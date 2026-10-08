Thực đơn chỉ cần 2 món này thôi nhưng đảm bảo cả nhà "ăn tì tì" sạch bay cả nồi cơm

Thực đơn này chỉ vỏn vẹn 1 món canh và 1 món xào, nhưng lại kết hợp khéo léo tới 8 loại nguyên liệu khác nhau từ thịt, trứng, rau củ đến các loại nấm và váng đậu. Vừa tiết kiệm thời gian vào bếp, vừa trọn vẹn sức khỏe cho cả gia đình!

Khi gió thu bắt đầu thổi, thời tiết trở nên khô hanh cũng là lúc da dẻ khô rát, phổi dễ bị tổn thương. Sau một mùa hè dài, cơ thể vừa hao tốn nhiều năng lượng lại thiếu hụt dưỡng chất, nên mùa thu chính là thời điểm vàng để "tẩm bổ" lấy lại sức khỏe.

Thế nhưng, bồi bổ không có nghĩa là dung nạp thật nhiều dầu mỡ. Sau một ngày làm việc bận rộn, bữa tối của gia đình chẳng cần phải mâm cao cỗ đầy rườm rà. Chỉ với 2 món ăn đơn giản dưới đây, bạn vẫn chuẩn bị được cho cả nhà một bữa cơm vừa ngon miệng, vừa nhẹ bụng lại ngập tràn dinh dưỡng để phục hồi năng lượng trong tiết trời thu đông se lạnh.

Ghé mắt nhìn vào thực đơn tối mà chúng tôi giới thiệu dưới đây, chỉ vỏn vẹn 1 món canh và 1 món xào, nhưng lại kết hợp khéo léo tới 8 loại nguyên liệu khác nhau từ thịt, trứng, rau củ đến các loại nấm và đậu. Vừa tiết kiệm thời gian vào bếp, vừa trọn vẹn sức khỏe cho cả gia đình!

1. Canh sườn hầm cà chua và củ mài (hoặc khoai tây)

Mùa thu khô tróc thế này, mâm cơm làm sao thiếu được một bát canh nóng hổi? Món canh sườn hầm cà chua kết hợp củ mài (hay khoai tây) này phải gọi là "mười điểm không có nhưng" từ màu sắc, hương thơm cho đến hương vị.

Món ăn ngày, vị ngon khó cưỡng! Chỉ cần húp một ngụm nước canh đậm đà, vị chua ngọt thanh dịu từ cà chua quyện cùng vị ngọt ngào của sườn hầm làm lưỡi như bừng tỉnh, ngon hơn gấp nhiều lần canh sườn nấu thông thường. Cà chua tiết ra sắc vàng cam óng ả làm bát canh trông cực kỳ bắt mắt, lại giúp nước dùng thanh thoát, ăn hoài không ngấy.

Món canh này cũng vô cùng tốt cho sức khỏe. Người xưa có câu "Ăn củ mài đầu mùa thu còn tốt hơn cả nhân sâm". Củ mài vừa là thực phẩm, vừa là vị thuốc lành tính giúp bổ tỳ vị, hồi phục năng lượng tích tụ từ mùa hè. Củ mài mang tính ấm, dưỡng cơ thể rất tốt mà không lo bị khô nóng.

Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được củ mài mềm mịn, tan ngay trong miệng, thấm đượm phần nước ngọt từ sườn và cà chua. Sườn heo mọng nước, củ mài dẻo, cà chua chua ngọt - đúng là sự kết hợp hoàn hảo cho ngày se lạnh!

Nguyên liệu để nấu món canh này gồm: 300g sườn heo, 1 đoạn củ mài, 1 quả cả chua,

Cách nấu món canh sườn hầm cà chua và củ mài

Sườn heo sau khi chặt thành từng đoạn ngắn thì ngâm trong chậu nước khoảng 1 tiếng để cho sạch huyết thừa. Sau đó rửa sạch rồi cho vào nồi nước, thêm vài lát gừng rồi chần sơ. Hớt sạch bọt rồi vớt sườn heo ra, rửa lại với nước ấm. Cho sườn heo vào nồi hầm cùng cà chua và lượng nước vừa đủ. Đun sôi trên lửa lớn rồi hạ lửa nhỏ ninh khoảng 50 phút.

Tiếp đó, gọt vỏ củ mài, rửa sạch rồi cắt miếng vừa ăn. Tiếp theo khi sườn đã được hầm mềm thì cho củ mài vào, tiếp tục nấu trong khoảng 30 phút cho chín mềm, tỏa vị bùi ngọt. Cuối cùng, nêm chút muối vừa ăn rồi tắt bếp. Rắc hành lá thái nhỏ lên rồi lấy ra bát tô và thưởng thức.

2. Nấm xào váng đậu kiểu thập cẩm

Món xào nhìn qua tưởng chừng đơn giản nhưng lại là một "bảng màu" dinh dưỡng phong phú gồm: Váng đậu, nấm tươi, cà rốt, ớt ngọt/ớt chuông xanh và vài quả trứng cút. Mâm cơm tuy ít món nhưng dinh dưỡng thì luôn phải trọn vẹn!

Sự cân bằng hoàn hảo của món ăn được thể hiện rõ ràng trong món ăn này. Mùa thu nên ăn uống thanh nhẹ. Nấm mang lại vị ngọt tự nhiên thơm lừng; váng đậu cung cấp protein thực vật dồi dào; rau củ bổ sung đầy đủ vitamin, còn trứng cút mang đến nguồn đạm đặn đặn. Sự kết hợp này giúp bữa tối ngon miệng, dễ tiêu mà hoàn toàn không gây nặng bụng.

Điểm sáng của món ăn này được thể hiện trong loại váng đậu dạng thanh dày, mềm và có chút độ dai nhẹ là ngon nhất. Những lỗ nhỏ li ti trên thanh váng đậu hút trọn phần nước xào đậm đà, chỉ cần cắn một miếng là nước sốt ngập tràn khoang miệng, cực kỳ thỏa mãn.

Nguyên liệu làm món nấm xào váng đậu kiểu thập cẩm: Vài thanh váng đậu khô, 250g nấm mỡ, 1/2 quả ớt chuông xanh (hoặc 2 quả ớt ngọt), 1 đoạn cà rốt, 10 quả trứng cút, lượng muối vừa ăn, tinh chất cốt gà, một chút nước tương.

Cách làm món nấm xào váng đậu kiểu thập cẩm

Ngâm váng đậu khô cho nở mềm, rửa sạch rồi vắt bớt nước. Cắt váng đậu thành các miếng vừa ăn. Rửa sạch nấm mỡ tươi rồi thái lát. Trứng cút luộc chín sau đó bóc bỏ vỏ. Gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi thái lát cà rốt. Ớt chuông rửa sạch rồi thái miếng nhỏ.

Đặt chảo lên bếp, thêm một chút dầu ăn rồi cho nấm mỡ cùng đậu phụ khô vào xào một lúc, thêm chút xíu nước vào đun cùng để váng đậu ngấm vị ngọt ngon hơn.

Tiếp tục cho cà rốt, trứng cút và cuối cùng là ớt xanh vào đảo nhanh tay. Nêm muối, tinh chất cốt gà và một chút nước tương cho dậy mùi thơm là hoàn thành.

Mẹo chọn & chuẩn bị nguyên liệu:

Củ mài chính hiệu: Chọn củ có độ dày không đều, vỏ phủ nhiều lông tơ, hình dáng có thể hơi xù xì chứ không quá thẳng mượt (những củ thẳng tắp thường kém ngon hơn). Mua về không cần bỏ tủ lạnh, chỉ cần tháo bọc xốp, để nơi khô ráo thoáng mát là trữ được rất lâu. Khi gọt vỏ, nên đeo găng tay để tránh bị nhựa gây ngứa.

Váng đậu khô: Chọn loại váng đậu làm theo phương pháp truyền thống từ nước đậu nành lần đầu, vừa mở túi ra đã thơm nồng mùi đậu nành. Cho đậu vào bát, đổ nước ngâm từ từ, dùng một chiếc đĩa chặn lên trên để đậu ngập đều nước. Khi đậu mềm mịn, không còn lõi cứng là đạt.

Bữa cơm chiều thu đông chỉ đơn giản như vậy thôi: Bát canh nóng hổi ấm bụng, đĩa xào thanh nhã tròn vị. Chẳng cần cầu kỳ xa hoa, chính sự gọn nhẹ và đủ chất này lại là bí quyết giữ gìn sức khỏe tuyệt vời nhất cho gia đình!