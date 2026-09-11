Thực hư “chỉ với 1,8 tỷ đồng” sở hữu căn hộ Sun Group ven sông Hàn?

Tại Đà Nẵng, căn hộ ven sông Hàn đang có lợi thế từ nhu cầu lưu trú tăng mạnh cũng như vị trí kết nối thuận lợi. Tiêu biểu trong số đó, Symphony 5 hướng tới nhóm khách tìm kiếm căn hộ để ở, nghỉ dưỡng hoặc khai thác cho thuê.

‏"Thành phố đáng sống nhất Việt Nam" đang duy trì đà tăng trưởng du lịch, kéo theo nhu cầu lưu trú từ nhiều nhóm khách. Thị trường lưu trú bùng nổ, căn hộ tại các vị trí thuận tiện, kết nối dễ dàng sẽ tiếp cận được nhiều nhóm khách, từ khách du lịch ngắn ngày đến người đi làm, chuyên gia hoặc những người lưu trú dài hơn. Đây cũng là cơ sở để khách mua cân nhắc bài toán khai thác tài sản, bên cạnh nhu cầu sử dụng.‏

‏Nhu cầu lưu trú tạo dư địa dòng tiền‏

‏Nhu cầu lưu trú tại Đà Nẵng đang ngày càng đa dạng. Bên cạnh lượng khách du lịch lớn, thành phố còn đón chuyên gia, người lao động làm việc tại các doanh nghiệp đa quốc gia, khách công tác và nhóm digital nomads có nhu cầu ở dài ngày.‏

‏Theo số liệu của Yandex Travel, lượng đặt phòng khách sạn tại Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2026 đã tăng 155% so với cùng kỳ năm 2025; riêng quý II tăng 42% so với quý I. Đáng chú ý, nhóm tìm kiếm liên quan trực tiếp đến hoạt động du lịch tại Đà Nẵng tăng 413%, chiếm khoảng 12% tổng lượng tìm kiếm du lịch tại Việt Nam.‏

‏Quy mô thị trường này tạo điều kiện cho nhiều loại hình lưu trú phát triển. Trong đó, những căn hộ dịch vụ có vị trí kết nối thuận tiện đến nơi làm việc và vui chơi, thiết kế ấm cúng, đủ tiện ích như ở nhà sẽ phù hợp với nhóm khách thuê yêu thích không gian riêng tư, đặc biệt phù hợp với kỳ lưu trú dài hơn so với chuyến du lịch thông thường.‏

‏Thực tế vận hành tại toà The Panoma minh chứng cho khả năng tạo dòng tiền của các căn hộ ven sông Hàn. Ảnh: Ánh Dương. ‏

‏Theo đại diện ‏Sun Property‏ ‏tại Đà Nẵng, một số căn hộ ven sông Hàn đang có mức giá thuê khoảng 18-25 triệu đồng/tháng. Với những căn 2 ngủ có diện tích lớn, giá thuê có thể đạt khoảng 35 triệu đồng/tháng; đặc biệt tại tòa The Panoma, một số căn 2 phòng ngủ được ghi nhận mức giá thuê lên đến 42 triệu đồng/tháng và khách thuê là doanh nhân nước ngoài.‏

‏Mức giá trên cho thấy bài toán dòng tiền của căn hộ trung tâm Đà Nẵng được tính toán dựa trên giá thuê thực tế thay vì chỉ kỳ vọng vào việc tăng giá tài sản. Theo nghiên cứu thị trường của DKRA, sự bùng nổ của ngành du lịch đã khiến căn hộ tại Đà Nẵng có mức lợi nhuận cho thuê ổn định từ 8-9%, cao hơn hẳn so với các thị trường lớn như Hà Nội hay TP.HCM (dao động ở mức 3%/năm). Tuy nhiên, mức giá thuê căn hộ có thể chênh lệch đáng kể nên nhà đầu tư cần đặt bài toán dòng tiền vào đúng loại căn, diện tích, vị trí và chất lượng tài sản. ‏

‏Với vị trí đắc địa ven sông Hàn, tháp Symphony 5 thuộc quần thể Sun Symphony Residence dễ dàng kết nối với các điểm đến trọng yếu của thành phố. Ảnh: Sun Property.‏

‏Thị trường BĐS trung tâm Đà Nẵng đang ghi nhận sự chú ý vào tháp Symphony 5 nằm trên đường Lê Văn Duyệt - Trần Hưng Đạo ven sông Hàn. Đây là mảnh ghép cuối của quần thể Sun Symphony Residence, kết nối thuận tiện với khu vực ven biển, trung tâm thành phố, sân bay quốc tế và các địa điểm nổi tiếng như Danang Downtown. Vị trí này giúp căn hộ Symphony 5 tiếp cận nhiều nhóm khách: Khách du lịch tìm kiếm sự thuận tiện khi di chuyển nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí; khách ở dài ngày quan tâm đến không gian sống, tiện ích và khả năng kết nối khu vực làm việc, thương mại dịch vụ của thành phố.‏

‏Bên cạnh vị trí, hệ thống tiện ích cũng là yếu tố ảnh hưởng đến sức hút căn hộ khi khai thác cho thuê. Symphony 5‏ có khoảng 20 tiện ích nội khu như hồ bơi ngoài trời 450m2, phòng gym, spa, kids club, khu yoga, vườn trên cao, khối đế thương mại... kết nối với hệ thống công viên gần 19.000 m2 trong quần thể. Vừa được tận hưởng hệ tiện ích "chuẩn resort", cư dân và khách thuê còn được trải nghiệm tầm view đẳng cấp "5 trong 1" ngắm trọn sông Hàn, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, cầu Thuận Phước và trung tâm thành phố.‏

‏Hệ tiện ích nội - ngoại khu chuẩn resort là lợi thế cạnh tranh giúp căn hộ Symphony 5 gia tăng giá trị khai thác và thu hút khách thuê. Ảnh: Sun Property. ‏

‏1,8 tỷ đồng có mua được căn hộ ven sông Hàn?‏

‏Với bất động sản dòng tiền, số vốn ban đầu là một trong những yếu tố quan trọng. Symphony 5 có các loại hình căn hộ từ studio, căn 1 ngủ +1, đến các căn 2 phòng ngủ, penthouse. Trong đó, studio có giá chỉ từ 1,8 tỷ đồng.‏

‏Mức vốn hợp lý này giúp nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận một căn hộ ven sông Hàn với quy mô vừa phải, sau đó lựa chọn giữa các nhu cầu ở, nghỉ dưỡng hoặc cho thuê trong suốt thời gian sở hữu.‏

‏Dưới góc độ phân tích dòng tiền, có thể hình dung bài toán sinh lời từ mức doanh thu cho thuê mục tiêu. Chẳng hạn, với giá vốn 1,8 tỷ đồng, khai thác cho thuê căn hộ studio bình quân 9 triệu đồng/tháng tương đương 108 triệu đồng/năm, doanh thu khoảng 6% trên giá vốn. Ở mức 12 triệu đồng/tháng, tỷ lệ này khoảng 8%; còn nếu giá thuê đạt 18 triệu đồng/tháng (như mức đang ghi nhận trên thị trường) thì doanh thu tương đương khoảng 12%.‏

‏Căn hộ Symphony 5 với vốn đầu tư từ 1,8 tỷ đồng giúp khách hàng giảm áp lực tài chính ban đầu và tối ưu hoá lợi nhuận. Ảnh minh hoạ: Sun Property. ‏

‏Đây là tỷ lệ doanh thu tính trên giá vốn, chưa bao gồm các khoản chi phí vận hành, quản lý, bảo trì, nội thất hay thời gian căn hộ không có khách thuê. Vì vậy, mức 6-12% có thể được xem là các kịch bản tham chiếu để người mua tính toán hiệu quả khai thác, thay vì trông chờ một mức lợi nhuận cố định. Việc cân đối giữa sử dụng và khai thác cũng là giải pháp được tính đến. Khi cần căn hộ để ở hay nghỉ dưỡng, chủ sở hữu có thể sử dụng theo nhu cầu cá nhân; thời gian còn lại có thể tính đến phương án cho thuê.‏

‏Thời điểm hoàn thành dự án cũng là yếu tố người mua cần tham khảo. Các tháp S1, S2 và S3 thuộc quần thể Sun Symphony Residence đã bắt đầu bàn giao từ tháng 5 và nhận sổ đỏ từ tháng 6/2026, các tiện ích trong quần thể bắt đầu vận hành. Symphony 5 khi hoàn thiện sẽ được hưởng tiện ích của toàn khu và sức nóng cộng đồng cư dân hiện hữu.‏

‏Khi nhu cầu thuê tại trung tâm Đà Nẵng tăng trưởng, doanh thu từ hoạt động khai thác sẽ trở thành nguồn thu bổ sung trong suốt thời gian sở hữu căn hộ. Với mức giá chỉ từ 1,8 tỷ đồng cho căn studio, Symphony 5 hướng tới một phương án sở hữu căn hộ ven sông Hàn với mức vốn ban đầu vừa phải, trong đó hiệu quả đầu tư được đánh giá từ cả khả năng khai thác dòng tiền cho thuê và giá trị sử dụng dài hạn của tài sản.‏