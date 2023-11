Thuê trọ 3 năm không muốn chuyển đi: Chủ nhà giảm gần 1 triệu/tháng vì sống 1 mình, luôn hỗ trợ sửa chữa

Nên tìm hiểu chủ trọ trước khi quyết định thuê

Khánh Ly (sinh năm 2000, nhân viên văn phòng) hiện đang thuê căn phòng 18m2 tại Thanh Khê, Đà Nẵng. Được biết cô bạn đã trọ ở đây từ năm 3 đại học, cho đến nay đã ở được khoảng 3 năm. Vì sống 1 mình, cô bạn đã xin chủ trọ bớt tiền phòng, giá hiện tại chỉ còn 1,5 triệu/tháng trong khi giá thị trường là 2,4 triệu đồng.

“Lúc đầu mình ở chung với bạn. Sau 1 khoảng thời gian bạn cùng nhà chuyển ra. Thật ra, mình không thương lượng, chỉ là xin chủ trọ để được giảm bớt chi phí vì sống 1 mình. Mình cũng không ngờ là chủ trọ đồng ý ngay lập tức và còn cho mình thuê với mức giá này đến thời điểm hiện tại”.

Khánh Ly

Được biết có 4 lý do đến giờ Khánh Ly vẫn chưa chuyển trọ. Đầu tiên là cô bạn cảm thấy căn phòng này rất thoải mái và vừa đủ, nhất là khi sống 1 mình. Phòng có đầy đủ tiện nghi như điều hòa, nóng lạnh, bếp, máy giặt, chỗ để xe an toàn, có ban công. Để kiếm được 1 căn phòng trọ với giá như vậy, đầy đủ tiện nghi mà lại còn ở ngay trung tâm TP Đà Nẵng rất khó. “Mình cũng chỉ mới ra trường nên tìm 1 căn phòng rộng hơn hoặc thuê căn hộ mini là chưa cần thiết. Bây giờ nếu thuê căn hộ mini, mình sẽ phải chi khoảng 5 triệu trở lên. Tuy nhiên, mình cũng muốn tiết kiệm vì còn trẻ, tích lũy được chừng nào thì hay chừng đó thôi”.



Căn phòng này ở trung tâm thành phố nên rất thuận tiện cho việc di chuyển, đi lại. Hơn thế nữa, vì có sở thích và đam mê decor phòng nên từ khi chuyển đến cho tới bây giờ, Khánh Ly đã mua sắm, decor rất nhiều. Bây giờ chuyển đi, cô bạn cũng cảm thấy tiếc với công sức đã bỏ ra. Đây cũng là nơi giúp cô bạn tạo ra nguồn thu nhập thụ động thứ 2 là sản xuất nội dung trên MXH về nhà cửa.

Lý do quan trọng nhất là do chủ trọ rất tốt bụng, thân thiện, và hay giúp đỡ khi phòng trọ có vấn đề hoặc hư hỏng,… “Ở đây chỉ có 3 phòng và đều là nữ thuê nên không phức tạp như những chỗ trọ khác. Chỗ trọ sát nhà người dân nên mình cũng cảm thấy an tâm hơn. Trong khoảng thời gian ở đây, nhà trọ mình chưa từng xảy ra tình trạng trộm cắp”.

Được biết khi lựa chọn nhà thuê, Khánh Ly có một số tiêu chí quan trọng. Nó bao gồm giá và diện tích; điều kiện an ninh chẳng hạn như có camera, thiết bị phòng cháy chữa cháy; phòng đầy đủ tiện nghi không bị ẩm thấp hay xuống cấp. Bên cạnh đó, cô bạn cho rằng nên thuê nhà không chung chủ, giờ giấc tự do, chủ dễ tính, sẵn sàng giúp đỡ và sửa chữa khi phòng có những sự cố xảy ra.

Không gian phòng Khánh Ly đang thuê

Quan điểm số tiền nên chi cho thuê nhà

Đối với Khánh Ly, không gian sống đóng vai trò rất quan trọng trong chất lượng cuộc sống. Do vậy, cô bạn rất thích cải tạo không gian sống bằng việc decor phòng. Mỗi ngày đi làm về, có thể nói đây này là nơi giúp cô bạn giải tỏa áp lực hiệu quả. Hầu như phần lớn thời gian, Khánh Ly chỉ dành để ở nhà cho nên cô bạn cũng luôn dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ.

Trước khi decor, cô bạn thường tham khảo qua nguồn ở Pinterest. Khánh Ly hướng căn phòng theo phong cách Aesthetic (mỹ học) và decor càng đơn giản càng tốt. “Mình đã chi tầm 7 triệu đồng để mua tất cả đồ dùng decor phòng. Mình sắm từ từ, cảm thấy cái gì cần thiết và tiện dụng mới mua. Lúc mới thuê, phòng hoàn toàn không có gì nên mình cũng tốn khá nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để trang trí. Tuy nhiên, đổi lại được căn phòng mơ ước, mình cảm thấy hoàn toàn xứng đáng".

Căn phòng khi lên đèn

Bên cạnh đó, theo Khánh Ly về câu chuyện tài chính khi thuê nhà, cô bạn cho rằng điều này phụ thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Tuy nhiên, những bạn mới ra trường nên dành 20% thu nhập cho tiết kiệm, đầu tư. Phần còn lại 80% là cho những chi phí sinh hoạt hàng ngày trong đó có thuê nhà. Con số sẽ tùy thuộc vào nhu cầu mỗi người, chẳng hạn có bạn muốn đầu tư cho nhà cửa và giảm chi phí ăn uống và ngược lại, miễn là không vượt quá giới hạn ngân sách.



“Theo mình thì đây là mức hợp lý và mỗi người cũng nên có thói quen tiết kiệm ngay từ bây giờ, đặc biệt là các bạn trẻ như mình. Dù tiết kiệm là rất khó, mình cũng đang tập dần thói quen này vì chắc chắn trong tương lai bạn cần dùng đến số tiền tiết kiệm này. Đó có thể là để phòng hờ những trường hợp xấu có thể xảy ra, có thể là cho tương lai (mua nhà, mua xe, cưới, hỏi, đưa ba mẹ đi du lịch…), cũng có thể là để nuôi đam mê của mình”.