Mới đây, Hannah Olala chia sẻ đoạn video trên TikTok cá nhân ghi lại khu vườn tại gia, tiếp tục khiến nhiều người chú ý đến không gian sống đặc biệt của cô. Nữ CEO hiện sống cùng chồng và con trai trong căn penthouse rộng khoảng 600m2, cao 4 tầng rưỡi, được thiết kế theo hướng mở và có tầm nhìn ôm trọn thành phố, trong đó nổi bật là view hướng thẳng Landmark 81.

Không gian sinh sống đẳng cấp của phú bà Hannah Olala.

Tuy nhiên, điều khiến tổ ấm này gây ấn tượng không nằm ở nội thất xa xỉ hay vẻ hào nhoáng thường thấy của một căn penthouse hạng sang, mà ở hệ thống sân thượng và ban công phủ kín cây xanh trên nhiều tầng. Lợi thế ở tầng cao cùng tầm nhìn thoáng đãng khiến khu vườn của Hannah Olala mang lại cảm giác rất khác: vừa sang, vừa yên, vừa như tách hẳn khỏi nhịp sống ồn ã phía dưới.

Theo chia sẻ trước đó, Hannah Olala làm vậy để khi trở về nhà vẫn có cảm giác như đang sống ở nhà đất, chứ không phải trong một căn hộ trên cao. Từ ý tưởng đó, khu vườn dần được mở rộng thành một hệ sinh thái nhỏ với khoảng 5 sân vườn khác nhau, nơi cô có thể trồng đủ loại cây mình yêu thích mà không bị giới hạn số lượng. Với nữ CEO, chỉ cần nhìn thấy thảm xanh mướt mỗi ngày cũng đủ khiến những mệt mỏi tan biến.

Nữ CEO chia sẻ đoạn video cập nhật khung cảnh khu vườn hiện tại. Nguồn: TikTok @hannaholala

Trong đoạn video mới đăng tải, nữ CEO tự hào chia sẻ hình ảnh khu vườn xanh mướt cây cối dù chỉ được trồng trong chậu do hạn chế không gian trên cao.

Các cây đều được trồng trong chậu;

Mỗi khu vườn trong nhà Hannah Olala lại mang một chức năng và sắc thái riêng. Có tầng thiên về cây ăn trái, nơi quy tụ đủ loại như xoài, mận, cóc, bưởi, ổi, chanh vàng, quất, khế, ớt hay chanh số 8. Dù công việc bận rộn, nữ doanh nhân vẫn dành thời gian chăm cây, đồng thời thiết kế hệ thống tưới tự động để khu vườn luôn giữ được độ tươi tốt. Nhờ nhiều nắng và được chăm đều tay, cây trái trong vườn ra quả quanh năm, có mùa còn sai đến mức gia đình ăn không hết, phải chia cho nhân viên hoặc mang biếu bạn bè.

Trong đoạn video, có thể thấy hình ảnh các cây trái trĩu quả trong khu vườn. Nguồn: Facebook Hannah Olala.

Không chỉ có cây ăn trái, khu vườn trên cao của Hannah Olala còn là thế giới của hoa. Nơi đây có đủ sắc màu của hoa giấy, hoa hồng, hoa lan, hoa tường vi, hoa nhài Nhật, hoa ngũ sắc, hoa ban, hoa sứ, nguyệt quế, tuyết san... Có những chậu hoa được cô chưng dịp Tết rồi tiếp tục trồng lại, sau đó vẫn sống khỏe và nở rực rỡ.

Khu vườn ngập tràn các loài hoa.

Vì có người đến tỉa cây, bón phân hàng tuần nên toàn bộ khu vườn luôn giữ được trạng thái chỉn chu, xanh tốt và đầy sức sống. Nhìn từ trên cao xuống, những tầng cây lớp lớp đan xen khiến không gian này giống một khu rừng nhỏ treo lơ lửng trên tầng cao hơn là một phần của căn hộ.

View từ trên cao nhìn xuống và từ phòng trà nhìn ra của khu vườn.

Điều làm nên sức hút của tổ ấm này không chỉ nằm ở số lượng cây cối hay sự đầu tư bài bản, mà còn ở cảm giác chữa lành mà nó mang lại. Trong nhiều chia sẻ, Hannah Olala cho thấy cô thực sự tận hưởng việc chăm vườn, ngắm cây lớn lên và hái quả chín trong chính nhà mình. Khu vườn ấy vì vậy không chỉ là yếu tố trang trí, mà là một phần của lối sống. Giữa guồng quay công việc dày đặc, đây giống như nơi để nữ CEO tìm lại sự chậm rãi, bình yên và niềm vui rất riêng.

Nữ CEO thường xuyên chia sẻ các hình ảnh về khu vườn lên MXH. Nguồn: Facebook Hannah Olala.

Để tận hưởng trọn vẹn không gian ấy, vợ chồng Hannah Olala còn làm riêng một phòng trà kính giữa khu vườn. Đây là nơi dùng để ngồi thư giãn, uống trà chiều cùng người thân, bạn bè hoặc đơn giản là tận hưởng một khoảng lặng cho bản thân. Khu vực này cũng được đầu tư kỹ lưỡng, từ phần khung sắt, các ô kính cắt thủ công cho đến bộ sofa gấm đặt bên trong. Tất cả góp phần tạo nên một góc nghỉ ngơi vừa tinh tế, vừa sang trọng nhưng không tách rời thiên nhiên xung quanh.

Các không gian thưởng trà ngắm cây được vợ chông nữ CEO đầu tư bài bản.

Nhìn tổng thể, penthouse của Hannah Olala không gây choáng ngợp theo kiểu phô bày tài sản, mà chinh phục bằng một kiểu xa xỉ rất khác: xa xỉ của không gian, của ánh sáng, của cây trái tự tay vun trồng và của cảm giác bình yên giữa thành phố đông đúc. Có lẽ vì vậy mà mỗi lần nữ CEO chia sẻ thêm một góc nhỏ trong khu vườn, dân mạng lại tiếp tục bị cuốn vào "ốc đảo trên mây" ấy. Bởi giữa rất nhiều căn nhà đẹp, không phải nơi nào cũng tạo được cảm giác vừa đáng mơ ước, vừa có hơi thở sống rõ ràng đến vậy.