“Ai thấy chụp photobooth phí tiền không?” - đó là câu hỏi đang nhận được nhiều thảo luận từ netizen, đặc biệt là sau hàng loạt câu chuyện liên quan đến photobooth làm nóng MXH thời gian qua.

Có người đáp “Không phí, chụp vui mà”, nhưng cũng có ý kiến khẳng định “Thừa tiền thì mới đi chụp photobooth”. Hai bên cãi nhau um sùm.

Photobooth hay còn gọi là chụp ảnh Hàn Quốc - một thú vui thời 8X, 9X tưởng chừng đã bị lãng quên, bỗng quay lại làm mưa làm gió giới trẻ hiện tại. Trend chụp ảnh này chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, hội cấp 2 dán sẵn sàng phủ kín tường nhà bằng ảnh photobooth chụp với bạn bè, viết caption: “Thà nhịn ăn chứ không thể nhịn chụp ảnh vì… quá xinh và quá vui”.

Nhiều bạn trẻ thích chụp photobooth. Ảnh minh họa.

Nhưng bỏ tiền chụp photobooth có đáng không? Nhiều bạn kêu ca giá cả cắt cổ, chất lượng ảnh không như ý, dịch vụ có nhiều bất cập, nhân viên thái độ, nhưng sao vẫn đổ xô đi chụp?

Chụp photobooth đúng là tốn kém, không thể phủ nhận.

Một lần chụp, bạn phải móc ví từ 50.000 đến 100.000 đồng, có chỗ còn hét giá cao hơn, chỉ để đổi lấy vài tấm ảnh nhỏ xíu, kích thước chưa bằng bàn tay. Nhưng vấn đề là chất lượng ảnh thường khiến nhiều người ngã ngửa. Nhiều bạn thắc mắc: “Nếu máy photobooth có độ phân giải thấp, sao giới trẻ mê thế?”. Thực ra, không phải mọi máy đều dùng camera siêu tệ, nhưng phần lớn máy ở các địa điểm phổ thông chỉ có độ phân giải trung bình, khoảng 5-8MP, hiếm khi vượt 12MP.

So với smartphone hiện đại với camera 48MP hay 108MP, con số này khá khiêm tốn, dẫn đến ảnh không sắc nét, nhất là khi in trên giấy rẻ hoặc trong buồng chụp thiếu sáng.

Ánh sáng trong các buồng photobooth thường là đèn flash yếu hoặc lệch góc, khiến ảnh lúc sáng lóa, lúc tối thui như chụp trong hang. Chưa kể, giấy in và máy in ở nhiều nơi kém chất lượng, ảnh in ra mờ mịt, màu sắc lệch tông, nhìn như bản in lậu.

Một netizen từng than: “Trả 80k mà ảnh mờ như chụp bằng máy quay an ninh, thà in ảnh từ điện thoại còn rẻ hơn”. So với chụp bằng smartphone hay in ảnh chuyên nghiệp, photobooth dường như thua xa về chất lượng, khiến nhiều người lắc đầu cảm thán phí tiền”.

Nhiều người mê cái cảm giác chen chúc trong buồng chụp chật hẹp, cười đùa với hội bạn, chọn filter retro, rồi hồi hộp chờ ảnh in ra. Ảnh minh họa.

Không chỉ tốn tiền, chụp photobooth còn tốn thời gian.

Nhiều bạn kể phải xếp hàng 20-30 phút, nhất là ở những địa điểm hot, mồ hôi nhễ nhại chỉ để vào chụp vài giây. Có nơi máy móc chậm chạp, in ảnh lâu, thậm chí bị lỗi, khiến bạn chờ mòn mỏi mà vẫn không được cầm ảnh ngay.

Thời gian đó, bạn có thể đi uống trà sữa, chụp cả chục tấm selfie lung linh, up Instagram xong xuôi rồi. Cảm giác chờ đợi để rồi nhận về tấm ảnh chất lượng trung bình làm không ít người bực bội.

Thái độ nhân viên ở một số quầy photobooth cũng bị réo tên. Có bạn chia sẻ gặp nhân viên cáu gắt khi khách hỏi nhiều, hoặc thờ ơ khi máy trục trặc, không hỗ trợ nhiệt tình. Một netizen từng bức xúc kể: “Chụp xong ảnh lỗi, nhân viên chỉ bảo ‘chụp lại đi’ mà không xin lỗi, cảm giác như mình bị ép trả tiền thêm”.

Những trải nghiệm này khiến nhiều người cảm thấy số tiền bỏ ra không xứng với dịch vụ nhận được, càng củng cố quan điểm phí tiền.

Nhưng tại sao Gen Z vẫn mê mẩn photobooth dù chất lượng ảnh không phải đỉnh cao? Câu trả lời nằm ở trải nghiệm độc lạ, tinh thần hội nhóm mà photobooth mang lại.

Chụp ảnh để up lên mạng xã hội đẹp là được. Ảnh minh họa.

Họ mê cái cảm giác chen chúc trong buồng chụp chật hẹp, cười đùa với hội bạn, chọn filter retro, rồi hồi hộp chờ ảnh in ra, lật tấm ảnh xem mình có “xinh xắn” không. Cái khoảnh khắc đó như đưa bạn về thời máy ảnh phim, khi mọi thứ không tức thì như chụp điện thoại.

Tấm ảnh photobooth với khung viền dễ thương, filter độc quyền, khi up lên Instagram hay TikTok là auto chất, nó tạo ra cảm giác khác biệt so với ảnh selfie thông thường. Thậm chí, ảnh mờ lại được xem là “chất retro”, hợp gu sống ảo.

Photobooth còn là hoạt động nhóm, khi bạn bè cùng tạo dáng lầy lội, cười nghiêng ngả, tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. “Chụp với hội bạn, cầm tấm ảnh in ra làm kỷ niệm, vui hơn chụp điện thoại nhiều chứ”, một học sinh cấp 3 TP.HCM chia sẻ về lý do mê chụp ảnh photobooth và sẵn sàng trả tiền cho trải nghiệm.

Câu hỏi “Ai thấy chụp photobooth phí tiền không?” thu hút nhiều tranh luận trái chiều trên MXH. Phe đồng tình, phe phản đối còn người mê đi chụp thì vẫn cứ “nạp tiền” vào photobooth đều đều. Bởi một khi đã thích thứ gì thì cứ nhích.

“Tui mê photobooth vì vibe không đụng hàng của nó. Vui là chính, tốn chút tiền cũng đáng mà!”.

“80k cho 3 tấm ảnh mờ, phụ kiện chụp ảnh thì cũ mèm dùng chung không biết có vệ sinh hay không, phí tiền thật”.

Ai không hiểu thì đừng phán, photobooth là cả một nghệ thuật”.

“Chụp xong chờ 10 phút, ảnh in ra lem mực, nhân viên bảo tại tui đứng sai góc. Tiền đâu mà phí hoài vậy?”.

“Tui chụp vì vui với bạn, đắt hay không không quan trọng, miễn up mạng xã hội đẹp là oke” .

Tóm lại, chụp photobooth có thể tốn kém, từ giá cả để những vấn đề tranh cãi xung quanh nó như: tính riêng tư, thái độ phục vụ hay mức độ an toàn của những phụ kiện dùng chung trong quán chụp ảnh…. Thì với giới trẻ, đó vẫn là một trò vui đáng để thử, biết được cảm giác cầm trên tay một tấm ảnh đã in khác thế nào so với ảnh chụp bằng điện thoại, máy ảnh thông thường.

Còn với bạn, chụp photobooth là phí tiền hay đáng tiền?