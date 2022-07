Thưởng thức trọn vẹn đêm nhạc Summer Concert của Vũ Cát Tường trên VieON

The Show Vietnam được biết đến là một chuỗi live concert ngoài trời có chất lượng hàng đầu từ âm thanh, ánh sáng đến những câu chuyện được truyền tải cho khán giả sau mỗi đêm diễn. Qua thời gian, The Show Vietnam đã khẳng định được vị thế của mình khi có nhiều liveshow "khủng" - mang tầm quốc tế được tổ chức.



Vào tháng Tư, The Show Vietnam đã tổ chức thành công Summer Concert của Vũ Cát Tường với chủ đề "Ngã - Into The Unknown". Đây được xem là đêm nhạc đánh dấu sự trở lại của "hoàng tử bé" Vũ Cát Tường với những tác phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Sân khấu 360 độ hoành tráng tại The Show Vietnam

Tự đảm nhiệm vị trí Giám đốc Âm nhạc, nhưng đây không phải yếu tố duy nhất khiến khán giả ấn tượng về Vũ Cát Tường. Điều gây chú ý nhất là khi ngôi sao sinh năm 1992 lần đầu mang sân khấu 360 độ hoành tráng đến với The Show Vietnam. Trọng tâm chính là mô hình khuôn mặt khổng lồ của nữ ca sĩ được thiết kế đầy nghệ thuật, ẩn chứa thông điệp ý nghĩa mà chỉ có Vũ Cát Tường và những người yêu âm nhạc của cô mới có thể hiểu được.

Với thông điệp của "Summer Concert" được xây dựng bởi The Show Vietnam và Vũ Cát Tường, đêm diễn được chia thành 4 chương mang 4 màu sắc khác nhau: Chương 1 – The Known (với ca khúc Stardom, Be A Fool và If). Chương 2 – The Unknown (Một Triệu Năm Ánh Sáng); Chương 3 – Me (Cô Gái Ngày Hôm Qua, Có Người), và Chương cuối – Us (Mơ, Vết Mưa, The Party).

Summer Concert – vũ trụ âm nhạc thổn thức

Không ngoa khi nói Summer Concert của Vũ Cát Tường là một "vũ trụ âm nhạc thổn thức". Ở đó có tất cả niềm đam mê, sự biết ơn được trải dài qua từng dòng hồi ký mà Vũ Cát Tường đã tự mình chiêm nghiệm sau khoảng thời gian dài dò dẫm tìm đường, tạo ra thế giới âm nhạc riêng biệt.

Trở lại bằng live concert – một chứng minh cho những gì Vũ Cát Tường đã cống hiến và thể hiện hết mình trong nhiều năm làm nghệ thuật. Âm nhạc của Vũ Cát Tường có thể nói là một vùng trời riêng biệt, không cần cầu kỳ, hoa mỹ, cô hát bằng tất cả đam mê mà trong sâu thẳm chỉ đơn giản là thoả mãn tình yêu dành cho âm nhạc, kết nối cảm xúc với "tri âm" - những khán giả có cùng nhịp điệu với chính mình.

VieON trở thành "cầu nối" đưa khán giả bay vào "vũ trụ giải trí"

Hiểu rõ những cảm xúc có trong cô gái mạnh mẽ này cũng như nắm bắt tâm lý khán giả, VieON đã đưa những thước phim chân thật về show diễn Summer Concert - "Ngã Into The Unknown" đến gần hơn với khán giả, giúp họ có cơ hội thưởng thức đêm nhạc "vũ trụ đầy thổn thức" của Vũ Cát Tường một cách trọn vẹn nhất.

Sau 2 năm ra mắt, ứng dụng VieON để lại nhiều dấu ấn trên thị trường OTT Việt Nam nhờ vào việc sản xuất và phát sóng nhiều chương trình, bộ phim đặc sắc, phù hợp với thị hiếu của người xem. Hiện tại, các nội dung phát sóng của VieON đa dạng, bao gồm việc chiếu phim ảnh, gameshow và có bản quyền đối với các bộ phim nước ngoài như Người Tình Của Jinx, Trầm Hương Như Tiết. Sắp tới, dự án phim Webtoon Đời Tôi của Kim Se Jeong sẽ lên sóng vào ngày 29/07, phim Bác Sĩ Yoo Se Poong của Kim Hyang Gi - Kim Min Jae chiếu từ ngày 01/08, và siêu phẩm House of the Dragon – tiền truyện của Game of Thrones cũng "rục rịch" bùng nổ trên HBO Go ở VieON vào ngày 22/08.

Phim "Webtoon Đời Tôi" và "Bác Sĩ Yoo Se Poong"phát sóng song song trên VieON

Để đáp ứng nhu cầu giải trí cho khán giả Việt, VieON còn mở rộng kho nội dung bằng các nội dung nguyên bản (VieON Originals) như Người Ấy Là Ai? – 2022, Ca Sĩ Mặt Nạ. Đặc biệt, VieON còn sản xuất bộ phim gia đình Việt - Giấc Mơ Của Mẹ với sự tham gia NSND Hồng Vân, NSƯT Hữu Châu, Nhan Phúc Vinh, Diễm My 9x, Trần Ngọc Vàng.

Giấc Mơ Của Mẹ - bộ phim của gia đình Việt năm 2022

Như vậy, không chỉ show giải trí và phim ảnh, VieON còn tập trung đầu tư vào mảng âm nhạc khi mua và phát sóng 1 tháng buổi hòa nhạc Summer Concert của Vũ Cát Tường. Xem trọn vẹn concert với chất lượng siêu nét trên VieON ngay tại đây!

https://kenh14.vn/thuong-thuc-tron-ven-dem-nhac-summer-concert-cua-vu-cat-tuong-tren-vieon-20220728174022846.chn