Tiểu tam Cbiz rơi từ độ cao 4m giữa sân khấu, khiến tỷ tỷ của Đạp Gió hoảng hồn nhưng lại bị chỉ trích?

Theo tờ 163 đưa tin trong buổi tối 26/8, đoạn clip giới thiệu tập tiếp theo của chương trình The Next Stage 2023 đã gây xôn xao mạng xã hội, được khán giả truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Trong video, Mạnh Mỹ Kỳ (cựu thành viên Cosmic Girls) bị rơi từ độ cao hơn 4m khi đang phối hợp biểu diễn cùng nữ ca sĩ An Kỳ (cựu thành viên THE9), khiến Ella và khán giả hốt hoảng, lo lắng.

Ngay trong buổi tối 26/8, từ khóa "Mạnh Mỹ Kỳ rơi từ không trung xuống" đã leo thẳng lên vị trí số 1 bảng tìm kiếm hot nhất Weibo, thu hút hàng trăm triệu lượt truy cập.

Clip giới thiệu của show The Next Stage 2023 đã gây bão cộng đồng mạng. Trong đó, phân cảnh Mạnh Mỹ Kỳ rơi từ không trung xuống đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của người xem

Ella hoảng hồn khi chứng kiến cựu thành viên Cosmic Girls rơi từ độ cao hơn 4m

Tuy nhiên, theo 163, trên sân khấu có đệm và đây vốn là 1 phần của tiết mục trình diễn. Ngay sau khi thông tin này được chia sẻ, không ít netizen đã chỉ trích ekip chương trình The Next Stage 2023 và Mạnh Mỹ Kỳ vì sử dụng chiêu trò nhằm gây sự chú ý. Bên cạnh đó, cũng có những khán giả cho rằng động thái của show không đáng phải nhận về nhiều "gạch đá" tới vậy, bởi tổ sản xuất nhất định biết rõ cựu thành viên Cosmic Girls vẫn an toàn, mạnh khỏe thì mới dám đưa phân cảnh rơi từ không trung vào đoạn trailer.

Mạnh Mỹ Kỳ sinh năm 1998, là 1 ca sĩ kiêm diễn viên trực thuộc công ty giải trí Nhạc Hoa danh tiếng. Nữ nghệ sĩ chính thức ra mắt làng giải trí với tư cách thành viên girl group Cosmic Girls vào năm 2016 nhưng đã rời nhóm trong năm nay.

Nữ ca sĩ kiêm diễn viên từng dính lùm xùm làm kẻ thứ 3 phá hoại chuyện tình cảm của người khác gây chấn động Cbiz. Cựu thành viên Cosmic Girls bị phát hiện qua lại với nhà sản xuất âm nhạc Trần Lệnh Thao trong bối cảnh nam nghệ sĩ đã có bạn gái. Nữ idol nhiều lần nhắn tin gạ tình trơ trẽn, thậm chí cả 2 còn đưa nhau đi du lịch Tây Tạng. Trước loạt thông tin tiêu cực, phía Mạnh Mỹ Kỳ đã lên tiếng phủ nhận song công chúng vẫn tiếp tục chỉ trích nữ nghệ sĩ 9X.

Mạnh Mỹ Kỳ hoạt động trong cả lĩnh vực âm nhạc và diễn xuất

Nữ nghệ sĩ từng dính ồn ào làm kẻ thứ 3, chen chân vào mối tình của Trần Lệnh Thao và bạn gái

Nguồn: 163