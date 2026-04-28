Mỹ nữ mặt "búng ra sữa" dù đã gần 30: Style điệu đà chuẩn vibe cô bạn gái ngoan xinh yêu

Không thiếu những hot girl đẹp theo kiểu sắc sảo, nhưng Meichan lại gây thiện cảm bởi vẻ trong trẻo rất riêng. Dù đã ở ngưỡng U30, cô vẫn thường được khen trẻ hơn tuổi thật nhờ khuôn mặt non nớt, làn da sáng và khí chất dịu dàng gợi cảm giác mối tình đầu. Chính vẻ đẹp ngọt ngào đó khiến ảnh đời thường của Meichan luôn dễ viral, càng nhìn càng có nét cuốn hút nhẹ nhàng, dễ mến.

Là một trong những gương mặt thành công nhất của thế hệ du học sinh sáng tạo nội dung, Meichan không chỉ ghi dấu nhờ ngoại hình nổi bật mà còn nhờ hình ảnh thông minh, chỉn chu và gu thẩm mỹ ổn định. Phong cách của cô không quá chạy theo xu hướng, không phụ thuộc đồ hiệu hay những set đồ khó ứng dụng, mà hấp dẫn ở sự nữ tính, trẻ trung và rất đời thường.

Trong một bức ảnh đăng tải trên Instagram cá nhân, Meichan lựa chọn mẫu váy babydoll xanh pastel tay phồng đúng chuẩn “gái Hàn chính hiệu”. Phom váy bồng nhẹ, chi tiết đan ngực tạo cảm giác tiểu thư rất rõ nhưng vẫn trẻ trung chứ không bánh bèo quá mức. Đây là công thức Meichan rất hay dùng: chọn một item có điểm nhấn nữ tính, sau đó giữ mọi thứ còn lại thật tối giản. Nhờ vậy outfit luôn ngọt mà không sến.



Cùng phong cách vừa dễ thương vừa tinh nghịch, nàng du học sinh vi vu nước ngoài trong outfit quần short kết hợp áo dáng bí với chi tiết nhún ngực mềm mại, phom xòe nhẹ khiến tổng thể vừa ngọt vừa có nét playful. Cô không quên phối cùng phụ kiện túi vàng ton-sur-ton và vòng hạt màu sắc, tạo nên "summer vibe" rõ nét.

Không chỉ hợp style ngọt, Meichan mặc casual kiểu tối giản cũng rất có gu. Bộ tank top trắng phối chân váy caro dài là ví dụ. Cả set mang hơi hướng học đường retro nhẹ, gợi cảm giác vintage mà vẫn hiện đại. Đây cũng là "sách mẫu" hoàn hảo cho các nàng mê sự kết hợp giữa style của Hàn và Nhật.

Các mẫu váy tiểu thư luôn là item quen mặt trong tủ đồ của nữ Vlogger. Khi dạo phố, cô nàng chọn váy hoa nhí dáng dài cúp ngực đầy điệu đà. Với outfit này, Meichan kết hợp kiểu makeup tone hồng hot hit để tổng thể ton-sur-ton, cũng làm nổi bật làn da trắng và visual lấp lánh như tình đầu.

Một công thức khác đáng học theo là combo áo hai dây màu xanh baby, sơ mi trắng khoác ngoài và jeans sáng màu. Đây là kiểu layering basic nhưng luôn hiệu quả, đặc biệt trong những ngày muốn mặc đẹp mà không nghĩ nhiều. Nhờ bảng màu xanh - trắng mát mắt, set đồ vừa trẻ trung vừa có cảm giác sạch sẽ, đúng tinh thần “clean girl” mà Meichan theo đuổi.

Nhìn kỹ mới thấy style của Meichan không hề phức tạp, nhưng có công thức khá rõ. Cô chuộng màu pastel, chất liệu mềm, phom đồ tạo cảm giác nhẹ và những món có độ nữ tính vừa phải. Hiếm khi diện đồ quá sexy hay quá thời thượng, Meichan trung thành với những outfit khiến mình trông dịu dàng hơn, trẻ hơn, nhưng vẫn có điểm nhấn.

Có lẽ vì vậy gu mặc của Meichan dễ tạo thiện cảm. Không phải kiểu khiến người ta choáng ngợp vì quá thời trang, mà là kiểu nhìn xong muốn lưu lại để mặc theo. Giữa lúc nhiều xu hướng ăn mặc ngày càng phức tạp, Meichan lại chứng minh đôi khi mặc đẹp chỉ cần đúng thứ hợp mình. Và với gương mặt trẻ thơ cùng gu mặc ngọt ngào, dễ hiểu vì sao cô nàng luôn giữ được sức hút riêng.