Tiệc buffet điện ảnh đầy sắc màu cho mùa lễ 2/9 từ Galaxy Studio

Nhân dịp này, Galaxy Studio mang đến cho khán giả loạt bom tấn thuộc đủ thể loại kinh dị, hành động, giật gân, siêu anh hùng gồm "Spider-Man: No Way Home" (Tựa Việt: "Người Nhện: Không Còn Nhà"), "The Invitation" (Tựa Việt: "Lời Mời Đến Địa Ngục"), "Cù Lao Xác Sống" và "Where the Crawdads Sing" (Tựa Việt: "Xa Ngoài Kia Nơi Loài Tôm Hát")...

Combo mùa lễ 2/9 đầy màu sắc từ Galaxy Studio

"Cù Lao Xác Sống" – Phim zombie Việt Nam vượt qua kiểm duyệt C18

"Cù Lao Xác Sống" nói về hành trình nói về hành trình sinh tồn và trốn chạy đến một cù lao an toàn trên vùng hạ lưu sông Mekong khi đại dịch xác sống bùng nổ. Thầy thuốc Đông y tên Công cùng gia đình và những người sống sót khác hợp sức chống trả đàn thây ma khát máu để giành giật sự sống. Phim với sự tham gia của Huỳnh Đông, Ốc Thanh Vân, Lê Lộc, La Thành, Xuân Nghị, Trần Phong, Tấn Thi….

"Cù Lao Xác Sống" có suất chiếu đặc biệt từ 19h00 ngày 31/8/2022 trên toàn quốc.

Tuy dòng phim zombie không còn mới mẻ trên thế giới nhưng "Cù Lao Xác Sống" là một trong những tác phẩm tiên phong vượt qua kiểm duyệt của thể loại này tại Việt Nam. Lấy bối cảnh miền Tây sông nước rộng mênh mông, bộ phim hứa hẹn sẽ mang đến những cảnh rượt đuổi kịch tính và cắn xé máu me. Đồng thời, bản chất thật của con người trong thảm cảnh cũng sẽ được khắc họa rõ nét trên màn ảnh rộng qua những câu chuyện đầy cảm xúc và ý nghĩa.

Sự trở lại của một "Spider-Man: No Way Home" phiên bản nhiều điều thú vị hơn

Cuối năm 2021, "Spider-Man: No Way Home" chính là bom tấn giải cứu phòng vé toàn cầu sau mùa đại dịch căng thẳng. Tác phẩm mang về đến hơn 1,9 tỷ USD và góp phần giúp khán giả khôi phục thói quen ra rạp xem phim sau 2 năm. Bộ phim không chỉ là cái kết trọn vẹn cho bộ ba (trilogy) "Spider-Man" của Tom Holland mà còn mở ra cả một tương lai mới cho nhân vật.

"Spider-Man: No Way Home" bản mở rộng ra rạp ngày 1/9 trên toàn quốc.

Tiếp nối các sự kiện trong "Spider-Man: Far From Home" (2019), phim bắt đầu ngay khi danh tính của Spider-Man bị bại lộ. Trước việc cả nhóm bạn trở thành tâm điểm truyền thông và mất đi cơ hội vào Đại học, Peter Parker tìm đến Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) nhờ xóa trí nhớ người dân trên toàn thế giới. Bùa chú thất bại, loạt ác nhân từ đa vũ trụ ập đến khiến Spider-Man phải chật vật ứng phó.

Ngày 1/9 này, "Spider-Man: No Way Home" sẽ tái xuất phòng vé với phiên bản mở rộng thêm 11 phút. Tác phẩm hứa hẹn sẽ mang đến những cảm xúc tuyệt vời, nhiều điều thú vị hơn cùng những thước phim đẹp nhất dành cho người xem.

"The Invitation" – Phiên bản khát máu hơn của Ready Or Not với câu chuyện cô dâu đăng xuất cả nhà chồng vào đêm tân hôn.

Sau cái chết của mẹ, Evie (Nathalie Emmanuel) không còn người thân nào. Cô quyết định xét nghiệm ADN và phát hiện ra mình có một người họ hàng mà trước giờ không hề hay biết. Evie nhận lời mời của gia đình mới này đến một đám cưới ở vùng quê hoang sơ của nước Anh. Thế nhưng, mọi thứ bỗng chốc biến thành ác mộng khi Evie khám phá ra bí mật đen tối của dòng họ.

"The Invitation" hiện đang được công chiếu trên toàn quốc.

Lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết "Dracula" (1897), tác phẩm đã tái hiện nỗi sợ đến từ những con quái vật khát máu theo một câu chuyện hoàn toàn mới. Được ví von như một phiên bản khát máu hơn của "Ready Or Not", "The Invitation" đã mang đến những giây phút trải nghiệm đầy kịch tính, bất ngờ tại rạp trong tuần công chiếu 26/8 vừa qua.

"Where the Crawdads Sing" – Câu chuyện giật gân về vụ án mạng vùng đồng lầy

Nhân vật chính của "Where the Crawdads Sing" là Catherine "Kya" Clark (Daisy Edgar-Jones) – một cô bé bị gia đình bỏ rơi ở vùng đầm lầy Bắc Carolina (Mỹ) vào những năm 1950. Cô bé 7 tuổi phải tự mình học cách trưởng thành và dần xa lánh khỏi thế giới con người. Một ngày nọ, Chase Andrews (Harris Dickinson) - bạn trai của Kya - chết một cách bí ẩn khiến cô trở thành nghi phạm chính.

"Where the Crawdads Sing" nhận được điểm đánh giá cao trên trang IMDB và ra rạp ngày 1/9 trên toàn quốc

"Where the Crawdads Sing" dựa trên tiểu thuyết cùng tên ăn khách của Delia Owens. Cuốn sách đã bán được hơn 17 triệu bản trên toàn thế giới và đứng đầu danh sách Tiểu thuyết Giả tưởng Ăn khách bậc nhất The New York Times năm 2019 và 2020. Bộ phim điện ảnh đã truyền tải được tinh thần của nguyên tác khi nói lên khao khát yêu thương và tự do của "cô gái đầm lầy" Kya. Phim còn là câu chuyện án mạng giật gân và đầy lôi cuốn khi Kya buộc phải chống lại ánh mắt kỳ thị của mọi người để chứng minh bản thân vô tội.

Tiệc buffet điện ảnh đầy màu sắc từ Galaxy Studio, nhiều thể loại từ phim Việt đến phim Hollywood, từ phim kinh dị đến siêu anh hùng đến tình cảm lãng mạng hi vọng khán giả sẽ có lựa chọn tuyệt vời cho mùa lễ 2/9 năm nay.