Phát hiện Soobin Hoàng Sơn chơi thu ở Hà Nội chỉ quanh một con phố, chỗ rẻ nhất bán giá 5.000 đồng suốt 40 năm

Không cần những địa điểm quá xa xôi hay lịch trình kín mít, chỉ với một vòng quanh Hàng Bún - Hòe Nhai - Hồ Gươm, bạn đã có thể vừa ăn ngon, vừa ngắm phố, vừa cảm nhận đúng cái chất rất riêng của Hà Nội những ngày vào thu.

Hà Nội những ngày này có một kiểu dễ chịu rất khó tả. Trời bắt đầu se lạnh, nắng không còn gay gắt, những hàng cây chuyển sang màu xanh dịu mắt và chỉ cần bước ra đường cũng có cảm giác thành phố đang chậm lại đôi chút.

Đúng lúc ấy, Soobin Hoàng Sơn lại đăng tải loạt hình ảnh trong chuyến về Hà Nội. Nam ca sĩ không nói cụ thể mình đã đi đâu, nhưng chỉ qua những góc chụp, người hâm mộ nhanh chóng nhận ra một vài địa chỉ quen thuộc với những tín đồ mê ăn uống và thích lang thang phố phường Hà Nội.

Soobin Hoàng Sơn chia sẻ "lịch trình" một ngày mùa thu tại Hà Nội

Điều thú vị là nếu ghép những địa điểm này lại, có thể hình thành một lịch trình khá hoàn chỉnh cho một ngày mùa thu: bắt đầu bằng cà phê, ăn một bữa thật Hà Nội, tiếp tục với món lẩu nóng hổi, rồi kết thúc bằng trà đá và một vòng Hồ Gươm, Nhà thờ Lớn.

Nói cách khác, đây có thể xem là một “lịch trình Hà Nội theo Soobin” để tham khảo, nhất là với những ai đang muốn tìm một ngày đi chơi không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ ăn, đủ chill và đủ ảnh đẹp.

1. Bắt đầu ngày mới ở Hàng Bún: Cà phê, nắng thu và một góc phố rất Hà Nội

Địa điểm đầu tiên xuất hiện trong loạt ảnh của Soobin là King Coffee Hàng Bún.

Nam ca sĩ không chụp thẳng biển hiệu hay món đồ uống mà chỉ ghi lại một góc nhìn từ trên cao xuống lòng đường. Chính khung hình này lại vô tình tạo ra cảm giác rất “Hà Nội”: những mái nhà san sát, hàng cây xanh và ánh nắng nhẹ phủ xuống phố.

King Coffee Hàng Bún nằm tại 11-13 Hàng Bún. Đây vốn là một địa chỉ khá quen thuộc với những người thích tìm quán cà phê ở khu vực Ba Đình. Cửa hàng vừa được thay đổi diện mạo và đón khách trở lại từ tháng 7/2026, với không gian được thương hiệu giới thiệu theo hướng hiện đại, đồng thời đây cũng là văn phòng chi nhánh khu vực miền Bắc và trung tâm điều hành, phát triển hệ thống nhượng quyền của King Coffee.

Nếu chỉ muốn tìm một chỗ ngồi yên, gọi một ly cà phê rồi nhìn phố xá bên dưới, đây là kiểu địa điểm khá hợp để bắt đầu một buổi sáng mùa thu.

Đặc biệt, Hàng Bún nằm trong khu vực phố cũ với rất nhiều tuyến đường nhỏ, hàng cây và những dãy nhà mang dấu ấn Hà Nội xưa. Vì thế, thay vì uống cà phê xong đi ngay, có thể dành thêm khoảng 15-20 phút đi bộ quanh khu vực này. Đôi khi chẳng cần một điểm check-in cụ thể, chỉ cần một đoạn phố có nắng đẹp cũng đủ để có một album ảnh mùa thu.

2. Ăn sáng hoặc ăn trưa bằng một món rất “Hà Nội”: Cháo lòng 31 Hàng Bún

Soobin cũng khéo léo gợi ý ngay trong khu vực Hàng Bún còn có một địa chỉ mà những người mê món ăn bình dân có thể lưu lại: Cháo lòng 31 Hàng Bún.

Không gian ở đây không phải kiểu nhà hàng sang trọng. Biển hiệu vàng, bàn ghế đơn giản, quầy đồ ăn phía trước và nhịp phục vụ khá nhanh tạo đúng cảm giác của một quán ăn phố.

Sau King Coffee, nam ca sĩ tiếp tục ghé quán cháo lòng 31 Hàng Bún.

Quán phục vụ nhiều món từ lòng heo như lòng trần, lòng rán, tim, nõn đuôi, dồi... bên cạnh các phần bún đậu và cháo. Một bát cháo lòng nóng hổi trong tiết trời bắt đầu se lạnh nghe cũng đủ thấy hợp mùa.

Theo các thông tin được cập nhật gần đây, cháo tại đây có mức giá khá dễ tiếp cận, trong khi thực đơn còn có những phần bún đậu lòng hoặc thập cẩm để gọi thêm nếu đi nhóm. Một số đánh giá của thực khách cũng dành lời khen cho phần đậu rán, lòng và tốc độ phục vụ; quán được đánh giá khoảng 4,4/5 trên Google.

Đây cũng là kiểu địa điểm khá đúng tinh thần “ăn như người Hà Nội”: không cần quá nhiều nghi thức, chỉ cần một bát cháo nóng, đĩa lòng, chút dưa chua hoặc một suất bún đậu rồi tiếp tục rong ruổi.

Nếu đi vào buổi sáng, có thể ăn cháo trước. Nếu muốn dành chỗ cho nhiều món hơn, đây cũng là lựa chọn hợp lý cho một bữa trưa gọn nhẹ.

3. Đi bộ một vòng Hàng Bún - Hòe Nhai rồi “đổi mood” bằng nồi bò nhúng dấm

Sau khi đã nạp năng lượng, đừng vội lên xe đi thẳng đến điểm tiếp theo.

Một trong những cái thú của Hà Nội mùa thu là đi bộ không mục đích quá rõ ràng. Từ Hàng Bún có thể thong thả đi qua những tuyến phố lân cận, ngắm nhà cũ, hàng cây, các cửa hàng nhỏ rồi hướng về Hòe Nhai.

Đến chiều tối, chuyển sang một món nóng hổi là bò nhúng dấm 19 Dốc Hòe Nhai.

Bò nhúng dấm 19 Dốc Hòe Nhai là món rất phù hợp để ăn vào mùa thu - đông

Đây là kiểu món ăn đặc biệt hợp với những ngày Hà Nội bắt đầu se lạnh. Nồi nước dùng có vị chua nhẹ, thơm, bên trong thường có dứa, hành tây và các loại gia vị; thịt bò được thái lát mỏng để nhúng nhanh rồi cuốn cùng rau, bún và đồ ăn kèm.

Thực đơn ở đây có nhiều lựa chọn như lõi, gầu, bắp, u... với các set tính theo người. Ngoài thịt bò, thực khách có thể gọi thêm váng đậu, nấm kim châm, quẩy hoặc đậu rán.

Nồi nước dùng có vị chua nhẹ, thơm, bên trong thường có dứa, hành tây và các loại gia vị; thịt bò được thái lát mỏng để nhúng nhanh rồi cuốn cùng rau, bún và đồ ăn kèm.

Một số đánh giá gần đây nhận xét thịt bò tươi, nước lẩu chua thanh, dễ ăn; tuy nhiên quán khá đông vào buổi tối và tốc độ phục vụ có thể chậm vào giờ cao điểm. Các đánh giá khác cũng cho thấy trải nghiệm về không gian và vệ sinh không hoàn toàn đồng nhất, vì vậy đây là điểm nên cân nhắc nếu bạn ưu tiên một không gian thật chỉn chu.

Nhưng nếu mục tiêu là ăn một bữa thật Hà Nội, ngồi lai rai với bạn bè trong tiết trời se lạnh, nồi bò nhúng dấm vẫn là một lựa chọn khá thú vị.

4. Ăn xong đừng vội tìm quán sang, cứ ngồi trà đá 5.000 đồng

Đây có lẽ là chi tiết thú vị nhất trong hành trình. Nếu cà phê là cách bắt đầu một ngày ở Hà Nội thì trà đá vỉa hè lại giống như cách thành phố giữ chân người ta lâu hơn một chút.

Địa chỉ được nhắc đến trong loạt hình ảnh là trà đá số 8 Hàng Bún - một quán trà đá đã tồn tại hơn 40 năm và từng được giới trẻ tìm đến khá nhiều để chụp ảnh. Quán mở khoảng 7h-19h30, một cốc trà đá có giá khoảng 5.000 đồng.

Không có sofa, không có điều hòa, cũng chẳng cần decor cầu kỳ. Chỉ vài chiếc ghế nhựa, một cốc trà đá và một góc vỉa hè.

Ảnh: Quynh Truong

Trà đá số 8 Hàng Bún - một quán trà đá đã tồn tại hơn 40 năm, được giới trẻ tìm đến khá nhiều để chụp ảnh. Ảnh: dicaphekhong

Nhưng chính sự đơn giản này lại là thứ khiến trà đá trở thành một phần rất đặc trưng của đời sống Hà Nội. Người ta có thể ngồi đây sau một bữa ăn, nói chuyện hàng tiếng đồng hồ, nhìn xe cộ chạy qua và chẳng cần phải có một lý do đặc biệt để ngồi lại.

Một số bài viết về văn hóa trà đá Hà Nội cũng nhắc riêng số 8 Hàng Bún như một địa điểm có không gian rất đặc trưng, từng được nhiều du khách và người trẻ tìm đến. Và nếu đã ngồi trà đá, hãy thử ngồi lâu hơn dự định khoảng 20 phút. Có thể bạn sẽ hiểu vì sao người ta nói Hà Nội là thành phố phải “sống chậm” mới cảm nhận hết được.

5. Cuối ngày: đi một vòng Hồ Gươm, chẳng cần lịch trình

Sau khi ăn uống đủ đầy, điểm cuối cùng hợp lý nhất có lẽ là Hồ Gươm.

Không cần phải tìm một điểm check-in mới. Cũng chẳng nhất thiết phải có kế hoạch cụ thể. Chỉ cần đi bộ một vòng quanh hồ, ngắm Tháp Rùa, cầu Thê Húc, đền Ngọc Sơn và những hàng cây ven hồ.

Hồ Hoàn Kiếm vốn là một trong những điểm gắn liền nhất với nhịp sống Hà Nội. Các tuyến đường quanh hồ cũng là nơi người dân thường đi bộ, tập thể dục, trò chuyện hoặc đơn giản là ngồi lại ngắm thành phố. Vào cuối tuần, khu vực hồ trở thành không gian đi bộ, thường có thêm các hoạt động văn hóa và vui chơi.

Hồ Gươm vào mùa thu trở nên thơ mộng hơn với những khóm hoa rực rỡ sắc màu được trồng dọc lối đi

Đặc biệt, nếu đi vào những ngày thu có nắng nhẹ, khoảng thời gian cuối buổi chiều là lúc khá đẹp để đi bộ. Nắng không quá gắt, cây cối đổ bóng xuống mặt đường, người đi bộ bắt đầu đông hơn và cả khu vực trung tâm mang một nhịp sống rất khác so với ban ngày.

Nếu còn bụng, có thể ghé Tràng Tiền ăn một que kem rồi tiếp tục đi bộ. Đây cũng là một trải nghiệm được Vietnam Tourism gợi ý khi khám phá khu vực Hồ Gươm.

6. Kết thúc bằng Nhà thờ Lớn: một trong những góc phố đẹp nhất khi Hà Nội lên đèn

Từ Hồ Gươm đi về phía Nhà thờ Lớn cũng không quá xa. Đây có thể xem là điểm kết thúc khá đẹp cho một ngày rong chơi.

Nhà thờ Lớn Hà Nội, tên chính thức là Nhà thờ Chính tòa Thánh Giuse, nằm tại 40 Nhà Chung, ngay khu vực giao giữa Nhà Chung, Nhà Thờ và Lý Quốc Sư. Công trình mang phong cách Tân Gothic và được xây dựng từ cuối thế kỷ XIX, trở thành một trong những dấu ấn kiến trúc nổi bật của khu phố trung tâm.

Nếu đã đến Hồ Gươm, hãy đi về phía Nhà thờ Lớn để chụp ảnh, uống trà chanh vì khoảng cách cũng không quá xa.

Điều thú vị là khu vực quanh Nhà thờ Lớn không chỉ có kiến trúc cổ mà còn là một trong những nơi tập trung nhiều hàng quán, cà phê và hàng ăn vặt quen thuộc. Vì thế, sau khi tham quan, có thể tìm một quán nhỏ gần đó, gọi một món đồ uống rồi ngồi nhìn dòng người qua lại. Vietnam Tourism cũng đánh giá khu vực các quán cà phê quanh Nhà thờ Lớn là một nơi lý tưởng để quan sát nhịp sống Hà Nội.

Và đến đây thì một ngày gần như đã đủ đầy: cà phê - cháo lòng - đi bộ - bò nhúng dấm - trà đá - Hồ Gươm - Nhà thờ Lớn. Không có điểm đến quá xa. Không cần thuê xe đi ngoại thành. Cũng không cần một lịch trình dày đặc.

Hồ Gươm cũng là điểm đến yêu thích của giọng ca Phía sau một cô gái

Một vòng Hà Nội rất Soobin, nhưng cũng rất… Hà Nội

Điều đáng chú ý trong loạt ảnh của Soobin có lẽ không nằm ở việc anh đã ăn món gì đắt tiền hay check-in tại những địa điểm quá nổi tiếng. Ngược lại, những gì người hâm mộ nhận ra lại khá đời thường: một quán cà phê, một hàng cháo lòng, nồi bò nhúng dấm, cốc trà đá, rồi những góc phố quen thuộc của trung tâm Hà Nội.

Không cần ăn món gì đắt tiền hay check-in tại những địa điểm quá nổi tiếng, Soobin vẫn tận hưởng trọn vẹn mùa thu Hà Nội

Nếu ghép lại thành một lịch trình, nó lại vô tình cho thấy một cách khám phá Hà Nội khá thú vị: đừng cố “đi hết” thành phố trong một ngày, hãy chọn vài con phố, vài món ăn và dành thời gian đi bộ giữa chúng.

Bởi mùa thu Hà Nội vốn chẳng cần quá nhiều điểm đến. Chỉ cần trời đủ se lạnh để muốn ăn một bát cháo nóng, đủ nắng để muốn ngồi bên cửa sổ uống cà phê, đủ mát để đi bộ một vòng Hồ Gươm và đủ rảnh để ngồi thêm một cốc trà đá bên vỉa hè.

Vậy là đã có một ngày Hà Nội rất trọn vẹn.