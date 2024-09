Tiến Luật bị cả team từ chối

Anh trai vượt ngàn chông gai là chương trình truyền hình thực tế truyền cảm hứng tập trung những ngôi sao nam hàng đầu Việt Nam ở đa lĩnh vực cùng nhau kết hợp, dùng âm nhạc để kể chuyện và tạo nên những màn trình diễn bùng nổ theo hình thức nhóm nhạc. Anh trai vượt ngàn chông gai được Việt hóa từ Call Me By Fire do MangoTV sở hữu. Tại Việt Nam, tập đoàn YeaH1 chính là đơn vị duy nhất sở hữu bản quyền sản xuất chương trình “Call Me by Fire” của MangoTV với phiên bản Việt hoá Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

33 Anh Tài tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2024, gồm có: Bằng Kiều, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy, Trương Thế Vinh, Thiên Minh, Tăng Phúc, Tuấn Hưng, Tự Long, Đăng Khôi, Bùi Công Nam, Kiên Ứng, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm, Rhymastic, Phạm Khánh Hưng, HuyR, Nguyễn Trần Duy Nhất, Tiến Luật, Liên Bỉnh Phát, Thành Trung, (S)TRONG (Trọng Hiếu), Phan Đinh Tùng, Đinh Tiến Đạt, Neko Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Cường Seven, Quốc Thiên, Hà Lê, Kay Trần, Binz, Hồng Sơn và SOOBIN.