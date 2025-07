Khoa Pug lại đi kéo chân, lý do nghe sốc thật sự!

Mới đây trên trang YouTube cá nhân, Khoa Pug gây bất ngờ khi đăng tải clip dài hơn 30 phút ghi lại quá trình đi kéo chân lần 2 khiến không ít người bất ngờ, tò mò. Có lẽ đây cũng là lý do mà anh "ở ẩn" trên mạng xã hội suốt hơn 1 tháng vừa qua.

Khoa Pug vừa gây bất ngờ khi chia sẻ tiếp tục chi 3 tỷ sang Thổ Nhĩ Kỳ kéo chân.

Lần này, "YouTuber chịu chơi nhất Việt Nam" cho biết đã chi 3 tỷ đồng qua Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện ca phẫu thuật kéo chân, nâng chiều cao lên 1m80. Thông tin nhanh chóng gây chú ý. Nhiều người tò mò về lý do nam YouTuber quyết định kéo chân lần 2. Tại sao lại phải qua Thổ Nhĩ Kỳ chứ không phải thực hiện kéo chân ở Mỹ như lần đầu tiên, chi phí ra sao,...

"Làm ở Thổ Nhĩ Kỳ rẻ hơn và nhanh hơn so với ở châu Âu. Tiết lộ luôn cho bạn biết là cái ca phẫu thuật này mình tốn 100.000 đô, là tương đương với 2,5 tỷ đồng.

Nhiều bạn cũng hỏi mình lý do tại sao lần trước kéo đùi còn lần này kéo thêm căng chân nữa. Mình cũng xin giải thích luôn. Vì lúc mình kéo đùi dài ra thì cẳng chân sẽ bị ngắn, không/khó có thể ngồi xổm được, vì đùi dài hơn cẳng chân. Đó là lý do mình phải đi kéo chân lần 2, mới ngồi lên ngồi xuống thuận tiện được. Hơn nữa, sải tay mình hơn 1m7 nên kéo chân ra thì tỷ lệ cơ thể sẽ trông đẹp hơn. Chứ lúc chưa kéo chân thì lưng mình dài, đầu to còn chân lại ngắn, nó không hợp lý" , Khoa Pug tiết lộ chi phí phẫu thuật và lý do kéo chân lần hai.

Ngoài ra, Khoa Pug còn tốn các chi phí như đồ ăn trong bệnh viện - dao động khoảng 2,5 đến 3,5 triệu/bữa. Thực hiện ca phẫu thuật kéo dài chân thành công, Khoa Pug ở lại bệnh viên 3-4 ngày để hồi phục. Anh cho biết lần phẫu thuật này không bị đau như lần một, nên thậm chí khi xuất viện đã không cần sử dụng đến thuốc giảm đau.

Khoa Pug sau ca phẫu thuật.

Anh tiếp tục sống 1 tháng ở Thổ Nhĩ Kỳ để phục hồi.

Sau đó, nam YouTuber tiếp tục di chuyển đến một căn phòng đã thuê trước đó có giá 1.500 Euro (khoảng 45 triệu đồng)/tháng, để tiếp tục hành trình phục hồi sau phẫu thuật, sử dụng thiết bị kéo chân (máy). "Mỗi ngày mình kéo (dùng máy kéo chân) 3 lần thì sẽ được 1 mm/chân, tương đồng 10 ngày là 1cm, bạn kéo khoảng 70 ngày như vậy là được 7cm", Khoa Pug chia sẻ thêm. Tính tổng chi phí cho lần kéo chân lần này vào khoảng 3 tỷ đồng.

Anh cho biết nếu cộng cả lần kéo chân thứ nhất và lần thứ 2 này (nếu đúng kế hoạch) thì anh sẽ tăng thêm 15cm, tức là nâng chiều cao từ 1m65 lên 1m80, như mong muốn.

"Trên toàn thế giới luôn, kéo được 15 cm là siêu hiếm, chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nên mình cũng đang đạt được một thành tựu mà bản thân khá tự hào, rất hiếm người có được", Khoa Pug còn có dự định lúc nào về Việt Nam sẽ đăng ký kỷ lục Guinness về việc kéo dài chân.

Trước đó, năm 2023, Khoa Pub gây bất ngờ khi thông báo kéo dài chân, nâng chiều cao từ 1m67 lên 1m75. Anh cho biết lý do muốn phẫu thuật là một vì muốn đẹp hơn, một phần để trải nghiệm cho biết và review về dịch vụ y tế tại Mỹ. Về chi phí ở lần đầu tiên này, Khoa Pug cho biết đã chi 5 tỷ đồng, gồm: 100.000 USD (khoảng 2,3 tỷ đồng) cho ca phẫu thuật, 9.000 USD (hơn 200 triệu đồng) cho chi phí ăn ở tại bệnh viện, cùng các khoản chi phí khác như thuê người chăm sóc, ăn uống, máy móc hỗ trợ,...

Vào năm 2023, Khoa Pug từng chi 5 tỷ để kéo dài chân.

"Ở tuổi này, tôi cái gì cũng có trong tay, danh tiếng, sự nghiệp, tự chủ tiền bạc, sơn hào hải vị cũng ăn đủ thứ… Nên cảm thấy cuộc sống trở nên tẻ nhạt, vô vị. Thành công sớm quá cũng khổ các bạn ơi, nên mình muốn làm gì đó mới lạ cho các bạn xem thôi", Khoa Pug chia sẻ. Sau đó, anh nhận được nhiều lời khen nhờ cao ráo, cùng phong thái tự tin và phong độ hơn trước rất nhiều. Nhưng Khoa Pug cũng từng chia sẻ không khuyến khích các bạn trẻ kéo chân như mình. Đây có lẽ chỉ là... bộ môn cho người giàu thôi!

Khoa Pug có tên thật là Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1992, đến từ Nha Trang. Anh được mệnh là “YouTuber chịu chơi nhất Việt Nam” khi sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để trải nghiệm và review các dịch vụ đắt đỏ du lịch, mua sắm đắt đỏ bậc nhất ở nhiều nơi trên thế giới cho khán giả xem. Anh chàng cũng từng tâm sự "áp lực tuổi 30" của mình là hết động lực làm YouTube vì hiện tại đã nhiều tiền. Trong nhũng năm vừa qua, lượt view khủng từ YouTube cũng mang đến một phần thu nhập không nhỏ cho Khoa.

Khoa Pug từng tự hào khoe bản thân là phiên bản "Pro Max" sau khi kéo chân.

Hình ảnh Khoa Pug thời gian gần đây.

Những tháng trở lại đây, Khoa Pug vẫn tiếp tục làm các clip nhà hàng, các khu vui chơi đắt đỏ bậc nhất thế giới,... Hiện tại, Khoa Pug đang sở hữu kênh YouTube 4,72 triệu lượt đăng ký và tài khoản Facebook 478k người theo dõi.