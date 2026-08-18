Tịch thu 17 sổ đỏ, phong tỏa 7 tài khoản ngân hàng chứa 5.000 tỷ của 2 người thất nghiệp

Ngay cả doanh nhân thành đạt cũng khó có số tài sản này chứ đừng nói người thất nghiệp.

Cuối tháng 3 năm nay, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Vị Nam, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã tuyên án sơ thẩm vụ án liên quan đến Zhang Qingmin và Zhang Shumin về tội lừa đảo.

Trong đó, Zhang Qingmin bị cáo buộc lừa đảo khoản vay, còn Zhang Shumin phạm tội rửa tiền. Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định 2 người đã sử dụng số tiền có nguồn gốc bất hợp pháp để mua 17 bất động sản, gửi tiền vào 7 tài khoản ngân hàng, số tiền ước tính lên tới 1,4 tỷ NDT (khoảng 5.000 tỷ đồng). Toàn bộ số tài sản này đã bị tịch thu, phong tỏa để trả lại cho các nạn nhân.

Theo phán quyết, trong giai đoạn từ năm 2011 đến 2016, Zhang Qingmin cùng đồng phạm đã sử dụng vàng giả để làm tài sản thế chấp vay tiền tại 4 tổ chức tài chính ở Thiểm Tây, Hà Nam (Trung Quốc) và một số địa phương khác. Vụ việc khiến 4 tổ chức tài chính này chịu tổng thiệt hại hơn 2,7 tỷ NDT (khoảng 9.700 tỷ đồng).

Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Zhang Qingmin chỉ đạo người khác chuyển số tiền lừa đảo được vào các tài khoản do Zhang Shumin đứng tên hoặc kiểm soát. Sau đó, Zhang Shumin tìm cách che giấu nguồn gốc số tiền bằng cách lần lượt chuyển hơn 1,4 tỷ NDT (khoảng 5.000 tỷ đồng) từ các tài khoản này sang nhiều tài khoản của những người tham gia hoạt động rửa tiền.

Số tiền tiếp tục được chuyển qua nhiều nơi, trong đó có Hong Kong (Trung Quốc) trước khi một phần được đưa sang Cyprus. Tại đây, hai người sử dụng tiền để mua bất động sản và gửi tiết kiệm. Đến tháng 5/2016, Zhang Qingmin và Zhang Shumin trốn ra nước ngoài.

Ảnh minh họa

Trong quá trình điều tra và xử lý vụ án, cơ quan tố tụng xác định Zhang Qingmin có bằng chứng liên quan đến hành vi lừa đảo khoản vay, trong khi Zhang Shumin thực hiện hành vi rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc số tiền phạm tội. Sau khi bỏ trốn, cả hai bị truy nã trong thời gian hơn một năm nhưng vẫn không ra trình diện.

Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Vị Nam cho rằng 17 bất động sản và khoản tiền trong 7 tài khoản ngân hàng mà Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vị Nam đề nghị tịch thu, đều thuộc nhóm tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội hoặc tài sản liên quan đến vụ án. Vì vậy, tòa quyết định truy thu theo quy định và hoàn trả cho các đơn vị bị thiệt hại.

Điều đáng chú ý là vụ án được xử lý theo thủ tục tịch thu tài sản trong trường hợp nghi phạm bỏ trốn. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Vị Nam đã công bố thông báo để những người có quyền và lợi ích liên quan có thể tham gia tố tụng. Trong thời hạn 6 tháng kể từ khi thông báo được đưa ra, 4 tổ chức tài chính là bên bị hại đã nộp đơn xin tham gia vụ án, yêu cầu được hoàn trả số tiền bị lừa đảo.

Ngày 20/3/2026, phiên tòa được mở công khai. Tòa án cho biết quyền tố tụng của các bên, bao gồm những người bị cáo buộc phạm tội và các bên có quyền lợi liên quan, đều được bảo đảm đầy đủ trong quá trình xét xử.

Vụ án gây chú ý bởi quy mô tài sản được xác định có liên quan đến hành vi phạm tội. Chỉ riêng khoản thiệt hại mà 4 tổ chức tài chính phải gánh chịu đã vượt 2,7 tỷ NDT (khoảng 9.700 tỷ đồng), trong khi số tiền được Zhang Shumin thực hiện các giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc lên tới hơn 1,4 tỷ NDT (khoảng 5.000 tỷ đồng).

Vụ án cũng cho thấy cách thức các đối tượng bị cáo buộc đã đưa tiền ra nước ngoài, chuyển qua nhiều tài khoản và cuối cùng biến thành bất động sản, tiền gửi ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc. Sau phán quyết của tòa, những tài sản được xác định là tiền thu được từ hành vi phạm tội hoặc tài sản liên quan sẽ được truy thu, trong đó ưu tiên hoàn trả cho các tổ chức tài chính bị thiệt hại.

(Nguồn: Chinanews)