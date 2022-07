Tiết lộ lý do đau lòng vì sao Công nương Diana luôn phải mặc lại trang phục của mình nhiều lần

Hơn 2 thập kỷ sau khi Công nương Diana qua đời, phong cách thời trang của bà vẫn có sức ảnh hưởng cho đến ngày hôm nay. Từ "bộ váy trả thù" cho đến thời trang dạo phố, tất cả đều làm nên một biểu tượng thời trang huyền thoại thách thức thời gian.

Nổi tiếng là vậy nhưng ít ai biết rằng, Công nương Diana luôn mang một nỗi ám ảnh ở bên mình. Đến khi bà trút hơi thở cuối cùng trong vụ tai nạn xe hơi, nó vẫn đeo bám không rời.

Tìm mọi cách chạy trốn các tay săn ảnh

Trong khi Công nương Kate luôn mặc lại các bộ trang phục trước đây để thực hiện chính sách tiết kiệm và bảo vệ môi trường thì bà Diana lại có lý do đau lòng khác. Jenni Rivett, người trước đây từng làm huấn luyện viên cho cố công nương chia sẻ, bà luôn mặc lại các trang phục dạo phố để làm giảm giá trị của những bức ảnh do paparazzi săn đuổi.

Chia sẻ trong một chương trình nổi tiếng, Rivett bồi hồi nhớ lại ký ức xưa: "Một trong những cách Công nương Diana đối phó với các tay săn ảnh đó là bà ấy sẽ mặc cùng một chiếc áo len Virgin vào mỗi buổi tập. Đây là cách tốt nhất để tránh những tay săn ảnh điên cuồng. Các bức ảnh giống nhau ắt sẽ bị giảm giá trị đi rất nhiều".

Công nương Diana với chiếc áo len quen thuộc.

Do đó, nếu bạn từng thắc mắc vì sao có nhiều bức ảnh chụp cố công nương mặc đi mặc lại một chiếc áo len thì câu trả lời đã được gợi mở. Trong bộ phim tài liệu với tựa đề "Diana and the Paparazzi" đã chỉ ra sự thật chua chát rằng: Trước khi làm dâu hoàng gia, tiểu thư Diana Spencer khi ấy đã có trải nghiệm tồi tệ với các tay săn ảnh. Họ đeo bám bà mọi lúc mọi nơi.

"Trong những năm đầu tiên ở hoàng gia, Công nương Diana liên tục xuất hiện trên trang nhất của các tờ báo và bà trở thành người phụ nữ được chụp ảnh nhiều nhất thế giới lúc bấy giờ. Nhiều năm sau đó, mọi thứ trở nên độc hại hơn. Quyền tự do riêng tư của bà bị xâm hại trắng trợn thậm chí là còn mang đến nguy hiểm", trang web của The Smithsonian Channel chia sẻ.

Công nương Diana bị các tay săn ảnh truy lùng trước khi bà làm dâu hoàng gia.

Công nương Diana đã phải nghĩ rất nhiều cách để đối phó với sự bám đuổi dai dẳng của các tay săn ảnh. Trong một số trường hợp, bà sẽ tìm cách quay lưng vào ống kính máy ảnh, dùng tay che mặt để paparazzi không thể chụp toàn bộ gương mặt của công nương.

Để tránh các tay săn ảnh có thể chụp những khoảnh khắc nhạy cảm, Công nương Diana đều khéo léo sử dụng chiếc clutch che chắn phía trước ngực. Theo nhà thiết kế Anya Hindmarch, người từng làm việc với Công nương Diana cho biết, những chiếc clutch này thậm chí được xem là "vật bất ly thân" của bà.

Clutch là phụ kiện hữu ích đối với Công nương Diana.

Khi đi trượt tuyết ở nước Áo, Công nương Diana đã nhiều lần đánh lừa các tay săn ảnh bằng chiến thuật đầy thông minh: Bà sẽ kết bạn với những vị khách trông giống hệt mình để "tung hỏa mù" khiến các tay săn ảnh không thể biết được đâu mới là Công nương Diana.

Diana là biểu tượng thời trang toàn cầu nên thật dễ hiểu vì sao có nhiều phụ nữ muốn ăn mặc giống hệt bà. Trong một kỳ nghỉ, bà đã gặp hai phụ nữ đến từ Đức và Mỹ, những người "cùng tuổi, cùng vóc dáng" với Công nương. Cả ba đều sẽ mặc những trang phục gần giống nhau để đánh lừa các tay săn ảnh. Họ sẽ rời khỏi khách sạn cùng một lúc. Đó quả là một trò chơi thú vị!

Công nương Diana đã tìm cách thoát khỏi cánh săn ảnh khi đi trượt tuyết.

Nỗi ám ảnh đeo bám mãi sau này

Vì sao Công nương Diana lại bị cánh săn ảnh bám riết không ngừng? Richard Kay, một phóng viên hoàng gia của tờ Daily Mail lý giải rằng: "Có rất nhiều nhiếp ảnh gia giàu lên chỉ nhờ việc chụp ảnh Công nương Diana".

Arthur Edwards, cựu nhiếp ảnh gia hoàng gia của tờ The Sun chia sẻ thêm: "Việc ngày càng có nhiều hình ảnh của Công nương Diana giống như một chất gây nghiện. Không ai có thể dừng lại việc chụp hình bà ấy".

Sức hấp dẫn của Công nương Diana là vô cùng lớn ngay cả khi bà rời khỏi hoàng gia sau cuộc ly hôn cay đắng với Thái tử Charles. Nhà báo Robert Jobson cho hay: "Dù đã ly hôn nhưng Công nương Diana vẫn như một thỏi nam châm thu hút giới truyền thông. Bà ấy luôn bị đeo bám bởi ít nhất 30 người trong giới báo chí".

Một paparazzi nhào lên xe hơi một khách mời ăn trưa cùng bà Diana.

Paparazzi tranh nhau để được chụp hình Công nương Diana khi bà vừa đặt chân đến Lahore, Pakistan.

Công nương Diana tìm cách chạy thoát tay săn ảnh trên đường phố.

Bản thân Công nương Diana cũng nhiều lần lên tiếng chia sẻ về nỗi sợ hãi cùng sự ám ảnh tột cùng do cánh săn ảnh gây ra. "Áp lực không thể chịu đựng nổi. Tôi liên tục bị kiệt sức vì báo chí quá tàn nhẫn", Công nương Diana nghẹn ngào nói trong cuộc phỏng vấn năm 1995.

Vào tháng 8/1996, Công nương Diana đã tố cáo một nhiếp ảnh gia luôn theo dõi, rình rập bà mọi lúc mọi nơi: "Anh ta dường như biết mọi hành tung của tôi. Tôi cảm giác như mình là một tù nhân ngay chính trong căn nhà riêng. Đó là hành vi quấy rối liên tục và nó làm tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của tôi".

Cuối cùng, sự đeo bám ám ảnh ấy đã gián tiếp gây nên cái chết cho bông hồng nước Anh, khiến bà ra đi mãi mãi. Vào thời điểm đó, Công nương Diana cùng bạn trai bị cánh săn ảnh bám riết điên cuồng. Chiếc xe hơi chở bà lao nhanh trong đêm nhưng cuối cùng đã gặp sự cố bất ngờ, chôn vùi vĩnh viễn cuộc đời của một biểu tượng thế giới.

Công nương Diana ngồi ở ghế sau. Ở trước là hộ vệ Trevor Rees-Jones (trái) và tài xế Henri Paul (phải).

Tang lễ đưa tiễn Công nương Diana.

Các tay săn ảnh đã làm điều đó: Họ đã giết Công nương Diana! Đó là nhận định của mọi người vào thời điểm bi kịch xảy ra. Ngay cả Hoàng tử Harry cũng cáo buộc paparazzi đã không làm gì để cứu bà. Họ chỉ biết chụp ảnh liên tục thời khắc đau thương ấy để đăng lên báo.

Cho đến tận bây giờ, sau hơn 2 thập kỷ, Hoàng tử Harry vẫn thù địch với các tay săn ảnh. Anh từng bày tỏ sự lo sợ về việc người vợ Meghan Markle sẽ là nạn nhân tiếp theo giống như Công nương Diana bởi sự tấn công của báo chí.

Máy ảnh không phải là vũ khí có tính sát thương, chỉ có người sử dụng đã biến nó trở thành mũi dao, viên đạn vô hình giết chết những người khác!

Nguồn: Express, USA Today, Yahoo News

https://afamily.vn/tiet-lo-ly-do-dau-long-vi-sao-cong-nuong-diana-luon-phai-mac-lai-trang-phuc-cua-minh-nhieu-lan-20220713180523135.chn