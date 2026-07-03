Tiết kiệm suốt 8 năm để mua căn hộ chỉ 29m², cô gái 9X nói một câu khiến nhiều người đồng cảm: "Nhà nhỏ vẫn là tổ ấm"

Sau 8 năm làm việc và dành dụm, một cô gái sinh năm 1990 đã tự mua được căn hộ đầu tiên của mình. Chỉ rộng 29m² nhưng nhờ cách thiết kế thông minh, không gian vẫn đầy đủ tiện nghi, đẹp mắt và quan trọng nhất là mang lại cảm giác thuộc về.

Ở Thượng Hải – một trong những thành phố có giá bất động sản đắt đỏ nhất Trung Quốc – việc sở hữu một căn nhà luôn là mục tiêu không dễ đạt được đối với người trẻ. Thế nhưng, thay vì chờ đợi một căn hộ lớn hơn trong tương lai, cô gái có biệt danh Tiểu Giang đã lựa chọn mua một căn hộ cũ rộng chỉ 29m² sau 8 năm kiên trì tiết kiệm.

Nhiều người thân từng khuyên cô nên vay thêm để mua một căn hộ rộng rãi hơn. Nhưng với Tiểu Giang, điều quan trọng nhất không phải diện tích, mà là có một nơi hoàn toàn thuộc về mình.

"Dù nhà nhỏ đến đâu thì đó vẫn là tổ ấm", cô chia sẻ.

Sau khi nhận nhà, Tiểu Giang hợp tác cùng nhà thiết kế để cải tạo toàn bộ không gian theo phong cách pha trộn giữa hiện đại, cổ điển và một chút cảm hứng Đông Nam Á. Kết quả là căn hộ nhỏ nhưng vẫn đầy đủ công năng, ấm cúng và mang đậm dấu ấn cá nhân.

Căn hộ vuông vức giúp tối ưu mọi mét vuông

Đây là kiểu căn hộ một phòng ngủ khá phổ biến trong các khu chung cư cũ tại Thượng Hải.

Điểm mạnh lớn nhất là mặt bằng vuông vức, giúp việc bố trí nội thất trở nên dễ dàng hơn. Bên phải cửa vào lần lượt là phòng tắm, khu sinh hoạt chung, bàn ăn và phòng ngủ. Bên trái là bếp mở cùng hệ tủ lưu trữ chạy dọc theo tường.

Mỗi khu vực đều được tính toán kỹ để không có khoảng trống nào bị lãng phí.

Lối vào nhỏ nhưng lưu trữ cực "đỉnh"

Ngay sau cửa chính là hệ tủ gỗ óc chó kết hợp cánh mây đan được thiết kế riêng.

Phần dưới dùng để cất giày dép và các vật dụng thường xuyên sử dụng, còn mặt tủ và kệ treo tường trở thành nơi trưng bày những món đồ lưu niệm mang về sau các chuyến du lịch.

Ngay cả mặt sau cánh cửa cũng được tận dụng bằng hệ móc nam châm để treo túi xách, mũ và các phụ kiện hằng ngày.

Nhờ khả năng sắp xếp khoa học, dù sở hữu khá nhiều đồ dùng, căn hộ vẫn luôn gọn gàng và thông thoáng.

Nhà bếp mở nhỏ nhưng đầy cảm hứng

Không gian bếp được thiết kế theo dạng bếp thẳng, tận dụng cửa sổ nhỏ để lấy ánh sáng và thông gió tự nhiên.

Điểm nhấn nằm ở hệ tủ bếp màu xanh đậm kết hợp tay nắm đen, đi cùng gạch ốp màu trắng ngà và nền gạch họa tiết cổ điển.

Toàn bộ ngăn kéo đều sử dụng ray trượt, giúp việc cất giữ và lấy đồ thuận tiện hơn rất nhiều so với tủ truyền thống.

Khu ăn uống tích hợp thêm không gian lưu trữ

Ngay cạnh bếp là bàn ăn nhỏ dành cho hai người.

Điều đáng chú ý là bồn rửa và hệ tủ được thiết kế liền mạch với khu vực bàn ăn, vừa tăng thêm diện tích lưu trữ, vừa giúp căn hộ trông gọn gàng hơn.

Một chiếc bàn gỗ tự nhiên kết hợp ghế mây đan mang đến cảm giác gần gũi. Dưới ánh đèn vàng ấm, đây trở thành góc dùng bữa rất thư giãn sau mỗi ngày làm việc.

Phòng khách nhỏ nhưng linh hoạt

Diện tích phòng khách không lớn, chỉ đủ đặt một chiếc sofa hai chỗ.

Tuy nhiên, đây là mẫu sofa có thể kéo thành giường nên rất tiện khi có bạn bè hoặc người thân ở lại qua đêm.

Không gian được trang trí bằng chăn kẻ, gối họa tiết tối giản và những món đồ decor nhỏ, tạo cảm giác ấm áp mà không bị rối mắt.

Phòng ngủ chỉ giữ lại những gì cần thiết

Tiểu Giang cho rằng phòng ngủ không cần quá nhiều nội thất.

Một chiếc giường gỗ óc chó, bộ chăn ga màu xanh đậm, vài món đồ chơi yêu thích và hệ đèn treo tường ánh sáng vàng đã đủ tạo nên không gian nghỉ ngơi dễ chịu.

Điểm đáng học hỏi là hệ tủ quần áo được thiết kế sát trần với nhiều ngăn chia khoa học, đáp ứng nhu cầu lưu trữ của một người yêu mua sắm nhưng vẫn giữ được sự ngăn nắp.

Ban công vừa là góc làm việc vừa là khu giặt sấy

Ban công là nơi nhận được nhiều ánh sáng nhất trong căn hộ.

Một bên được bố trí bàn làm việc nhỏ hướng ra cửa sổ, trong khi phía còn lại lắp đặt máy giặt và máy sấy theo dạng xếp chồng để tiết kiệm diện tích.

Đây cũng là cách bố trí thường thấy trong các căn hộ nhỏ hiện đại.

Phòng tắm cải tạo thông minh để tách khu khô và khu ướt

Một trong những thay đổi đáng giá nhất là việc điều chỉnh lại vị trí cửa phòng tắm.

Nhờ thay đổi này, nhà thiết kế tạo thêm diện tích đặt tủ lưu trữ ở lối vào, đồng thời đưa lavabo ra bên ngoài phòng tắm.

Giải pháp này giúp phân tách khu vực khô và khu vực ướt rõ ràng, thuận tiện cho việc sử dụng hằng ngày.

Tông màu xanh đậm kết hợp trắng ngà được sử dụng đồng bộ với toàn bộ căn hộ, mang lại cảm giác thanh lịch và sạch sẽ.

Nhà nhỏ nhưng hạnh phúc không hề nhỏ

Điều khiến căn hộ 29m² này gây ấn tượng không nằm ở những món nội thất đắt tiền hay diện tích rộng rãi, mà ở cách mỗi mét vuông đều được sử dụng hợp lý.

Sau 8 năm kiên trì tiết kiệm, Tiểu Giang đã có được ngôi nhà đầu tiên của riêng mình. Dù vẫn còn khoản vay phải trả, cô tin rằng quyết định này hoàn toàn xứng đáng.

Đôi khi, một tổ ấm không cần quá lớn. Chỉ cần đó là nơi khiến bạn cảm thấy bình yên mỗi khi trở về, chừng ấy đã đủ để gọi là "nhà".