Thuế TP Hà Nội công khai 12 doanh nghiệp nợ thuế, lớn nhất lên tới 1,1 tỷ đồng

Thuế Cơ sở 9 Thành Phố Hà Nội mới đây đã ban hành thông báo số: 4474/TB-TCS9 về việc công khai danh sách 12 doanh nghiệp nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước.

Theo thông báo, tổng số tiền 12 doanh nghiệp còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm ngày 26/2/2026 là gần 7,2 tỷ đồng.

Trong đó, trường hợp nợ thuế lớn nhất là Công ty Cổ phần L&V Building với số tiền thuế nợ lên tới 1,1 tỷ đồng.

Trường hợp nợ thuế ít nhất trong danh sách là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại HTA với số tiền thuế nợ là 2 triệu đồng.

Danh sách chi tiết như sau:

Bộ Tài chính cũng cho biết theo quy định hiện hành, người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định số thuế phải nộp, số tiền chậm nộp, trừ các trường hợp do cơ quan quản lý thuế tính.

Sau 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp, nếu người nộp thuế chưa nộp tiền thuế, tiền chậm nộp hoặc tiền phạt vào ngân sách nhà nước, cơ quan thuế sẽ thực hiện thông báo tiền thuế nợ.

Việc thông báo hiện chủ yếu được thực hiện bằng phương thức điện tử thông qua tài khoản thuế điện tử hoặc ứng dụng eTax Mobile.

Trường hợp người nộp thuế phản ánh số liệu nợ không chính xác, cơ quan thuế sẽ phối hợp rà soát, đối chiếu. Nếu xác định thông báo nợ thuế phát sinh do sai sót từ phía cơ quan thuế, nghĩa vụ thuế sẽ được điều chỉnh lại theo đúng quy định.

Cũng theo Nghị định 49/2025/NĐ-CP, cá nhân kinh doanh nợ thuế từ 50 triệu đồng trở lên hoặc người đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ từ 500 triệu đồng trở lên, quá hạn nộp trên 120 ngày, có thể bị tạm hoãn xuất cảnh. Biện pháp này cũng áp dụng với trường hợp không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế sau khi được thông báo, hoặc người xuất cảnh khỏi Việt Nam khi vẫn còn nợ thuế quá hạn.

Theo số liệu từ Cục Thuế, tổng nợ thuế đến cuối năm 2025 khoảng hơn 228 tỷ đồng. Cơ quan thuế đã ban hành hơn 91.600 thông báo tạm hoãn xuất cảnh vì chây ì nộp thuế.