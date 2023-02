"Tiết kiệm đủ vài trăm tỷ, tôi sẽ đi du lịch khắp thế giới, giờ liều lĩnh kiếm tiền là chọn cách chết trong tương lai"

Một nhân viên của Tencent, Trung Quốc, từng chia sẻ rằng, anh đã sẵn sàng nghỉ hưu ở tuổi 35 khi sở hữu bất động sản trị giá khoảng 10 triệu NDT, 10 triệu cổ phiếu Tencent và 3 triệu NDT tiền mặt. Sau 10 năm làm việc hơn cả mức chăm chỉ, anh đã tích lũy được số tiền mà người khác có thể phải kiếm cả đời. Vì thế, anh dự định sẽ nghỉ hưu sớm để bắt đầu tận hưởng cuộc sống từ đây.

Sau câu chuyện của anh, một cuộc tranh luận sôi nổi đã nổ ra. Nhiều người đều thảo luận: "Khi nào là thời điểm lý tưởng để nghỉ hưu?", "Cần bao nhiêu tiền để nghỉ hưu thuận lợi?"...

Trên thực tế, không ít người trẻ tuổi đang lên kế hoạch cho dự định nghỉ hưu sớm của mình.

Có người mua nhà ở thành phố đáng sống, đầu tư vào các sản phẩm bảo hiểm, quản lý tài sản, lên kế hoạch du lịch vòng quanh thế giới sau khi dành dụm được tài sản trị giá hàng chục triệu NDT.

Có người từ bỏ công việc để khởi nghiệp kinh doanh, nhằm thực hiện ước nguyện về hưu ở tuổi già.

Lên kế hoạch nghỉ hưu từ khi 30 tuổi

Chia sẻ với Jiemian News, Chihiro* (tên nhân vật đã thay đổi) hiện 35 tuổi, người Trung Quốc, hiện đang kinh doanh một công ty Internet. Mong muốn của cô là tích lũy đủ 50 triệu NDT (khoảng 172 tỷ đồng), sau đó sẽ đi du lịch khắp thế giới.

“Giờ liều lĩnh kiếm tiền là để được chọn cách ra đi trong tương lai”, Chihiro cho biết.

Khi được hỏi về dự định nghỉ hưu sớm, Chihiro tiết lộ, mình đã bắt đầu lên kế hoạch từ khoảng 30 tuổi. Cô dự định sẽ không kết hôn hay sinh con. Ngay cả khi kết hôn, khả năng cao là cô sẽ không có con trong tương lai, vì vậy cô muốn “mở đường sớm” cho mình.

Kế hoạch hưu trí của Chihiro rất cụ thể và chi tiết:

“Tôi là người gốc Bắc Kinh, cũng đang làm việc ở thành phố này nhưng đã mua được 2 căn nhà ở Vân Nam. Môi trường ở đó tốt hơn và giá nhà không quá cao như ở Bắc Kinh, là nơi thích hợp để đầu tư trong khi chuẩn bị cho ngôi nhà hưu trí của mình.

Nhưng đây không phải là mục tiêu cuối cùng của tôi. Trong tương lai, tôi hy vọng có thể mua được một ngôi nhà trong cộng đồng nghỉ hưu sớm, nhưng ở một thành phố có môi trường tốt và mức độ chăm sóc y tế tốt hơn, chẳng hạn như Thâm Quyến. Vì chưa có kế hoạch sinh con nên tôi thường cân nhắc đến thời điểm khi mình đã già, không đi lại được hoặc bị liệt. Khi đó, ở trong một cộng đồng có điều kiện khám chữa bệnh thuận tiện, chất lượng cao sẽ hợp lý hơn là sống nghỉ dưỡng biệt lập.

Bảo hiểm cũng nằm trong danh sách chuẩn bị của tôi cho việc nghỉ hưu. Tôi đã mua bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm y tế cao cấp và bảo hiểm tai nạn. Phí bảo hiểm hàng năm khoảng 20.000 NDT (khoảng 72 triệu đồng).

Trong đó, bảo hiểm bệnh hiểm nghèo có thể coi là một loại tiết kiệm, nó cũng tương đương với một phần tài sản của tôi. Phí bảo hiểm y tế cao cấp thì tốn hơn 5.000 NDT/năm, giúp tôi không phải lo lắng về việc đăng ký, xếp hàng, chờ giường một mình khi tuổi già. Thay vào đó, tôi có thể đến thẳng một bệnh viện tư nhân không yêu cầu số hàng đợi, được nhân viên ở đó phục vụ nhiệt tình ngay từ ngoài cửa. Loại bảo hiểm này của tôi cũng có thể hoàn trả chi phí thuê y tá và phục hồi chức năng sau phẫu thuật.”

Về quản lý tài chính, Chihiro đang nghiên cứu một số loại sản phẩm có ích lợi tương tự bảo hiểm nhân thọ. Theo cô cho biết, có những sản phẩm tích lũy yêu cầu gửi khoảng 180 nghìn NDT/năm trong vòng 15 năm, rồi sau 60 tuổi có thể nhận được 200 nghìn NDT/năm, sau 65 tuổi có thể nhận 300 nghìn NDT/năm. Đó sẽ là một lựa chọn hợp lý để ổn định nguồn tài chính, bên cạnh quỹ tiết kiệm và các bất động sản mà cô đang có.

Dự tính trước cho sự ra đi

Đồng thời, Chihiro cũng vạch kế hoạch cho sự ra đi của mình trong tương lai.

“Nếu về cuối đời, tôi không may mắc một căn bệnh nan y và chịu nhiều đau đớn, tôi muốn mình có đủ tiền để đến bệnh viện Thụy Sĩ, sau đó ra đi trong sự êm dịu. Tôi cũng cần có người đứng ra chịu trách nhiệm giải quyết hậu sự cho mình. Đó là lý do tôi muốn nỗ lực kiếm tiền ở hiện tại, sau đó được tự do quyết định tương lai của bản thân.”

Dù vậy, Chihiro cũng nhấn mạnh rằng, “Cần cân nhắc sức khỏe của bản thân để cơ thể không quá kiệt sức nữa. Nếu không, kế hoạch cũng đổ bể hết, chưa kịp hưởng thụ gì đã bệnh tật đầy người.”

“Sau khi nghỉ hưu, tôi sẽ tiếp tục làm đẹp, giữ dáng, chăm sóc cơ thể. Trong tương lai, tôi vẫn muốn đến Nam Cực để xem chim cánh cụt, ghé thăm Bắc Cực để ngắm cực quang. Tôi hy vọng có thể đi bất cứ nơi nào mình muốn và mua bất cứ thứ gì mình thích mà không cần tiết kiệm tiền.”

Tổng kết lại toàn bộ kế hoạch, Chihiro dự tính mình sẽ cần tích lũy khoảng 50 triệu NDT, bao gồm toàn bộ tài sản từ bảo hiểm, bất động sản, tiền tiết kiệm… Sau đó, cô có thể yên tâm nghỉ hưu.

Tuổi trẻ phấn đấu để tận hưởng tuổi già, đó là ước mơ của hầu hết mọi người. Nhưng con đường nhân sinh rất dài, có nhiều ngã rẽ. Có người thích cống hiến cả đời cho đam mê và đạt được cảm giác thành tựu trong sự nghiệp, trong khi những người khác lại sẵn sàng rời xa thế tục và sống một cuộc sống yên bình và hạnh phúc.

Do đó, lựa chọn như thế nào là tùy vào mỗi một cá nhân. Không có quyết định đúng hay sai, chỉ có quyết định phù hợp hay chưa phù hợp.

(*Nguồn: Jiemian News)