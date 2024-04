Tiết lộ lý do Meghan từ chối cho 2 con về Anh gặp mặt gia đình hoàng gia

Meghan Markle có lẽ đã tìm thấy lý do chính đáng để né tránh việc cùng chồng con về Anh gặp mặt gia đình chồng, theo chuyên gia hoàng gia Richard Fitzwilliams. Ông Fitzwilliams nhận định rằng Meghan có thể lấy sự cố an ninh gần đây của Harry làm "cớ" thuận lợi để không tham gia chuyến đi.

Meghan viện lý do an ninh để từ chối việc đưa con về Anh cùng chồng.

Mặc dù có đồn đoán rằng Thân vương William và Vương phi Kate đã chìa cành ô liu với nhà Sussex sau khi Kate được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, nhưng Meghan được cho là vẫn do dự không muốn thực hiện chuyến đi này. Fitzwilliams tin rằng dù an ninh là một lý do có vẻ hợp lý, nhưng thực tế nó không phải là vấn đề, bởi nước Anh sẽ đảm bảo an toàn cho họ.

"An ninh sẽ được quyết định với từng trường hợp cụ thể. Vương quốc Anh hoàn toàn có thể đảm bảo sự an toàn cho gia đình của Harry", nhà phân tích này giải thích. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận "an ninh có thể được dùng làm cớ để từ chối không đến".

Harry sẽ về Anh nhân kỷ niệm 10 năm Thế vận hội Invictus

Vương tử Harry dự kiến trở về Anh vào tháng 5 nhân dịp kỷ niệm lần thứ 10 của Thế vận hội Invictus, và có khả năng sẽ đoàn tụ với gia đình sau cuộc điện thoại với anh trai William khi biết được bệnh tình của Kate.

Liệu anh em William và Harry có gặp mặt nhau trong chuyến trở về Anh tháng 5 này?

Tom Quinn, một chuyên gia hoàng gia khác, cho biết William và Kate đã mời Harry và Meghan cùng các con là Archie và Lilibet đến Anh trong nỗ lực hàn gắn. Tuy nhiên, Quinn nghi ngờ khả năng Meghan sẽ chấp nhận lời mời, và xem vấn đề an ninh là lý do để khước từ.

Harry và Meghan chưa đáp lại lời mời

Sự do dự của cặp đôi trong việc trở về Anh xuất phát từ việc thiếu chi phí an ninh được lấy từ quỹ thuế, bắt buộc nhà Sussex phải tự chi trả cho dịch vụ an ninh riêng, và họ cảm thấy quá mạo hiểm đối với sự an toàn của các con mình.

Dù chưa phản hồi lời mời, sự ủng hộ của Harry và Meghan đối với Gia đình Hoàng gia trong những lúc khó khăn, khi cả Vua Charles và Vương phi Kate đều mắc bệnh hiểm nghèo, đã được chú ý. Liệu động thái này có dẫn đến một cuộc gặp mặt hay không vẫn còn là điều phải chờ xem.