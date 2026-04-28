Thắp hương mà quên làm việc này: Trẻ em, người già trong nhà chịu ảnh hưởng đầu tiên

Trong sinh hoạt hàng ngày, nhiều gia đình vẫn giữ thói quen thắp hương vào buổi sáng hoặc buổi tối như một phần không thể thiếu. Khi thực hiện, đa số đều chú ý đến việc chuẩn bị lễ, thắp hương sao cho chỉn chu, thậm chí còn cẩn thận trong từng chi tiết nhỏ như tránh gió hay giữ không gian yên tĩnh. Tuy nhiên, có một điều lại ít được để ý hơn, đó là cách xử lý không gian xung quanh ngay trong lúc thắp hương. Đây là yếu tố tưởng chừng không quan trọng, nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí trong nhà và cảm giác sinh hoạt của các thành viên.

Thực tế, không ít gia đình đang duy trì một thói quen rất phổ biến: đóng kín cửa khi thắp hương . Nhiều người cho rằng làm vậy sẽ giúp giữ không gian trang nghiêm, tránh gió làm tắt lửa hoặc bay tàn hương. Nhưng chính thói quen này lại khiến khói hương bị giữ lại trong phòng lâu hơn, đặc biệt ở những không gian nhỏ hoặc ít cửa sổ.

Dưới góc độ khoa học, việc đốt nhang trong không gian kín có thể làm tăng nồng độ các chất gây ô nhiễm trong không khí. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, khói từ nhang, hương khi đốt có thể sinh ra bụi mịn PM2.5, khí carbon monoxide CO và các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi. Khi không gian không được thông thoáng, các chất này dễ tích tụ lại, làm giảm chất lượng không khí trong nhà. Thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam cũng cho biết, việc tiếp xúc thường xuyên với khói hương đậm đặc có thể gây ra các triệu chứng như cay mắt, đau đầu, kích ứng đường hô hấp. Những ảnh hưởng này có thể không rõ rệt ngay với người khỏe mạnh, nhưng lại biểu hiện nhanh và rõ hơn ở trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có bệnh nền như hen suyễn, viêm phổi mạn tính.

Đây cũng là lý do nhiều gia đình sau khi thắp hương trong phòng kín thường cảm thấy không khí trở nên ngột ngạt, khó chịu, đặc biệt vào buổi tối hoặc những ngày thời tiết nóng, ít gió. Nếu tình trạng này lặp lại thường xuyên, nó có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe mà không phải ai cũng nhận ra nguyên nhân.

Nên làm gì khi thắp hương để hạn chế ảnh hưởng?

Để vừa giữ được thói quen truyền thống, vừa đảm bảo không gian sống an toàn và dễ chịu, người dùng có thể điều chỉnh một số điểm nhỏ sau:

- Mở cửa sổ hoặc cửa chính khi thắp hương để không khí được lưu thông, tránh khói bị tích tụ trong phòng

- Không thắp quá nhiều nén hương cùng lúc , chỉ cần số lượng vừa phải là đủ

- Hạn chế đứng lâu trong khu vực có nhiều khói , đặc biệt với trẻ em và người lớn tuổi

- Sau khi thắp hương , có thể mở thêm cửa hoặc bật quạt nhẹ để không khí lưu thông tốt hơn

- Giữ khoảng cách hợp lý với bàn thờ , tránh để khói bay trực tiếp vào mặt trong thời gian dài

Những thay đổi nhỏ này không làm mất đi ý nghĩa của việc thắp hương, nhưng lại giúp không gian trong nhà thông thoáng hơn và giảm đáng kể tác động của khói hương, đặc biệt với những người nhạy cảm trong gia đình.