Thương hiệu thời trang Burmon đồng hành cùng The Fellowship chinh phục mọi bữa tiệc âm nhạc

Burmon chính là thương hiệu đứng sau tất cả những outfit tuyệt phẩm ấy. Bất kỳ sản phẩm nào của Burmon cũng đều do chính bàn tay và sự sáng tạo từ đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp mang lại. Vì vậy, đây là một trong những thương hiệu luôn được đánh giá cao trong giới thời trang và dần trở thành biểu tượng street style nổi bật của giới trẻ hiện nay.

Tất cả các sự kiện do The Fellowship tổ chức như Debut show cho Duo MC Min&Kyn, DJ Weedi và rất nhiều buổi biểu diễn của các nghệ sĩ trong The Fellowship đều có sự đồng hành của Burmon. Nhờ vậy mà những màn trình diễn càng thêm phần náo động và cuồng nhiệt.

Với sứ mệnh xây dựng một thương hiệu chất lượng và độc đáo, Burmon mang đến các sản phẩm với hơi thở của nghệ thuật phục hưng châu Âu. Burmon luôn mong muốn sẽ đưa những trải nghiệm thăng hoa nhất đến với khách hàng.

Burmon luôn tích cực thay đổi và cải thiện chất lượng mỗi ngày để từng sản phẩm mới đều đạt độ hoàn thiện chỉn chu nhất. Bạn có thể thấy sự đa dạng trong sản phẩm của Burmon như: hoodie, sweater, jogger thậm chí là cả những phụ kiện cần thiết cho một outfit cực ngầu.

Giây phút khoác lên những item đến từ Burmon là lúc bạn cảm thấy thoải mái và tự tin vô cùng. Không điều gì có thể làm bạn bị lu mờ khi đang diện những outfit đến từ Burmon.

Những họa tiết được thiết kế trên các sản phẩm có tính ứng dụng rất cao và đặc biệt là đối với những buổi tiệc hay vui chơi cùng bạn bè. Chính vì vậy mà thật không ngoa khi nói rằng "Burmon chính là đỉnh cao của thời trang tiệc tùng".