"Tiểu hoa đán" hàng đầu Cbiz: Mặt xinh dáng đẹp ăn mặc sành điệu, bảo cô 32 tuổi mà không ai tin

Bạch Lộc (sinh năm 1994) là một trong những tiểu hoa đán nổi bật của C-biz, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng sự nghiệp ngày càng thăng hoa. Cô ghi điểm nhờ nhan sắc trong trẻo, tính cách thân thiện và phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại. Không cần quá cầu kỳ, cách cô nàng lựa chọn và phối đồ luôn tạo cảm giác dễ áp dụng nhưng vẫn đủ cuốn hút. Ngắm loạt outfit của Bạch Lộc, chị em chắc chắn có thể “bỏ túi” nhiều công thức mix match gọn gàng mà vẫn tôn dáng. Nhờ gu phối đồ tinh tế, Bạch Lộc luôn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, năng động, thoạt nhìn khó ai đoán được cô nàng đã 32 tuổi.

Mới đây, tạo hình của Bạch Lộc khi tham gia một chương trình thực tế khiến nhiều người không khỏi chú ý với mái tóc xoăn nhẹ vừa ngọt ngào vừa trẻ trung. Cô lựa chọn set đồ đơn giản gồm áo sơ mi, quần suông kết hợp sneaker, nhờ cách phối khéo léo cùng cà vạt và dây đeo giúp tổng thể càng thêm nổi bật, mang hơi hướng năng động và sành điệu.

Bạch Lộc diện set trắng tối giản với áo cúp ngực kết hợp quần suông, mang đến vẻ ngoài thanh thoát và đầy khí chất. Thiết kế tôn khéo bờ vai và vòng eo, trong khi phom quần suông dài giúp tổng thể thêm phần cao ráo, nhẹ nhàng mà vẫn sang trọng. Không cần quá nhiều chi tiết, set đồ vẫn ghi điểm nhờ sự tinh tế, trẻ trung, thanh lịch.

Xinh như tiên tử khi diện váy hai dây, Bạch Lộc chọn thiết kế tông màu nhạt điểm xuyết họa tiết hoa nhí, mang đến cảm giác nhẹ nhàng, trong trẻo. Phom váy ôm nhẹ phần thân trên rồi xòe mềm mại giúp tôn dáng, kết hợp mái tóc dài uốn lơi càng làm tổng thể thêm phần nữ tính và ngọt ngào.

Thêm một thiết kế váy hai dây xinh xắn, lần này Bạch Lộc chọn dáng suông ngắn, mang đến vẻ ngoài trẻ trung, yêu kiều. Kiểu váy nhẹ nhàng, dễ mặc giúp tổng thể trông thoải mái mà vẫn giữ được nét nữ tính. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những buổi đi chơi, dạo phố ngày hè khi vừa mát mẻ lại vẫn ghi điểm về phong cách.

Bạch Lộc gợi ý cho chị em một outfit mùa hè vừa xinh xắn vừa sành điệu với áo cúp ngực kết hợp chân váy kẻ. Set đồ tuy đơn giản nhưng lại ghi điểm nhờ sự gọn gàng, tôn dáng và dễ mix match, mang đến vẻ ngoài năng động mà vẫn nữ tính. Chỉ cần mix match thêm phụ kiện nhỏ là đủ nổi bật để tự tin xuống phố.