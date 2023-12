Tích cực xài mỹ phẩm Hàn, gái Tây nhận cái kết mĩ mãn: Da dẻ mướt rượt, bóng khỏe như gương

Mỹ phẩm Hàn vốn nổi tiếng về độ tự nhiên, lành tính và hiệu quả cao. Không chỉ được yêu thích ở châu Á, các thương hiệu mỹ phẩm này còn khiến giới mộ điệu trên toàn thế giới mê mệt.

Jasmin Saario - nàng KOL sở hữu hơn 340.000 trên Instagram cũng là một tín đồ của mỹ phẩm Hàn Quốc. Hầu hết đồ skincare của cô nàng này đều đến từ xứ sở Kim Chi. Không những vậy, nhờ lựa chọn được sản phẩm phù hợp cũng như tích cực chăm sóc, làn da của Jasmin Saario ngày một mịn màng và bóng khỏe. Jasmin từng chia sẻ rằng, mỹ phẩm Hàn Quốc đã giúp làn da của bản thân ''lột xác'' từ khô ráp trở nên căng mịn và trẻ trung hơn.

Làn da không tì vết của Jasmin Saario.

Dưới đây là routine chăm sóc da với loạt mỹ phẩm Hàn của Jasmin Saario mà các chị em da khô nên học hỏi.

Sau khi làm sạch, Jasmin Saario sẽ cung cấp độ ẩm và cân bằng da bằng sản phẩm Anua 77% Heartleaf Soothing Toner. Em này không chỉ phù hợp cho da khô mà bất kỳ loại da nào cũng có thể sử dụng. Với 77% chiết xuất Rau Diếp Cá và Hyaluronic Acid, Vitamin B5 cùng các loại rễ thực vật, sản phẩm sẽ giúp làm dịu, cải thiện viêm, hạn chế dầu thừa và cân bằng độ pH trên da.

Nơi mua: Olive Young - khoảng 350k

Vì sở hữu làn da khô nên Jasmin nên chú trọng vào việc cấp ẩm. Cô bổ sung đến 3 loại serum khác nhau cho da. Đầu tiên là em serum ốc sên Cosrx Advanced Snail 96 Mucin Power Essence. Thành phần chính của sản phẩm là 96% tinh chất ốc sên có tác dụng dưỡng ẩm sâu, bên cạnh một số tác dụng khác như hỗ trợ chống oxy hóa cho da, giúp hỗ trợ cải thiện các dấu hiệu lão hóa.

Nơi mua: Corsx - 328k

Tiếp đến là em tinh chất Skin1004 Madagascar Centella Poremizing Fresh Ampoule. Sản phẩm này có công dụng phục hồi sự cân bằng của da bằng cách kiểm soát lỗ chân lông và bã nhờn, cùng với đó là chiết xuất từ rau má Asiatica ở vùng Madagascar giúp làm dịu làn da bị kích ứng.

Nơi mua: Skin1004 - khoảng 300k

Để dưỡng trắng cho da, Jasmin lựa chọn chai serum nổi tiếng Some By Mi Galactomyces Pure Vitamin C Glow Serum. Cô nàng ''apply'' một lượng vừa đủ và thoa đều lên da. Sản phẩm sẽ hỗ trợ dưỡng trắng và cải thiện nếp nhăn chiết xuất từ men Galactomyces cùng 3% vitamin C và 2% Niacinamide để da mịn màng đàn hồi hơn.

Nơi mua: Socialla - 289k

Tuýp kem dưỡng ẩm mà nàng KOL này dùng chính là Etude House Soon Jung 2x Barrier Intensive Cream. Nhờ chiết xuất bơ hạt mỡ, em này sẽ làm mềm vượt trội, ngoài ra còn phục hồi và cải thiện sức khỏe của làn da của chị em.



Nơi mua: Kallos - 285k

Để bảo vệ da khỏi tia UV, Jasmin dùng kem chống nắng với bảng thành phần siêu ''sạch'' của nhà Beauty Of Joseon, đó là Relief Sun: Rice + Probiotics SPF50+. Sản phẩm này chứa tới 5 loại tinh chất lên men từ gạo, Glycerin, Niacinamide và vitamin E giúp cấp ẩm, làm mềm và nuôi dưỡng làn da. Chỉ số chống nắng SPF 50+ và PA++++ được kiểm chứng bởi 2 phòng lab Hàn Quốc và Tây Ban Nha.



Lọ son dưỡng môi hàng ngày cũng Jasmin cũng là sản phẩm hết sức quen thuộc, không gì khác chính là Laneige Lip Sleeping Mask Berry. Không cần nói nhiều về em này, nàng sẽ thấy được hiệu quả làm mềm môi cực ấn tượng của sản phẩm chỉ sau 1 đêm sử dụng.