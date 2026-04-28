Mỹ nhân 26 tuổi cưới cháu trai gia tộc giàu bậc nhất Việt Nam: Sống trong dinh thự dát vàng, sân nhà đủ đỗ chục chiếc xe hơi

Lan Khuê là một trong những mỹ nhân hiếm hoi của showbiz Việt vừa có sắc vóc nổi bật, sự nghiệp riêng vững vàng, vừa khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn. Sinh năm 1992, cô từng ghi dấu ấn với loạt thành tích như Á quân Asian Supermodel 2012, Hoa khôi Áo dài Việt Nam 2014 và Top 11 Miss World 2015. Khi đang ở giai đoạn rực rỡ của sự nghiệp, Lan Khuê quyết định kết hôn vào tháng 10/2018 với doanh nhân John Tuấn Nguyễn, từ đó bước sang một chương mới của cuộc đời.

Ông xã của Lan Khuê không phải nhân vật xa lạ trong giới nhà giàu. John Tuấn Nguyễn xuất thân từ một gia đình giàu có và quyền lực, là cháu nội của bà Tư Hường, người từng được biết đến là một trong những gương mặt có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực bất động sản, nhà máy và ngân hàng. Sau thời gian du học tại Canada, anh trở về tiếp quản một phần công việc kinh doanh của gia đình. Năm 2018, John Tuấn Nguyễn còn tham gia sản xuất chương trình hẹn hò The Bachelor Vietnam, nơi Lan Khuê đảm nhận vai trò giám khảo. Cuộc hôn nhân của cả hai vì thế từng được nhiều người nhắc đến như màn kết đôi của một mỹ nhân nổi tiếng và một thiếu gia thuộc gia tộc giàu bậc nhất.

Sau khi kết hôn, Lan Khuê chuyển về sống cùng chồng trong căn biệt thự dát vàng tại TP.HCM. Chỉ qua những hình ảnh hiếm hoi được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã phải trầm trồ trước độ bề thế và xa hoa của cơ ngơi này. Ngôi nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu, lấy màu trắng làm chủ đạo, tạo cảm giác nguy nga như một tòa lâu đài hay "cung điện trắng" giữa đời thực. Từ bên ngoài, căn dinh thự đã gây ấn tượng bởi quy mô lớn, vẻ sang trọng và vị trí đắc địa với tầm nhìn hướng thẳng ra sông Sài Gòn.

Căn nhà có tone chủ đạo trắng, sân nhà siêu khủng có thể đỗ cả chục chiếc ô tô

View triệu đô nhìn từ biệt thự.

Không gian bên trong biệt thự càng cho thấy rõ cuộc sống của gia đình hào môn. Nội thất được bài trí theo hướng quý tộc, lộng lẫy với nhiều vật dụng và chi tiết dát vàng. Sảnh chính nổi bật bởi vẻ xa hoa, trong khi cầu thang dát vàng từng khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý mỗi khi Lan Khuê hé lộ một góc nhỏ trong nhà. Cách xử lý không gian vừa mang chất cổ điển châu Âu, vừa đậm tinh thần phô bày sự sang trọng, khiến toàn bộ ngôi nhà toát lên cảm giác quyền quý rất rõ.

Không chỉ có phần nội thất bên trong, khuôn viên bên ngoài căn biệt thự cũng là chi tiết khiến nhiều người choáng ngợp. Vợ chồng Lan Khuê sở hữu khoảng sân rộng với nhiều cây xanh, có đài phun nước lớn và view hướng thẳng ra sông. Tổng thể nhìn vừa bề thế, vừa thoáng đãng, gợi cảm giác như một công viên thu nhỏ nằm trong khuôn viên riêng. Mỗi lần Lan Khuê check-in tại đây, dân mạng lại có dịp trầm trồ vì độ chịu chi của gia đình cũng như sự xa hoa của nơi ở.

Một trong những điều khiến biệt thự của Lan Khuê càng được chú ý hơn là cách cô thường xuyên làm mới không gian sống theo từng dịp lễ. Vào Giáng sinh, cô từng mang cả cây thông cỡ đại vào nhà, chuẩn bị hộp quà và trang trí rất hoành tráng. Vào dịp Tết, ngôi nhà cũng thường được decor cầu kỳ, lộng lẫy và rực rỡ không kém. Chính việc đầu tư cho từng mùa lễ hội khiến căn biệt thự không chỉ đơn thuần là một nơi ở đắt đỏ mà còn trở thành một tổ ấm có cảm giác sống động, được chăm chút kỹ lưỡng trong từng chi tiết.

Nhìn lại hành trình của Lan Khuê, nhiều người dễ hiểu vì sao cô luôn được xem là một trong những người đẹp có cuộc sống viên mãn bậc nhất showbiz Việt. Từ một mỹ nhân nổi bật của làng giải trí, cô kết hôn năm 26 tuổi với cháu trai của gia tộc giàu có hàng đầu, sống trong dinh thự dát vàng nguy nga như lâu đài, có view sông bạc tỷ và cuộc sống đủ đầy khiến ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng điều đáng nói hơn cả là giữa tất cả những hào quang ấy, Lan Khuê vẫn giữ được phong độ, bản lĩnh và sức hút riêng của mình. Có lẽ đó mới là điều khiến cuộc sống của cô luôn trở thành chủ đề khiến công chúng không ngừng dõi theo.