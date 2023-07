Thực hư chuyện trường mầm non ở Nghệ An rửa khay ăn của trẻ bên bồn cầu

Ngày 27/7, trên mạng xã hội xuất hiện những phản ánh về việc trường mầm non V.S.G.H (đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) mất an toàn vệ sinh.

Theo những hình ảnh được chia sẻ, các cô giáo đang rửa đồ dùng của trẻ sau bữa ăn ở khu vực nhà vệ sinh. Điều đáng nói, khay đựng thức ăn của trẻ rửa xong để trên bồn cầu nhìn rất mất vệ sinh.

Khay đựng thức ăn của học sinh được đưa vào nhà vệ sinh để rửa

Ngoài ra, còn có hình ảnh nguồn nước bị đục ngầu, chảy ra đen ngòm khiến cai nhìn thấy cũng rùng mình. Những hình ảnh này khiến nhiều người vô cùng lo lắng, đặc biệt là các bậc phụ huynh có con em được gửi trong ngôi trường này.

Ngay sau khi được đăng tải, thông tin đã thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là phụ huynh có con em đang học tại trường này.

Nguồn nước đục ngầu, đen ngòm

Trả lời báo chí, một lãnh đạo trường mầm non V.S.G.H cho biết, nội dung phản ánh không đúng sự thật. Các em học sinh uống nước đều qua bình lọc. Còn nước để nấu ăn là sử dụng hoàn toàn bằng nước máy sạch. Toàn bộ nước cho học sinh dùng đều đảm bảo vệ sinh.

Xác nhận một số ảnh lan truyền trên mạng được chụp ở trường, nhưng theo lãnh đạo trường này, thì đây là những hình ảnh... cách đây hai năm. Đó là vào thời điểm tháng 4/2021, sau khi hết dịch COVID-19, nhà trường mở cửa trở lại. Do nguồn nước lâu không sử dụng nên bị đọng bùn bẩn. Lúc dọn dẹp, các cô thấy nước bẩn nên đã báo cáo cho ban giám hiệu. Sau đó, nhà trường đã thay lõi lọc nên nước sạch trở lại.

Cũng theo vị lãnh đạo, hiện có cơ sở đang sửa chữa khu bếp ăn nên toàn bộ thức ăn cho trẻ đều nấu từ một cơ sở khác rồi mang đến.

Liên quan đến sự việc, bà Hồ Thị Hoa, Trưởng phòng Y tế TP Vinh (Nghệ An) cho biết, Phòng đang phối hợp với Phòng GD&ĐT thành phố kiểm tra các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về Trường mầm non V.S.G.H.

“Trường mầm non V.S.G.H có 4 cơ sở. Sáng cùng ngày, Đoàn đã kiểm tra cơ sở ở phường Hưng Phúc. Kết quả không đúng như hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội. Đoàn sẽ tiếp tục kiểm tra và có kết luận cuối cùng”, bà Hoa thông tin.

Bà Hoàng Thị Phương Thảo, Trưởng phòng GD&ĐT TP Vinh cho biết, ngay khi có thông tin, Phòng đã lập đoàn kiểm tra, xác minh và sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.