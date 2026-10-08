Chỉ còn 6 ngày nữa, cánh đồng hoa rộng 70 héc ta lớn nhất Việt Nam sẽ mở cửa miễn phí cho tất cả người dân

Không cần phải chờ đợi mòn mỏi đến tận cuối năm thì ngay giữa tiết trời thu tháng mười cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn bậc nhất Việt Nam đã bất ngờ bung nở rực rỡ.

Nếu như mùa thu năm nay Tà Xùa gây thương nhớ với những triền hoa sao nhái hay Hà Nội có thêm sắc tím dịu dàng của hoa violet Nhật thì ở dải đất miền Trung nắng gió một biển vàng cũng đang dần vào độ rực rỡ nhất.

Đó chính là cánh đồng hoa hướng dương tại trang trại TH ở huyện Nghĩa Đàn thuộc tỉnh Nghệ An, nơi mỗi mùa hoa nở lại trở thành điểm check in được vô vàn du khách ngóng đợi. Mới đây, tập đoàn TH đã chính thức thông báo cánh đồng hoa hướng dương dự kiến mở cửa đón khách từ ngày 14 tháng 10 năm 2026 và sẵn sàng chào đón tất cả du khách tới tham quan hoàn toàn miễn phí để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp giữa không gian ngập sắc vàng.

Tập đoàn TH vừa chính thức thông báo cánh đồng hoa hướng dương dự kiến mở cửa đón khách từ ngày 14 tháng 10 năm 2026. Ảnh: Mạnh Lê

Theo thông tin từ ban quản lý thì khoảng thời gian từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 10 dự kiến là lúc hoa nở rộ và đẹp nhất. Đây cũng được xem là thời điểm lý tưởng để ghé thăm khi những bông hướng dương đang đồng loạt khoe sắc giữa nền trời trong xanh và những triền đồi xanh mướt của vùng Phủ Quỳ.

Trước thời điểm chính thức mở cửa, hình ảnh thực tế được chia sẻ từ cánh đồng cho thấy nhiều khu vực hoa đã bước vào giai đoạn khoe sắc rạng rỡ nhất. Hàng triệu bông hướng dương nối tiếp nhau trên những khu đất rộng lớn tạo thành một thảm vàng trải dài theo các triền đồi.

Điểm gây ấn tượng nhất của nơi đây có lẽ chính là quy mô siêu khủng. Những luống hoa được trồng thẳng tắp, chạy dài qua các khu vực đồi nhấp nhô khiến người đứng từ xa có cảm giác cả một vùng đất được phủ kín bởi sắc vàng. Xen giữa màu hoa là những khoảng cỏ xanh còn phía xa là núi đồi trập trùng cùng hệ thống trang trại và những tháp chứa thức ăn đặc trưng của vùng nông nghiệp công nghệ cao tạo nên khung cảnh vừa rộng lớn phóng khoáng lại vô cùng bình yên.

Từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 10 dự kiến là lúc hoa nở rộ và đẹp nhất. Ảnh: Bỏ phố về quê

Không chỉ đẹp trên ảnh, cánh đồng hướng dương ở Nghĩa Đàn còn mang một câu chuyện khá đặc biệt phía sau. Theo chia sẻ thì những cây hướng dương đầu tiên được trồng tại đây từ hơn mười năm trước không chỉ để tạo cảnh quan mà còn nhằm làm nguồn thức ăn cho đàn bò sữa. Cùng với cỏ và ngô hay cao lương lẫn đậu tương thì hướng dương trở thành một phần trong nguồn nguyên liệu thức ăn thô xanh phục vụ đàn bò của dự án chăn nuôi và chế biến sữa.

Hàng triệu bông hướng dương nối tiếp nhau trên những khu đất rộng lớn tạo thành một thảm vàng trải dài theo các triền đồi. Ảnh: Bỏ phố về quê

Bởi vậy cánh đồng hoa này cũng có thể được xem như một điểm bắt đầu thú vị cho vòng tuần hoàn sản xuất khép kín từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch. Sau mùa hoa cây hướng dương không đơn thuần bị bỏ đi mà được thu hoạch và xử lý để sử dụng làm thức ăn cho đàn bò.

Để có được những cánh đồng vàng rực vào mỗi mùa các kỹ sư nông nghiệp đã phải chuẩn bị đất và gieo trồng từ trước đó vài tháng. Giống hướng dương được lựa chọn có thời gian sinh trưởng tương đối ngắn khi chỉ cần khoảng 60 đến 70 ngày là có thể bắt đầu ra hoa. Trong điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu vùng Phủ Quỳ cây có thể cao từ 1.5 đến 2 mét với đóa hoa có đường kính lớn tạo nên những mảng màu nổi bật khi đồng loạt khoe sắc.

Ảnh: Hoài Thương

Nếu như trước đây cánh đồng hướng dương thường được biết đến như một điểm hẹn theo mùa, thì những năm gần đây nơi này ngày càng trở thành một trong những tọa độ check in đặc trưng của xứ Nghệ. Theo chia sẻ từ người dân địa phương, ngay trong những ngày đầu tháng 10 lượng du khách tới chụp ảnh đã khá đông, dù cánh đồng chưa chính thức mở cửa. Các bối cảnh chụp ảnh cũng đang được gấp rút chuẩn bị để phục vụ khách trong mùa hoa năm nay. Đặc biệt một số khu vực hiện vẫn cho khách vào tham quan và chụp ảnh hoàn toàn miễn phí.

Cánh đồng tại khu vực C10 có diện tích lên tới khoảng 70 héc ta với nhiều không gian để du khách tham quan và chụp hình. Nếu trời nắng thời điểm được những người đi trước gợi ý để có ánh sáng đẹp nhất là trước 9 giờ sáng hoặc sau 15 giờ chiều. Riêng những ngày trời râm mát du khách có thể thoải mái tham quan bất cứ lúc nào trong ngày.

Ảnh: TH True Milk

Đáng chú ý, năm nay cánh đồng hướng dương được mở cửa sớm hơn đáng kể so với mùa hoa năm 2025. Nếu năm ngoái du khách được tham quan tự do từ giữa tháng 12 thì năm nay thời gian mở cửa được đẩy lên từ ngày 14 tháng 10, đúng lúc những bông hoa đang bước vào giai đoạn khoe sắc rực rỡ nhất.

Ảnh: Anhy

Nếu năm ngoái du khách được tham quan tự do từ giữa tháng 12 thì năm nay thời gian mở cửa được đẩy lên từ ngày 14 tháng 10 đúng lúc những bông hoa đang bước vào giai đoạn khoe sắc rực rỡ nhất. Ảnh: Bích Ngọc

Đơn vị quản lý cho biết ngoài việc mở cửa đón khách tự do thì họ cũng chuẩn bị các điểm dịch vụ và bối cảnh check in cùng việc bố trí bãi đỗ xe lẫn nhân sự hướng dẫn, nhằm phục vụ du khách chu đáo nhất trong mùa hoa. Đặc biệt trong hai ngày 12 và 13 tháng 10, một số khách hàng may mắn còn có cơ hội trải nghiệm khinh khí cầu và ngắm toàn cảnh cánh đồng hướng dương từ trên cao. Đây hứa hẹn sẽ là một góc nhìn hoàn toàn khác biệt về biển hoa vàng rộng hàng chục héc ta giữa vùng đất Phủ Quỳ.

Trang trại cũng đã gửi lời mời du khách tới chạm một chút mùa thu giữa cánh đồng hướng dương, khi trời bắt đầu se lạnh cùng tia nắng dịu hơn và những bông hoa vừa hé nở giữa màu xanh của đồng cỏ. Với sắc vàng trải dài trên những triền đồi, cùng quy mô rộng lớn và khung cảnh đặc trưng của vùng quê miền Tây Nghệ An, thì cánh đồng hướng dương Nghĩa Đàn đang trở thành một trong những điểm đến đáng chú ý cho mùa thu năm nay. Nếu ai muốn săn một bộ ảnh giữa biển vàng nhưng vẫn có cảm giác rộng thoáng và gần gũi với thiên nhiên thì đây có lẽ là thời điểm đẹp nhất để lên lịch ngắm hoa.