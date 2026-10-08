Vượt cả Bali và loạt thiên đường nổi tiếng, điểm đến này của Việt Nam vừa lọt top “đẹp nhất châu Á”: Thu về 2.800 tỷ đồng từ du lịch trong 9 tháng đầu năm

Không chỉ lọt Top 5 đảo đẹp nhất châu Á, Côn Đảo còn ghi nhận đà tăng trưởng du lịch đáng chú ý trong 9 tháng đầu năm 2026.

Ngày 6/10, tạp chí du lịch Condé Nast Traveler công bố kết quả giải thưởng thường niên Readers' Choice Awards 2026 do độc giả bình chọn. Ở ấn bản Anh, ngoài đại diện Phú Quốc lọt Top 2 đảo đẹp nhất châu Á với 98,26 điểm, Việt Nam còn có một đại diện khác góp mặt ở vị trí thứ 5 là Côn Đảo với 95,71 điểm.

Trong bảng xếp hạng, Côn Đảo không chỉ vượt Bali mà còn xếp trên cả loạt điểm đến thiên đường khác như Langkawi, Boracay, Koh Samui và Lombok.

Đây không phải lần đầu Côn Đảo được các tổ chức và tạp chí du lịch quốc tế chú ý. Trước khi lọt Top 5 đảo đẹp nhất châu Á năm 2026, điểm đến này đã liên tiếp xuất hiện trong những danh sách dành cho các địa danh có cảnh quan nguyên sơ, không gian biệt lập và trải nghiệm khác biệt.

Cụ thể, tháng 6/2026, Travel + Leisure xếp Côn Đảo đứng đầu danh sách 30 hòn đảo bí ẩn nhất thế giới, đánh giá cao vẻ đẹp hoang sơ, những bãi biển vắng và mức độ ít chịu tác động của du lịch đại chúng. Cũng trong năm nay, Lonely Planet đưa Côn Sơn - tên gọi của đảo chính thuộc quần đảo Côn Đảo - vào Top 15 điểm đến biệt lập đáng trải nghiệm nhất thế giới, xếp thứ 3 trong danh sách.

Ảnh: Thông tin Đặc khu Côn Đảo

Trước đó, năm 2025, Côn Đảo được The Times của Anh lựa chọn vào Top 11 điểm đến tại Việt Nam. Năm 2024, hòn đảo cũng được giới thiệu như một “viên ngọc ẩn” trong nhóm những điểm đến thay thế nổi bật trên thế giới, trong bối cảnh du khách ngày càng tìm kiếm những nơi ít đông đúc và còn giữ được vẻ tự nhiên.

Sự xuất hiện liên tiếp trong các bảng xếp hạng với những tiêu chí khác nhau phần nào cho thấy Côn Đảo đang được nhìn nhận vượt ra ngoài hình ảnh một địa danh lịch sử. Sức hấp dẫn của nơi đây đến từ sự kết hợp giữa hệ sinh thái biển đảo, cảnh quan tự nhiên và chiều sâu văn hóa - lịch sử.

Quần đảo sở hữu những bãi biển, rạn san hô, vùng rừng tự nhiên cùng hệ thống đảo, hòn nhỏ bao quanh đảo chính, tạo điều kiện phát triển các trải nghiệm gắn với thiên nhiên như lặn ngắm san hô, khám phá các đảo nhỏ, đi tàu và quan sát sinh vật biển.

Đặc biệt, giá trị tự nhiên của Côn Đảo không chỉ nằm ở cảnh quan. Vườn quốc gia Côn Đảo là nơi sinh sống và sinh sản của nhiều loài sinh vật biển, trong đó có rùa xanh và đồi mồi; hoạt động bảo tồn rùa biển cũng trở thành một phần đáng chú ý trong trải nghiệm của du khách. Vườn quốc gia hiện ghi nhận 14 bãi biển có rùa lên đẻ trứng, trong đó có các bãi lớn tại Bảy Cạnh, Hòn Cau, Hòn Tre Lớn và Hòn Tài.

Ảnh: Elitetour

Song song với thiên nhiên, Côn Đảo còn sở hữu hệ thống di tích lịch sử đặc biệt, tạo nên một cấu trúc sản phẩm du lịch khá khác biệt: du khách có thể kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá biển đảo, trải nghiệm sinh thái với tìm hiểu lịch sử. Đây cũng là định hướng được đặt ra trong quy hoạch phát triển Khu du lịch quốc gia Côn Đảo, với mục tiêu xây dựng nơi đây thành khu du lịch sinh thái biển đảo và văn hóa - lịch sử chất lượng cao, có sức cạnh tranh ở tầm khu vực và quốc tế.

Sức hút đó đang dần phản ánh vào quy mô thị trường du lịch. Theo số liệu của Đặc khu Côn Đảo, trong 9 tháng đầu năm 2026, địa phương đón 567.529 lượt khách, đạt 92,73% kế hoạch năm và tăng 4,29% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế tăng 48,16% so với cùng kỳ và vượt 17,57% kế hoạch năm. Cùng với sự tăng trưởng về lượt khách, doanh thu du lịch ước đạt tới 2.800 tỷ đồng, tương đương 89,63% kế hoạch năm và tăng 12,1% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh nhiều điểm đến biển nổi tiếng đã phát triển theo mô hình du lịch đại trà, lợi thế của Côn Đảo lại nằm ở chính sự biệt lập, quy mô vừa phải và hệ sinh thái tự nhiên còn tương đối nguyên sơ - những yếu tố ngày càng được du khách quốc tế tìm kiếm.

(Tổng hợp)