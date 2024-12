Thuận Nguyễn ấn tượng tại "Asian Television Awards 2024"

Diễn viên Thuận Nguyễn tại Lễ trao giải "Asian Television Awards 2024"

Lễ trao giải Asian Television Awards (Giải thưởng Truyền hình châu Á) lần thứ 29 vừa diễn tại thủ đô Jakarta, Indonesia với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Thuận Nguyễn là một trong 3 người nổi tiếng Việt Nam tham gia trao giải. Đến với Asian Television Awards 2024, Thuận Nguyễn đảm nhận vai trò khách mời trao giải ở 4 hạng mục: Best Digital Fiction Progrmme or Series; Best Original Digital Drama Series; Best Direction (Fiction); Best Single Drama or Telemovie.

Anh trao giải cùng nữ diễn viên nổi tiếng Indonesia - Wulan Guritno. Cặp sao có màn tương tác mượt mà và trao giải duyên dáng trong sự kiện.

Tại đây, Thuận Nguyễn cũng lần đầu tiên thể hiện khả năng tiếng Anh trên sóng truyền hình quốc tế. Dù có phần hồi hộp nhưng anh vẫn tạo được không khí hào hứng cho người xem.

Chia sẻ sau phần trao giải, Thuận Nguyễn không giấu được sự tự hào: "Thuận rất vui vì mình được đại diện Việt Nam tham gia buổi lễ trao giải mang tầm quốc tế, được gặp gỡ rất nhiều nghệ sĩ trong khu vực châu Á.

Sau sự kiện lần này, Thuận càng có thêm động lực để cố gắng hơn trong nghề. Biết đâu mai mốt mình sẽ trở lại Asian Television Awards với một vai trò khác thì sao (cười)".

Thuận Nguyễn nhận được nhiều lời khen ngợi

Nói thêm về cơ duyên đến với "Asian Television Awards", Thuận Nguyễn cho biết bản thân cũng bất ngờ khi nhận được lời mời từ BTC. Tuy nhiên anh không chần chừ lâu mà nhận lời ngay, vì biết đây không chỉ là cơ hội được tham gia vào một sự kiện lớn, mà còn được học hỏi giao lưu về mặt chuyên môn.

"Giải thưởng Truyền hình châu Á" do 50 giám khảo từ nhiều quốc gia khác nhau cùng đánh giá và chọn ra những đề cử xuất sắc nhất để trao cúp danh vọng. Sau 26 mùa tổ chức, Asian Television Awards ngày càng hội tụ nhiều tác phẩm truyền hình nổi tiếng và những gương mặt nghệ sĩ tài năng đến từ nhiều quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Singapore, Philippines, Malaysia, Ấn Độ…

Về Thuận Nguyễn, anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM, đăng quang Á vương "Nam vương Toàn cầu 2017". Nổi bật với chiều cao 1m88 và gương mặt điển trai, Thuận Nguyễn được nhiều đạo diễn "chọn mặt gửi vàng" từ phim truyền hình đến điện ảnh.

Tiếng tăm nhất phải kể đến "Bẫy ngọt ngào" (đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư), "Thanh Sói" (đạo diễn Ngô Thanh Vân), "Người vợ cuối cùng" (đạo diễn Victor Vũ).

Năm 2023, với vai Nhân trong "Người vợ cuối cùng" anh được xướng tên ở giải thưởng "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Ngôi Sao Xanh. Bộ phim cũng giúp Thuận Nguyễn lọt vào danh sách nam diễn viên Việt có phim doanh thu 100 tỉ đồng.

Diễn viên Thuận Nguyễn

Tháng 10 vừa qua, anh tiếp tục gây chú ý khi vào vai "giang hồ" trong dự án điện ảnh "Domino - Lối thoát cuối cùng". Bộ phim được quay tại Mỹ từ 2022 nhưng đến 2 năm sau mới chính thức được công chiếu đến khán giả.

Trong phim Thuận Nguyễn có nhiều pha hành động ấn tượng, không kém "đại ca Hải" của Thanh Sói. Với sự bền bỉ và học hỏi hàng ngày, khả năng diễn xuất của Thuận Nguyễn ngày càng nhận nhiều lời khen.

Anh hứa hẹn sẽ mang lại những tạo hình ấn tượng hơn trên cả màn ảnh rộng và màn ảnh nhỏ trong thời gian tới.