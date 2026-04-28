Điều cần làm với tủ lạnh ngay bây giờ

Khi nhiệt độ ngoài trời bắt đầu tăng lên, chúng ta thường sẽ tụ họp nhiều hơn với người thân và bạn bè. Dù là tổ chức bữa tối gia đình hay chỉ đơn giản là uống nước ngoài vườn, mọi thứ luôn vui hơn khi trời nắng đẹp.

Tuy nhiên, người dân được khuyến cáo nên chú ý hơn đến tủ lạnh của mình. Vào thời điểm này trong năm, tủ lạnh được sử dụng thường xuyên hơn, và việc giữ thực phẩm luôn được làm lạnh đúng cách trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chuyên gia nhà bếp của AEG, Michael Forbes, cho biết có một bài kiểm tra đơn giản để đảm bảo tủ lạnh hoạt động hiệu quả, và bạn chỉ cần một miếng màng bọc thực phẩm.

Bài kiểm tra cần thực hiện với tủ lạnh ngay bây giờ

Khi tủ lạnh chứa đầy thịt, sản phẩm từ sữa và đồ uống cần được giữ mát, bạn sẽ không muốn hơi ấm lọt vào làm hỏng thực phẩm.

Gioăng cửa tủ lạnh có nhiệm vụ giữ cửa đóng kín, vì vậy nếu bộ phận này bị hỏng, thiết bị sẽ không hoạt động hiệu quả như bình thường.

Một cách nhanh để kiểm tra gioăng cửa là dùng “bài test màng bọc”. Hãy đặt một dải màng bọc sao cho một nửa nằm trong tủ và một nửa ở ngoài, sau đó đóng cửa lại. Nếu bạn có thể dễ dàng kéo nó ra hoặc nó tự tuột ra, thì phần đó của tủ lạnh không kín.

Gioăng kém sẽ khiến hơi lạnh thoát ra ngoài, gây dao động nhiệt độ, làm thực phẩm nhanh hỏng và gây mùi khó chịu, vì vậy bạn nên khắc phục sớm.

Ngoài việc kiểm tra gioăng, Michael cũng khuyên người dân nên xem lại cách sắp xếp thực phẩm trong tủ lạnh – đặc biệt là khu vực cánh cửa.

Nhiều người thường để sữa ở đây, nhưng thực tế đây là nơi ấm nhất trong tủ lạnh vì phải chịu sự thay đổi nhiệt độ mỗi khi mở cửa. Thay vào đó, bạn nên đặt sữa ở ngăn giữa hoặc ngăn dưới, phía sâu bên trong – nơi mát hơn và giúp sữa tươi lâu hơn.

Ngăn dưới cùng nên dành cho thịt sống, gia cầm và cá. Đây là khu vực lạnh nhất và cũng giúp ngăn việc nước từ thực phẩm sống nhỏ xuống các thực phẩm khác.

Cuối cùng, khi mùa hè đến gần, đây là thời điểm lý tưởng để vệ sinh tủ lạnh và loại bỏ mùi hôi. Bạn chỉ cần trộn ba nguyên liệu quen thuộc trong bếp: nước cốt chanh, baking soda và muối.

Hỗn hợp này tạo thành dung dịch giúp khử mùi trong tủ lạnh, giữ cho tủ luôn sạch sẽ và không có mùi suốt mùa hè.

Bạn cũng có thể cho bã cà phê vào một chiếc bát và đặt ở bất kỳ vị trí nào trong tủ lạnh; nó sẽ giúp trung hòa mùi trong vòng 24 giờ. Bã cà phê chứa nitơ, hoạt động như một chất khử mùi tự nhiên bằng cách hấp thụ và trung hòa mùi, đặc biệt hiệu quả với các mùi nồng như hành và cá.

Chỉ với vài thao tác đơn giản, bạn có thể đảm bảo tủ lạnh luôn hoạt động hiệu quả và giữ thực phẩm tươi ngon lâu hơn. Đừng bỏ qua những chi tiết nhỏ như gioăng cửa hay cách sắp xếp thực phẩm, vì chúng có thể tạo ra khác biệt lớn, đặc biệt trong những ngày thời tiết nóng bức.