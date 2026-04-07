Thượng uý - Trợ lý phòng Đối ngoại, Bộ Tham mưu Quân chủng Hải quân gây sốt: Gương mặt tuấn tú, viết chữ đẹp như giấy khen

Trong thời đại mà mọi thứ dần được AI hoá, từ ghi chú công việc đến những dòng tâm sự cá nhân, việc viết tay dường như trở thành một thói quen hiếm hoi. Thế nhưng, chính sự ngược dòng ấy lại tạo nên sức hút đặc biệt - nhất là khi những nét chữ không chỉ đều đặn, chỉn chu mà còn đẹp đến mức khiến người xem liên tưởng đến… giấy khen.

Đó chính là trường hợp của Thượng uý Nguyễn Mai Nguyên - Trợ lý phòng Đối ngoại, Bộ Tham mưu, Quân chủng Hải quân. Mới đây, chia sẻ của anh xuất hiện trên kênh Facebook chính thức QPVN - Thời Sự Quốc Phòng và nhanh chóng gây chú ý.

Thượng uý Nguyễn Mai Nguyên

Không chỉ sở hữu ngoại hình sáng, gương mặt thanh tú và sự vững vàng của người chiến sĩ, Thượng uý Mai Nguyên còn khiến nhiều người trầm trồ vì nét chữ đẹp. Trên từng tờ giấy vàng nâu cổ điển, mỗi dòng chữ xuất hiện đều tăm tắp, thẳng hàng, khoảng cách chuẩn xác như in.

Được biết, thói quen viết tay này đã được Thượng uý Nguyễn Mai Nguyên duy trì từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, xuyên suốt đến giảng đường và cả trong quá trình công tác hiện tại. Với anh, việc viết không chỉ đơn thuần là ghi chép mà còn là một phần của lối sống kỷ luật và khoa học.

“Tôi luôn bị thu hút bởi những vật dụng rất nhỏ phục vụ cho việc viết chữ như từng chiếc bút, chiếc thước, quyển sổ. Các yêu cầu công việc đặt ra cho chúng tôi là rất lớn nên có thể chúng tôi ghi chép các đầu mục cần làm và qua đó tránh được sai sót, thiếu nội dung quan trọng.

Việc ghi chép, tôi thấy có hỗ trợ rất nhiều cho công việc của chúng tôi. Thông qua việc ghi chú, chúng ta có thể nhớ, tập trung và ghi nhận các thông tin tốt hơn” - Thượng uý Mai Nguyên chia sẻ.

Ngón tay thon dài, đều đặn đưa trên từng trang giấy

Ghi chú giúp Thượng uý Nguyên tập trung hơn

Ngoài ghi chú trong công việc, anh cũng thường xuyên viết thư để gửi cho người thân khi đi công tác dài ngày. Thượng uý nói: “Cách viết thư như vậy có thể giúp tôi thể hiện tốt hơn thành ý, tình cảm, cảm xúc của mình và giúp người mà mình muốn gửi gắm có thể cảm nhận sâu sắc và rõ nét hơn. Viết thư cũng là một cách rất hay để có thể lưu trữ lại kỷ niệm”.

“Bởi vì mỗi chuyến đi là một cơ hội để ta học hỏi mà nhỉ? Và cũng rất mong sau này con có thể đi nhiều nơi và có những trải nghiệm đáng nhớ như ba lúc này đây.

Anh cũng thật mong sao sau này Khánh cũng có thể lấy ba nó làm tấm gương để học tập cái hay, cái đẹp và cũng yêu thương, xem gia đình là điểm tựa lớn nhất như anh đang cảm thấy lúc này đây” - trích từ nội dung lá thư Thượng uý Nguyên gửi vợ và con.

Với Thượng úy Nguyên, việc duy trì thói quen viết tay không chỉ là sở thích, mà còn là cách để rèn luyện sự tỉ mỉ, khoa học trong từng dòng chữ; lối làm việc chỉn chu, nghiêm túc; tư duy sáng tạo trong từng nhiệm vụ.

Được biết những khoảnh khắc của Thượng uý Nguyên và đồng đội được ghi lại trong chuyến công tác trên tàu 015-Trần Hưng Đạo vào cuối năm 2025. Theo báo Quân đội Nhân dân, sáng 22/12/2025, đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam do Đại tá Nguyễn Vĩnh Nam, Phó tư lệnh Vùng 4 Hải quân làm trưởng đoàn cùng tàu 015-Trần Hưng Đạo thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân đã về tới Quân cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), kết thúc tốt đẹp chuyến thăm xã giao Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Theo QPVN - Thời Sự Quốc Phòng, trong chuyến đi, Thượng uý Nguyên là gương mặt nổi bật, ngoài đảm bảo nhiệm vụ đúng vị trí công tác, anh còn là MC song ngữ kiêm “cây” văn nghệ khi tàu 015-Trần Hưng Đạo giao lưu hải quân và chính quyền các địa phương.

Không chỉ làm tốt công tác đối ngoại, Thượng uý Nguyên còn có nhiều tài lẻ như dẫn chương trình, ca hát, đánh đàn

Phía dưới những khoảnh khắc về Thượng uý Nguyễn Mai Nguyên và các đồng đội, cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận ủng hộ, ngưỡng mộ và gửi lời chúc công tác tốt: “Đã tuấn tú lại còn trí thức”, “Chữ đẹp quá”, “Đẹp trai lại giỏi quá! Chúc mừng đồng chí và các đồng đội hoàn thành nhiệm vụ”, “Nét chữ, tình yêu gia đình, nhiệm vụ của người lính đan xen qua những chuyến hải hành… Tất cả tạo thành sự dung dị hiếm có của cuộc đời người lính!”,...

(Tổng hợp)