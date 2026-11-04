Tiền Trường Giang mừng cưới đồng nghiệp

Trường Giang nhiều lần tiết lộ chỉ đến chúc mừng đồng nghiệp, không hé lộ về tiền mừng.

Là những nghệ sĩ nổi tiếng, có kinh tế ổn định, chuyện sao Việt đi đám cưới đồng nghiệp và tiền mừng bao nhiêu luôn là chủ đề khiến công chúng tò mò. Nếu Trấn Thành từng được nhiều người khen ngợi vì sự hào phóng trong những dịp đặc biệt, Trường Giang lại thường chọn cách né câu hỏi bằng những màn đối đáp lầy lội. Đáng chú ý, không ít lần ông xã Nhã Phương còn thẳng thừng tuyên bố đến dự tiệc chỉ để chúc phúc, không mang theo phong bì.

Tại đám cưới Mạc Văn Khoa và Thảo Vy diễn ra vào tháng 6/2022, Trường Giang cùng Nhã Phương có mặt để chung vui với đồng nghiệp. Khi cả hai đang tiến vào sảnh tiệc, đạo diễn Đức Thịnh bất ngờ hỏi nam danh hài: "Bỏ tiền vô đây chưa?".

Ngay sau đó, Trường Giang đáp tỉnh bơ: "Thôi tiền bạc gì, đi chơi cho vui thôi". Màn trả lời của chồng khiến Nhã Phương cũng phải quay sang hỏi lại đầy hoang mang: "Ủa anh nói thiệt không? Có bỏ tiền vô không?".

Clip: Trường Giang công khai nói chỉ đi chơi cho vui, không bỏ phong bì cưới Mạc Văn Khoa

Nhã Phương và Trường Giang đến dự đám cưới Mạc Văn Khoa

Đến đám cưới Diệu Nhi - Anh Tú vào tháng 10/2022 tại Phan Thiết, Trường Giang tiếp tục có màn phát biểu khiến quan khách bật cười. Khi Trấn Thành hỏi có lời gì muốn gửi đến cô dâu chú rể, nam danh hài hài hước nói: "Lại một người nữa giống như tôi. Tương lai thật tăm tối".

Chưa dừng lại ở đó, Trường Giang còn nhắc thẳng đến chuyện tiền mừng khi trò chuyện với Trấn Thành: "Thấy đám cưới này ok, tài trợ quá trời. Anh em mình đến đây để chúc mừng thôi chứ cũng không có 'bì phong' gì. Không nên đâu. Chúng tôi đã thỏa thuận với Tiến Luật rồi, chỉ chúc thôi, không có gì khác. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc. Tiền bạc gì ở đây. Tiền bạc vô nghĩa trong cuộc đời này lắm, vô vị. Thôi vô ăn". Ở một clip khác tại đám cưới Diệu Nhi, ông xã Nhã Phương còn giải thích rằng do vội vã xuống dự đám cưới nên đã bỏ quên phong bì trên phòng.

Clip: Trường Giang hài hước thừa nhận không bỏ phong bì vì thấy đám cưới Diệu Nhi nhiều tài trợ

Trường Giang trêu ghẹo sẽ không đi phong bì cưới Diệu Nhi và Anh Tú

Trường Giang và rất đông sao Việt có mặt tại Phan Thiết để chúc mừng Diệu Nhi

Thực tế, những phát ngôn của Trường Giang thường được đặt trong bối cảnh trêu đùa đồng nghiệp, chưa thể xem là bằng chứng cho thấy anh thực sự không mừng cưới. Đặc biệt, phản ứng ngạc nhiên của Nhã Phương tại đám cưới Mạc Văn Khoa cũng khiến nhiều người cho rằng câu nói của nam danh hài chỉ là một miếng hài chứ không phải sự thật.

Có thể thấy, mỗi lần bị nhắc đến chuyện phong bì, Trường Giang đều có cách biến chủ đề vốn khá nhạy cảm thành màn đối đáp vui vẻ. Thay vì tiết lộ con số cụ thể, nam nghệ sĩ chọn cách pha trò, khiến những khoảnh khắc đi dự đám cưới của mình đôi khi còn được chú ý không kém nhân vật chính.

Khán giả cho rằng việc quên phong bì chỉ là "mảng miếng" hài hước của Trường Giang

Ảnh: FBNV