"Tiểu tam Penthouse" là ngoại lệ Kpop: Idol thế hệ 1 đẹp đến mức sau 26 năm vẫn so kè Yoona, Wonyoung

Kpop được gọi là "vườn hoa" nhan sắc hiếm có của làng giải trí Hàn nói riêng và châu Á nói chung. Mỗi năm lại có 1 thế hệ nam thần và nữ thần ra mắt, góp phần tô sắc thêm cho bản đồ nhan sắc của làng giải trí Hàn. Nếu như thế hệ thứ 2, hàng triệu fan phải đau đầu khi so kè các nữ thần như Suzy, Yoona hay Sulli, thì thế hệ mới hiện nay Kpop có các visual vô thực như Jang Wonyoung (IVE), Sullyoon (NMIXX) và Danielle (NewJeans).

Thế nhưng, thế hệ Kpop đầu tiên lại có được những "tượng đài nhan sắc" phải nói là hiếm có khó tìm, ngoại lệ vì độ lâu bền và vững chắc trên các đấu trường về ngoại hình. Trong đó đáng chú ý nhất là 1 nữ thần đến giờ sau 26 năm ra mắt và 42 năm tuổi đời vẫn sừng sững đứng trên các bảng xếp hạng nhan sắc với các đàn em kém cả chục tuổi. Đó chính là nữ minh tinh Eugene - "tiểu tam" hot nhất Penthouse.

Eugene vốn là nữ thần sắc đẹp của Kpop thế hệ đầu. Chẳng ai ngờ sau 2 thập kỷ và cả chục năm không còn hoạt động tại Kpop, cô vẫn vững vàng trên các bảng xếp hạng nhan sắc

Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình Please Take Care of My Refrigerator, Eugene xuất hiện với vai trò khách mời và chủ đề đáng chú ý nhất xoay quanh người đẹp này chính là nhan sắc. Ra mắt năm 1997 trong nhóm nhạc nữ huyền thoại của Kpop mang tên S.E.S., Eugene được biết đến như nữ thần tiêu biểu trong lòng khán giả và vẫn được gọi là nữ thần đẹp nhất Kpop cho đến tận giờ.

Kan Miyoun vốn là cựu idol nhóm Baby V.O.X - nhóm nhạc đối thủ với S.E.S năm xưa. Chính nữ nghệ sĩ này cũng phải thừa nhận trong chương trình rằng Eugene đẹp đến mức khiến cô liên tưởng đến nữ thần từ thiên đường giáng thế. Năm 2015, Eugene thậm chí còn đứng vị trí đầu bảng trong cuộc khảo sát về thành viên nhóm nhạc nữ Kpop đẹp nhất mọi thời đại, đánh bật Yoona ở vị trí thứ 2 và Suzy ở vị trí thứ 3, theo đó là Seolhyun ở vị trí thứ 5.

Đáng nói, 3 nữ idol xếp sau đều là những nữ thần tiêu biểu nhất Kpop thế hệ thứ 2 và trẻ hơn gần chục tuổi so với Eugene, còn nữ diễn viên này thậm chí không hoạt động trong làng nhạc xứ Hàn nhiều năm nhưng vẫn đứng top đầu. Chưa hết theo Koreaboo, nhan sắc của Eugene đến giờ vẫn có thể được đặt lên bàn cân với dàn nữ thần thế hệ gen Z như Jang Wonyoung (IVE), Sullyoon (NMIXX) và Danielle (NewJeans).

Eugene đứng đầu BXH nhan sắc mọi thời đại của Kpop, so kè với cả loạt đàn em...

... dàn nữ thần đình đám như Yoona, Suzy, Seolhyun

Yoona vốn là nữ thần tiêu biểu, nổi tiếng khắp châu Á của Kpop thế hệ thứ 2 nhưng vẫn phải chịu thua Eugene

"Tình đầu quốc dân" Suzy là đối thủ của Yoona suốt nhiều năm trên đấu trường nhan sắc, nhưng cô vẫn không thể vượt qua nổi Eugene

Kpop còn có 1 nữ idol khác cũng nổi tiếng không kém như hiện tượng về nhan sắc, đó là "thánh body" một thời Seolhyun. Giờ đây, Seolhyun lại trở nên mờ nhạt hơn hẳn so với Suzy - Yoona vì nhiều năm vắng bóng, hoạt động không mấy sôi nổi

Gương mặt đại diện cho nhan sắc tiêu biểu nhất thế hệ Gen Z chính là Jang Wonyoung với vẻ đẹp vô thực...

... hay Danielle (NewJeans) và Sullyoon (NMIXX)

Chia sẻ về bí quyết làm đẹp, Eugene từng hé lộ rằng cô chọn giải pháp... hạn chế cười, trở thành mỹ nhân lạnh lùng băng giá để giữ gìn nhan sắc. "Cho đến 2 năm trước, tôi vẫn còn rất tự tin với gương mặt của mình. Nhưng khi bước sang gần độ tuổi 40, quanh mắt tôi bỗng xuất hiện nhiều nếp nhăn. Chính vì vậy tôi hạn chế cười và cố gắng đắp mặt nạ mỗi ngày" - nữ diễn viên chia sẻ.

Eugene giữ được nhan sắc trường tồn, bất chấp quy luật thời gian sau hơn 2 thập kỷ

