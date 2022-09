Thúy Vân đẹp ngọt ngào, biểu diễn ca khúc mới tại trường cũ

Thúy Vân xuất hiện trong vai trò nghệ sĩ khách mời tại sự kiện Tuổi Hồng Minh Khai, do trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tổ chức. Đây là sự kiện nhằm gây quỹ thiện nguyện và tạo sân chơi cho giới trẻ với bề dày 27 năm tổ chức.

Thúy Vân chọn trang phục, tạo hình trẻ trung theo hình ảnh nữ sinh trung học. Layout makeup của cô được hai chuyên gia Quân Nguyễn & Pu Lê sáng tạo riêng theo phong cách thiếu nhi đáng yêu. Cô nói lần xuất hiện này có ý nghĩa đặc biệt vì THPT Nguyễn Thị Minh Khai cũng là nơi cô từng theo học. Á hậu cũng bày tỏ niềm vui khi được mặc đồng phục, biểu diễn tại trường cũ: "Đây không phải lần đầu tôi về thăm trường sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, việc được đứng ở đây trong vai trò một ca sĩ khiến tôi tự hào vì ước mơ từ khi ngồi ghế nhà trường của mình đã thành hiện thực".

Trong trương trình, Thúy Vân thể hiện bản hit debut Trái Tim Yêu Thương cùng với một ca khúc chưa đặt tên. Thúy Vân cho biết, đây là ca khúc tự sáng tác mới nhất của mình. Cô đặc biệt dành riêng bài hát này cho sự kiện gây quỹ của trường Nguyễn Thị Minh Khai. Ca từ trong sáng, nhẹ nhàng của bài hát gợi nhớ ngay đến những kỷ niệm với mối tình đầu ngây thơ tuổi học trò: "Chàng trai sơ mi áo trắng, đã làm tim em xuyến xao. Anh sắp ra trường rồi, còn em chỉ mới đến thôi. Bao ngây thơ bỡ ngỡ, em mang vào lá thư gửi đến anh…".

Nhiều năm qua,Thúy Vân thường xuyên nhận lời mời tham gia các sự kiện dành cho học sinh, sinh viên, song song với các hoạt động về nữ quyền của quỹ "Inspired by SHE" do mình sáng lập. Cô chia sẻ: "Trên hành trình truyền cảm hứng của mình, tôi muốn hướng đến các bạn trẻ nhiều nhất. Họ là những người rất cần được truyền động lực để thêm mạnh mẽ, tự tin bước vào tương lai. Do đó, có bận rộn đến đâu, tôi vẫn cố gắng sắp xếp để nhận lời tham dự cùng các em".