Thường xuyên ăn hàu để tăng bản lĩnh, người đàn ông nhận kết quả bất ngờ từ bác sĩ

Tin rằng hàu sống là "thần dược" giúp cải thiện sinh lý nam, người đàn ông 41 tuổi thường xuyên gọi món này trong các cuộc nhậu.

Giảm ham muốn và khó duy trì cương trong khoảng 5 tháng, người đàn ông 41 tuổi quyết định đi khám với hy vọng tìm được lời giải cho tình trạng phong độ đi xuống.

Khi khai thác bệnh sử, TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health ghi nhận bệnh nhân có một thói quen khá phổ biến ở nhiều nam giới: thường xuyên ăn hàu sống trong các buổi nhậu vì tin rằng đây là thực phẩm giúp tăng cường sinh lý.

Người bệnh cho biết bạn bè thường truyền tai nhau rằng hàu sống là "thần dược phòng the", càng ăn nhiều càng giúp tăng bản lĩnh đàn ông. Vì vậy, mỗi lần tụ tập, anh đều ưu tiên gọi món này, thậm chí xem đó như một cách tự chăm sóc sức khỏe sinh lý.

Tuy nhiên, kết quả thăm khám lại cho thấy một câu chuyện khác.

Bệnh nhân có vòng bụng 99 cm, BMI 28 kg/m², huyết áp 140/88 mmHg. Các xét nghiệm ghi nhận glucose đói 6,3 mmol/L, HbA1c 6,1%, triglyceride 2,4 mmol/L, LDL-C 3,6 mmol/L. Nồng độ testosterone toàn phần buổi sáng ở mức 12,8 nmol/L, thuộc ngưỡng cận thấp.

Đáng chú ý, tinh dịch đồ chưa ghi nhận bất thường đáng kể với mật độ tinh trùng 38 triệu/mL và tổng tỷ lệ di động 42%.

Qua khai thác sâu hơn, bác sĩ phát hiện người bệnh thường xuyên thức khuya, chịu áp lực công việc kéo dài, ít vận động, tăng cân và sử dụng nhiều rượu bia. Chính các yếu tố này mới là nguyên nhân quan trọng khiến phong độ suy giảm.

Theo TS.BS.CK2 Trà Anh Duy, nhiều nam giới có xu hướng tìm đến những thực phẩm được đồn thổi là "bổ sinh lý" nhưng lại bỏ qua các yếu tố tác động mạnh hơn như giấc ngủ, béo bụng, rượu bia, bệnh chuyển hóa, sức khỏe tim mạch và tâm lý.

Hàu giàu kẽm nhưng không phải "thần dược"

Không thể phủ nhận hàu là một trong những thực phẩm giàu kẽm nhất hiện nay. Kẽm là vi chất đóng vai trò quan trọng trong hoạt động miễn dịch, chuyển hóa, quá trình sinh tinh và sức khỏe sinh sản nam giới.

Theo dữ liệu của Văn phòng Bổ sung Dinh dưỡng thuộc Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ, khoảng 85 g hàu nấu chín có thể cung cấp tới 32 mg kẽm. Trong khi đó, cùng khối lượng thịt bò chỉ chứa khoảng 3,8 mg kẽm.

Chính hàm lượng kẽm cao khiến hàu được gắn với hình ảnh thực phẩm giúp tăng cường sinh lý nam.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng kẽm không phải là "công tắc" có thể bật ngay ham muốn tình dục hoặc khắc phục rối loạn cương tức thì.

Nếu cơ thể thiếu kẽm, việc bổ sung có thể mang lại lợi ích. Nhưng với người không thiếu hụt, ăn nhiều hàu hơn không đồng nghĩa testosterone tăng mạnh hay chức năng sinh lý được cải thiện rõ rệt.

Sức khỏe sinh sản và tình dục nam giới là kết quả của nhiều yếu tố liên quan đến nội tiết, mạch máu, thần kinh, dinh dưỡng và lối sống, chứ không phụ thuộc vào một món ăn đơn lẻ.

Cẩn trọng với hàu sống

Bên cạnh những lời đồn về khả năng tăng cường sinh lý, các chuyên gia còn lưu ý tới nguy cơ sức khỏe khi ăn hàu sống.

Là loài sinh vật lọc nước, hàu có thể tích tụ vi khuẩn, virus hoặc các tác nhân gây bệnh nếu môi trường nuôi trồng và khâu bảo quản không đảm bảo.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), ăn hàu sống hoặc hải sản chưa nấu chín có thể làm tăng nguy cơ nhiễm vi khuẩn Vibrio, gây tiêu chảy, nôn ói, nhiễm trùng máu và nhiều biến chứng nghiêm trọng.

Nguy cơ đặc biệt cao ở những người mắc bệnh gan, đái tháo đường, suy giảm miễn dịch, ung thư hoặc đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch.

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy cho rằng hàu nên được nhìn nhận đúng với giá trị thực của nó: một thực phẩm giàu dinh dưỡng, có thể góp phần cung cấp kẽm cho cơ thể nếu được lựa chọn nguồn gốc an toàn và chế biến hợp vệ sinh.

"Phong độ đàn ông không nằm trong số lượng hàu trên bàn ăn. Muốn duy trì sức khỏe sinh lý, nam giới cần ngủ đủ, kiểm soát cân nặng, tập luyện đều đặn, hạn chế rượu bia và thăm khám chuyên khoa khi có dấu hiệu bất thường", bác sĩ khuyến cáo.

Nếu xuất hiện tình trạng giảm ham muốn, rối loạn cương hoặc chậm có con kéo dài, việc tìm nguyên nhân và điều trị đúng hướng sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc kỳ vọng vào một món ăn được truyền miệng là 'thần dược phòng the'.