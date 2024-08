Thương hiệu thời trang RITARA tự hào là nhà tài trợ chính cho đêm chung kết Miss Grand Việt Nam 2024

RITARA là thương hiệu thời trang cao cấp do nữ doanh nhân Nguyễn Thị Thu Hương sáng lập vào năm 2018. Trong thời gian ngắn, RITARA đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường thời trang Việt Nam với các bộ sưu tập thiết kế sang trọng, tinh tế, phù hợp với phong cách của nhiều phụ nữ Việt.



Với triết lý "Phụ nữ đẹp nhất khi tự tin", RITARA luôn hướng tới việc tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt, đồng thời giúp họ tỏa sáng một cách tự nhiên và tinh tế nhất. Các sản phẩm của RITARA thể hiện sự kết hợp tinh tế giữa các yếu tố truyền thống Việt Nam và hiện đại, mang lại vẻ đẹp sang trọng và tinh tế cho người mặc.

RITARA - Thương hiệu thời trang đang nổi lên mạnh mẽ

Sau những nỗ lực không mệt mỏi của nữ doanh nhân, xưởng may của RITARA đang ngày càng được mở rộng. Đội ngũ thợ may đã lên đến trăm người, là những người có tay nghề cao, được đào tạo bài bản và có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực may mặc. Họ là những cá nhân thực sự đam mê công việc, luôn nỗ lực sáng tạo và hoàn thiện kỹ năng may để mang đến những sản phẩm chất lượng tốt nhất cho khách hàng.

Bên cạnh việc phát triển đội ngũ thợ may, nữ doanh nhân cũng đang tập trung nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm thông qua đầu tư vào cơ sở vật chất, công nghệ hiện đại và các quy trình sản xuất tiên tiến. Những nỗ lực này đã và đang giúp RITARA khẳng định vị thế của mình trong ngành may mặc.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Nữ doanh nhân tài năng đứng sau RITARA

Là nhà tài trợ chính cho đêm chung kết Miss Grand Việt Nam 2024, RITARA đã thiết kế những bộ trang phục lộng lẫy và tinh tế cho các thí sinh. Những thiết kế này không chỉ khẳng định được đẳng cấp của thương hiệu, mà còn tôn vinh vẻ đẹp của những người phụ nữ tài năng và tự tin tham gia cuộc thi.

Sự đồng hành của RITARA với Miss Grand Việt Nam 2024 không chỉ dừng lại ở việc thiết kế trang phục. Thông qua sự kiện này, RITARA muốn góp phần truyền cảm hứng và khẳng định vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên thị trường thời trang trong nước.

Sự đồng hành của RITARA tại Miss Grand Việt Nam 2024

Với sự chắc chắn và nỗ lực không ngừng, RITARA đang dần khẳng định được tầm ảnh hưởng của mình trong làng thời trang Việt Nam. Sự đồng hành của thương hiệu này với Miss Grand Việt Nam 2024 một lần nữa khẳng định tham vọng và quyết tâm trở thành một trong những thương hiệu thời trang hàng đầu trong nước.