào và xúc động của cặp đôi

Bên cạnh đó, chuyện tình của cặp đôi còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi không vướng lùm xùm hay sóng gió. Trí Thịt Boà và Hà My bằng tuổi nhau, có chung nhiều sở thích, tính cách có chút khác biệt nhưng vẫn bù trừ cho nhau và luôn thể hiện những khoảnh khắc ngọt ngào trên MXH. Sau khoảng 3 năm hẹn hò, cuối năm 2023, Trí Thịt Boà tổ chức màn cầu hôn bất ngờ dành cho Hà My khiến dân tình rưng rưng xúc động theo.

Được biết sau màn cầu hôn đến hiện tại, cặp đôi đã dọn về sống chung. Không những thế, cả hai còn mới tậu một căn penthouse trị giá hơn 11 tỷ tại TP.HCM khiến dân tình trầm trồ về độ giàu có. Hoàn thiện xong tổ ấm, Trí Thịt Boà và Hà My dự định sẽ tổ chức đám cưới vào cuối năm nay.

Bộ ảnh cưới của cặp trai tài gái sắc khiến dân tình thả tim rần rần

Căn penthouse trị giá hơn 11 tỷ của Trí Thịt Boà và Hà My