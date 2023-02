Thùy Chi - Song Luân song ca cực ngọt, dân tình được dịp "đẩy thuyền": "Cặp này thành đôi xin nghỉ làm 3 ngày để chúc mừng"

Sau những cử chỉ thân mật cực dễ thương tại Ca Sĩ Mặt Nạ, cặp đôi "Tí Nâu" Thùy Chi và "Nhím Uiza" Song Luân liên tục khán giả được ghép đôi với nhau. Gần đây nhất, trên trang mạng xã hội (MXH) cá nhân, Thùy Chi đã đăng tải đoạn clip song ca Xe Đạp cùng Song Luân và ngay lập tức nhận được nhiều chú ý từ khán giả.



Song Luân - Thùy Chi song ca Xe Đạp

Được biết, cả hai đã có dịp xuất hiện chung trên 1 sân khấu âm nhạc tại Đà Lạt, ngoài những màn trình diễn "đã tai đã mắt" thì các khoảnh khắc tương tác đáng yêu của cặp đôi Thùy Chi - Song Luân cũng khiến dân tình "lụi tim". Đáng nói, khán giả còn phát sốt với câu hát "… em đã có một người để ngóng trông. Em đã nhìn thấy anh trong đời, nhìn thấy anh và sẽ bên người mãi mãi…" của Thùy Chi khi ánh mắt của nữ ca sĩ lại vô tình nhìn về Song Luân. Đoạn phiêu sau đó cả Tí Nâu cũng cực ngọt khiến nhiều khán giả say mê.

Thùy Chi - Song Luân song ca cực ngọt

Dẫu phải song ca với 1 giọng hát "khủng" như Thùy Chi, Song Luân vẫn "ghi điểm" với chất giọng trầm, ấm áp và ngoại hình cực sáng sân khấu. Vẫn là 1 Thùy Chi với giọng hát nhẹ nhàng nhưng cao vút, 1 Song Luân đầy tình cảm trong từng câu hát, màn song ca Xe Đạp này đã khiến nhiều khán giả hài lòng. Dẫu vẫn có 1 chút "vấp váp" nhỏ khi Song Luân vẫn chưa thuộc lời và khó "đu" theo nổi giọng hát của cô nàng Tí Nâu.

Song Luân khó lòng "đu" theo nổi giọng hát cao vút của Thùy Chi

Ngay khi đoạn clip này được Thùy Chi chia sẻ đã nhận được lượng tương tác cực khủng từ khán giả, nhiều người dành lời khen cho giọng hát đầy tình cảm của cả 2. Và 1 điều không thể thiếu chính là hàng loạt những bình luận "đẩy thuyền" từ netizen. Là cặp đôi đẹp trai xinh gái lại còn hát hay nên không bất ngờ khi cả hai sở hữu lượng fan ủng hộ thành đôi cực đông đảo. Thậm chí có người còn "chơi lớn" khi tuyên bố rằng: "Cặp này mà thành đôi mình xin sếp nghỉ làm 3 ngày nghỉ ở nhà chúc mừng".

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Không chuẩn bị trước, hát theo yêu cầu khán giả, Song Luân lại đang ốm nữa mà 2 anh chị song ca vậy là hay quá trời rồi.

- Thùy Chi phiêu đúng kiểu người đang yêu.

- Hay quá. Giọng 2 anh chị tưởng không hợp mà cuối cùng hòa giọng đẹp thật nghe không bị chói. 2 anh chị đến với nhau đi ạ đẹp đôi quá!

- Tiếp tục "đẩy thuyền" thôi, cặp này quá đáng yêu, vừa đẹp trai xinh gái vừa hát hay.

Trở thành cặp đôi được "đẩy thuyền" nhiệt tình hậu The Masked Singer, những phát ngôn, tương tác của Thùy Chi - Song Luân đều thu hút nhiều sự chú ý. Sau chương trình, trong 1 chia sẻ với truyền thông, Song Luân cho biết: "Tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi Tí Nâu và sau khi gặp Thùy Chi, tôi cũng thấy chị thú vị hơn so với những người khác" hay "Giống như Nhím Uiza 'fall in love' với Tí Nâu vậy đó! Trước khi Tí Nâu lộ diện, tôi đã đoán được người ẩn sau mascot là ai nhưng tôi luôn muốn tin đó là một nhân vật được thổi hồn và hiện hữu ngoài đời, chứ không phải do sự điều khiển bởi con người".

Song Luân: "Mối quan hệ giữa tôi và Tí Nâu Thùy Chi rất hấp dẫn"

Về phía Thùy Chi, khán giả cũng nhiều lần phát hiện cô để lại những bình luận tương tác cực thân thiết với Song Luân trên MXH, không ngần ngại nhắc đến tên của nam ca sĩ trong những livestream của mình. Thùy Chi từng thẳng thắn tiết lộ: "Tí Nâu rất nhớ cái nắm tay của Nhím Uiza, Tí Nâu cảm thấy rất là ấm áp. Tuy là Nhím Uiza không tham gia chương trình nữa nhưng mong Nhím Uiza sẽ luôn vui vẻ và ấm áp như vậy". Trong một vlog của ViruSs, nữ ca sĩ cũng lựa chọn sân khấu của Nhím Uiza là một trong top 5 tiết mục ấn tượng nhất.



Thùy Chi còn khẳng định dù chương trình có tận 15 nghệ sĩ nhưng Song Luân chắc chắn sẽ có được bình chọn của cô

Cặp đôi "Tí Nâu" Thùy Chi - "Nhím Uiza" Song Luân nhận được nhiều tình cảm từ công chúng

Ảnh: FBNV