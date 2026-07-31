Tiểu công chúa showbiz vừa tròn 18 tuổi: Visual nở rộ như hoa, gu mặc cũng "trổ mã", đẹp đến khó rời mắt

Đón tuổi 18, mỹ nữ này gây ấn tượng với nhan sắc ngày càng thăng hạng cùng gu thời trang sành điệu, trendy.

Mai Thảo Ngọc, hay còn được biết đến với nickname Hạt Dẻ (sinh năm 2008), là con gái út của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo. Mới đây, cô nàng chính thức bước sang tuổi 18, thu hút sự chú ý với bộ ảnh mừng tuổi mới ngọt ngào và rạng rỡ. Loạt khoảnh khắc ngập tràn sắc hoa trong bộ ảnh đón tuổi 18 của Thảo Ngọc nhanh chóng nhận về hơn 100.000 lượt thích trên Instagram và Facebook, cùng vô số lời khen dành cho visual ngày càng thăng hạng. Không chỉ sở hữu nhan sắc trong trẻo, Thảo Ngọc còn ghi điểm với gu thời trang trẻ trung, sành điệu và trendy. Mỗi lần xuất hiện, "tiểu công chúa" của showbiz Việt đều khiến người hâm mộ trầm trồ bởi những outfit đẹp mắt, vừa thời thượng vừa dễ ứng dụng.

Cùng điểm qua loạt outfit trẻ trung, sành điệu của Thảo Ngọc để xem vì sao cô nàng luôn ghi điểm mỗi lần xuất hiện và biết đâu chị em cũng sẽ tìm được vài công thức mặc đẹp đáng để học theo.

Trong bộ ảnh đón tuổi 18, Thảo Ngọc lựa chọn chiếc đầm hai dây dáng dài với họa tiết hoa nhí nhẹ nhàng, mang đến vẻ ngoài ngọt ngào và nữ tính. Thiết kế ôm nhẹ phần thân trên, xòe mềm từ eo xuống giúp tôn vóc dáng thanh mảnh, đồng thời tạo hiệu ứng bay bổng theo từng chuyển động. Tổng thể vừa trong trẻo, tươi tắn, vừa toát lên nét dịu dàng đúng với tinh thần của tuổi 18.

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Phong cách của Thảo Ngọc mang đậm tinh thần trẻ trung, năng động và bắt trend. Trong một outfit, cô chọn diện áo hai dây kết hợp cùng chân váy lệch, tạo nên tổng thể yêu kiều, nữ tính. Gam màu pastel ngọt ngào giúp outfit thêm tươi tắn, đúng chuẩn vibe hè. Chân váy lệch đang là một trong những item được nhiều tín đồ thời trang yêu thích, chị em rất nên sắm một chiếc về tủ đồ để dễ dàng biến hóa với nhiều kiểu áo khác nhau.

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Vi vu trời Tây, Thảo Ngọc ghi điểm với outfit đơn giản nhưng vẫn đầy cuốn hút. Cô lựa chọn chiếc váy tay dài dáng ngắn, thiết kế cổ V giúp tôn lên phần cổ và vóc dáng thanh thoát. Phom váy ôm nhẹ, xòe vừa phải tạo cảm giác cân đối, vừa khéo léo tôn dáng vừa mang đến vẻ ngoài trẻ trung, nữ tính và thanh lịch.

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Gu thời trang của Thảo Ngọc cuốn hút chẳng kém visual nổi bật của cô nàng. Cô diện một chiếc đầm dài màu vàng rực rỡ, mang đến cảm giác tươi tắn và tràn đầy sức sống. Để tổng thể hài hòa hơn, Thảo Ngọc khéo léo khoác thêm áo kẻ sọc mỏng bên ngoài, tạo điểm nhấn phóng khoáng, giúp set đồ thêm phần thanh lịch, thời thượng.

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Thảo Ngọc gợi ý cho chị em một công thức lên đồ đơn giản nhưng vẫn cực kỳ trendy với áo lệch vai kết hợp chân váy chấm bi. Cả hai đều là những item đang được nhiều tín đồ thời trang yêu thích nhờ khả năng tôn dáng và dễ phối. Chỉ cần mix khéo léo những món đồ cơ bản, chị em đã có ngay một outfit trẻ trung, nữ tính và nổi bật để diện đi dạo phố, cà phê hay hẹn hò mà không cần đầu tư quá cầu kỳ.