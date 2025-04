Thức cùng Sài Gòn - Góc cà phê không ngủ khiến giới trẻ đứng ngồi không yên

"Có cần phải ngủ" giữa lòng thành phố không bao giờ ngủ

Sài Gòn vốn là thành phố không ngủ, nhưng có bao giờ bạn tự hỏi mình đã tìm được chỗ nào vừa "chill", vừa thoải mái để ngồi hàng giờ đồng hồ mà chẳng lo giờ giấc chưa? Bật mí nhé, có một quán cafe mới toanh vừa xuất hiện – mở cửa 24/7 luôn! Không còn cảnh phải vội vã rời đi vì quán đóng cửa hay canh giờ để đến kịp, ở đây bạn cứ yên tâm "cắm trại" cả ngày lẫn đêm. Chẳng phải tìm đâu xa, không gian vừa ấm cúng vừa hiện đại, ánh đèn vàng dịu nhẹ, cộng thêm chút nhạc chill khiến cảm giác như thời gian trôi chậm lại. Đã vậy, mùi cà phê rang xay thơm lừng hòa cùng không khí mát mẻ khiến ai cũng muốn ngồi mãi không về.

Trend túi mù - Khi local brand làm chủ sân chơi

Dạo gần đây, dân tình đang "phát sốt" với một item cực chất – túi mù! Nhìn đơn giản vậy thôi nhưng lại đậm phong cách local, đúng chuẩn "Do it yourself – Made in local" luôn nha! Các local brand bây giờ chẳng còn chỉ nhập hàng về bán nữa, mà tự tay thiết kế, tự sản xuất để tạo ra những món đồ mang chất riêng. Túi mù cũng vậy, từ kiểu dáng đến chất liệu đều được chăm chút kỹ lưỡng. Dù là phối đồ đi học, đi chơi hay dạo phố, chỉ cần một chiếc Pin cài là auto "chất lừ". Thời đại của local brand đã lên ngôi, từ thời trang đến phụ kiện đều được sáng tạo theo phong cách cực chất – vừa hợp xu hướng lại vừa cá tính.

Quà tặng cực chất – Gen Z không săn là tiếc cả đời!

Không chỉ có không gian chất lừ, quán còn chịu chơi tung ngay loạt quà tặng làm ai cũng muốn ghé ngay: Tặng Xú túi mè với mọi đơn hàng từ 2 cốc bất kỳ. Túi nhỏ xinh, đáng yêu, tiện lợi mang đi mọi nơi; Tặng Tó tè tui (phiên bản giới hạn) với hóa đơn từ 229K - món quà độc quyền khiến dân tình phát cuồng. Những món quà này không chỉ là phụ kiện bình thường, mà còn là dấu ấn phong cách - vừa ngầu vừa độc, đảm bảo ai sở hữu cũng phải tự hào vì độ "hiếm" của nó.

Sài Gòn "cháy" hơn với không gian 24/7 - Đến để trải nghiệm!

Chẳng cần phải hỏi thêm, chắc chắn đây là điểm đến "must-try" của giới trẻ Sài Gòn rồi! Đủ mọi vibe từ chill nhẹ đến sôi động, từ làm việc đến hẹn hò, chỗ nào cũng có cái chất riêng khiến người ta không nỡ rời đi.

Còn nữa nhé, mỗi ly cafe ở đây đều là một cuộc phiêu lưu vị giác. Hương vị đặc biệt từ những vùng đất huyền thoại như Mộc Sương, Pù Luông, Đào Nương đều hội tụ, khiến mỗi lần thưởng thức lại là một lần cảm nhận khác nhau.

Thức cùng thành phố - NYNA Coffee "chất" nhất Sài Gòn

Không gian 24/7 mới mở này chính là một điểm dừng lý tưởng giữa lòng Sài Gòn - mở cửa suốt ngày đêm, bất kể là nửa đêm hay sáng sớm đều sẵn sàng chào đón bạn. Rooftop với bể bơi thiết kế chạy dài 2 đầu cùng nhiểu cây xanh, tại sao bạn không đến để vừa thưởng thức cà phê vừa có những bức ảnh checkin sống ảo để đời.

Đằng sau sự đầu tư bài bản đó chính là tinh thần của NYNA Coffee – thương hiệu cafe từ Hà Nội lần đầu tiên đổ bộ Sài Gòn. Với tinh thần "Keep harder, try harder", đến NYNA để thưởng thức cà phê để cùng thỏa đâm mê sáng tạo, kết nối và sống đúng chất "không ngủ" của Sài Gòn.

Chill xuyên đêm, cafe xuyên ngày - bạn đã sẵn sàng "thức" cùng NYNA chưa?

NYNA Coffee - Fresh Coffee Beans

Hotline/Zalo: 093 634 0524

Website: Nynacoffee.com/san-pham

Cơ sở 1: 20 Lê Văn Linh, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ sở 2: Số 6 Ngõ 34 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội

Cơ sở 3: 14TT2A Khu biệt thự liền kề ngõ 622 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Cơ sở 4: Số 9 Nguyễn Khắc Cần, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Cơ sở 5: 212B/D18A Nguyễn Trãi, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 , thành phố Hồ Chí Minh