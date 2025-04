Tiếng còi xe cứu thương cùng mệnh lệnh giữa đêm của các chiến sĩ trên cầu phao Phú Thọ khiến cả mạng xã hội nghẹn ngào

Theo đó, câu chuyện xảy ra vào khoảng 22h30 tối ngày 6/4, tại công trình cầu phao thuộc địa phận huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Thời điểm này, các chiến sĩ công binh thuộc Lữ đoàn 249 đang triển khai thi công phần đổ bê tông chân khay – một hạng mục quan trọng tại bến cầu. Đây là giai đoạn đòi hỏi độ chính xác cao và không thể gián đoạn trong ít nhất 30 phút, nếu không sẽ mất rất nhiều thời gian cũng như công sức để hoàn thành lại.

Tuy nhiên, khi một chiếc xe cứu thương bất ngờ hú còi xin đường, trên xe là một sản phụ đang chuyển dạ dữ dội cùng gương mặt người chồng hoảng loạn: “Làm ơn! Vợ tôi không chờ được nữa!”, toàn bộ quá trình thi công lập tức được dừng lại.

Người chỉ huy nhanh chóng hô lớn: "Thu hồi máy bơm! Xe trộn dạt vào lề! Nhường đường cho xe cấp cứu!"

Câu chuyện được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội

Ảnh: Văn Tú

Ảnh: Văn Tú

Ngay sau hiệu lệnh, các chiến sĩ công binh đồng loạt phối hợp nhịp nhàng. Các thiết bị được thu gọn, xe trộn nép sát vào lề đường. Chỉ trong vòng vài phút, tuyến đường qua công trình đã được thông thoáng, đảm bảo cho xe cứu thương di chuyển kịp thời đến bệnh viện.

Khoảnh khắc chiếc xe cấp cứu lao đi giữa đêm tối, những người lính vẫn đứng im theo dõi cho đến khi xe khuất hẳn. Phải đến gần 1 giờ sáng, việc thi công mới được hoàn tất. Dù mệt mỏi và muộn giờ hơn so với dự kiến, không một ai than phiền. Tất cả đều vỡ òa khi nhận được tin báo từ người dân: sản phụ đã sinh con an toàn, mẹ tròn con vuông.

Ảnh: Văn Tú

Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn, đơn vị quản lý chiếc xe cứu thương trong câu chuyện, sau đó cũng chia sẻ lại thông tin trên mạng xã hội, xác nhận câu chuyện trên và đồng thời gửi lời cảm ơn gửi tới các chiến sĩ công binh và khẳng định:

“Trong mọi hoàn cảnh, dù là giữa công trường đang thi công hay đêm tối thưa người, chúng tôi luôn sẵn sàng lên đường vì sự an toàn và sức khỏe của nhân dân.” - đơn vị này thông tin thêm.

Câu chuyện đẹp giữa đời thường là minh chứng sống động cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng quân đội và ngành y tế. Nhiều cư dân mạng đã để lại lời cảm ơn, bày tỏ sự xúc động và tự hào trước hành động đầy trách nhiệm, nghĩa tình của các lực lượng chức năng.

Ngay sau khi được chia sẻ, câu chuyện đã nhanh chóng lan tỏa và nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác. Nhiều bình luận bày tỏ sự xúc động, cảm phục trước tinh thần trách nhiệm và tính nhân văn của các lực lượng chức năng.

“Người lính không chỉ cầm súng, mà còn là chỗ dựa vững chắc trong mọi hoàn cảnh. Cảm ơn các anh!”

“Cầu phao là để nối những nhịp cầu, và các anh là người đã giữ cho sự sống được tiếp nối.”

“Tự hào và cũng cảm thấy may mắn vì được sống trong đất nước có những người lính như thế!”

Câu chuyện giản dị nhưng sâu sắc một lần nữa cho thấy hình ảnh người lính công binh, không chỉ hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng mà còn luôn sát cánh, sẵn sàng vì cuộc sống an toàn và hạnh phúc của nhân dân.