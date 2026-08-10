Tích hợp 'sổ đỏ' trên VNeID: Bước chuyển từ 'có dữ liệu' sang 'dùng dữ liệu'

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội – C06 (Bộ Công an) cho biết, thực tiễn triển khai làm sạch dữ liệu đất đai và thí điểm tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID tại Thanh Hóa là một ví dụ cụ thể cho bước chuyển từ "có dữ liệu" sang "dùng dữ liệu".

Cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa thông tin từng thửa đất - Ảnh: Cục C06

Theo Cục C06, để tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên VNeID, trước hết dữ liệu phải bảo đảm đúng thửa đất, đúng thông tin và đúng chủ sử dụng. Đây là công việc phức tạp bởi hồ sơ đất đai trải qua nhiều lần đăng ký, cấp đổi, chuyển nhượng, biến động; thông tin cũ có thể thiếu hoặc chưa thống nhất, trong khi dữ liệu mới liên tục phát sinh.

Quá trình làm sạch dữ liệu vì vậy bao gồm nhiều công đoạn, từ biên tập số liệu, rà soát thuộc tính từng thửa đất đến cập nhật, chỉnh lý, đối chiếu và chuẩn hóa trước khi kết nối, khai thác. Việc chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành là điều kiện quan trọng để đối soát với thông tin dân cư, qua đó xác định đúng chủ sử dụng và tạo cơ sở cho việc khai thác dữ liệu trên môi trường điện tử.

Địa phương tiên phong thí điểm tích hợp "sổ đỏ" lên VNeID

Tại Thanh Hóa, tính đến ngày 30/7/2026, địa phương đã làm giàu, làm sạch 1.235.905/1.394.334 thửa đất, đạt 88,64%, xếp thứ 13/34 tỉnh, thành phố. Đến ngày 8/8/2026, có 711.996 thửa đất đáp ứng tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống", thuộc Nhóm 1, đưa Thanh Hóa lên vị trí thứ 7/34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Trong đó, 385.303 thửa đất có trong cơ sở dữ liệu, đạt 27,6%; 326.693 thửa đất đang chờ xác thực.

Trên nền tảng dữ liệu đất đai đã được số hóa và làm sạch, Thanh Hóa là địa phương tiên phong thí điểm tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên VNeID, chuyển từ xây dựng dữ liệu sang khai thác dữ liệu.

An Nông là địa bàn đầu tiên được Thanh Hóa lựa chọn triển khai thí điểm. Dữ liệu Giấy chứng nhận được cập nhật tại địa phương và đồng bộ lên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai (VNLIS), tạo điều kiện kết nối với VNeID. Bước đầu, An Nông đã đồng bộ thành công 32.414 thửa đất lên VNLIS; trong đó, 6.416 thửa đất được đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Theo Cục C06, kết quả tại An Nông cho thấy dữ liệu đất đai sau khi được làm sạch, chuẩn hóa đã có thể kết nối với thông tin dân cư và xác thực theo từng chủ thể. Đây là bước quan trọng để chuyển dữ liệu từ trạng thái lưu trữ, quản lý sang phục vụ các giao dịch và tiện ích số.

Giá trị của việc thí điểm không chỉ nằm ở việc đưa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ bản giấy lên môi trường điện tử, mà quan trọng hơn là khả năng khai thác dữ liệu đã được chuẩn hóa, xác thực và gắn với danh tính điện tử của người dân.

Theo đề xuất của Thanh Hóa, Giấy chứng nhận điện tử có thể được xây dựng trên cơ chế xác thực đa tầng, kết hợp chữ ký số, mã định danh, mã QR và truy xuất dữ liệu gốc. Dữ liệu có cấu trúc cũng tạo điều kiện kiểm tra tính hợp lệ, đối chiếu với cơ sở dữ liệu đất đai và từng bước phục vụ các lĩnh vực như công chứng, ngân hàng, thuế, tòa án.

An Nông là địa bàn đầu tiên được Thanh Hóa lựa chọn triển khai thí điểm - Ảnh: Cục C06

Hình thành quy trình làm sạch, đồng bộ, kết nối cơ sở dữ liệu

Khi dữ liệu được kết nối với đúng chủ thể, người dân có cơ sở để từng bước giảm việc xuất trình, sao chụp giấy tờ; cơ quan quản lý giảm khâu nhập liệu, đối chiếu thủ công, đồng thời nâng cao khả năng xác thực thông tin trong các giao dịch. Kết quả thí điểm tại An Nông vì vậy cho thấy khả năng hình thành quy trình từ làm sạch, đồng bộ dữ liệu đến kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và khai thác trên VNeID.

Tuy nhiên, theo Cục C06, bên cạnh những kết quả bước đầu, việc tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Mặc dù quy định hiện hành đã xác định Giấy chứng nhận điện tử có giá trị pháp lý như Giấy chứng nhận giấy khi đáp ứng đủ điều kiện, nhưng vẫn thiếu hướng dẫn cụ thể về việc chuyển đổi từ bản giấy sang bản điện tử, nhất là đối với hồ sơ cũ, hồ sơ thiếu thông tin.

Cơ chế liên thông với các lĩnh vực công chứng, ngân hàng, thuế, tòa án cũng cần tiếp tục được hoàn thiện để dữ liệu sau khi được chuẩn hóa, xác thực có thể được khai thác đồng bộ, hiệu quả trong thực tế.