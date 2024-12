Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm đối tượng vi phạm trong vụ đốt quán cà phê khiến 11 người chết

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ án đốt quán cà phê khiến 11 người chết tại Hà Nội

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 136 ngày 19-12 về vụ án đốt gây cháy quán cà phê tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Công điện gửi: Bộ trưởng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Công điện nêu rõ vào khoảng 23 giờ ngày 18-12, xảy ra vụ án đốt gây cháy quán cà phê tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người bị thương và tử vong.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp UBND TP Hà Nội tập trung khắc phục hậu quả; khẩn trương điều tra vụ án, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật để răn đe, phòng ngừa.

Thủ tướng giao UBND TP Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần, tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp đỡ gia đình người bị nạn, cứu chữa các nạn nhân bị thương trong vụ cháy.

Bộ Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tạo điều kiện tốt nhất để cứu chữa người bị thương trong vụ cháy.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đến kiểm tra hiện trường vụ cháy quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng



Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy, nhất là Chỉ thị số 01 ngày 3-1-2023 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới; Chỉ thị số 19 ngày 24-6-2024 về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các công trình, cơ sở, địa điểm tập trung đông người trong dịp lễ, tết sắp tới.

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm, truy quét tệ nạn xã hội; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa tội phạm, nhất là các loại tội phạm phát sinh do mâu thuẫn, tội phạm gây rối trật tự công cộng trong dịp tết sắp tới...

Văn phòng Chính phủ phối hợp Bộ Công an, UBND TP Hà Nội thường xuyên theo dõi, đôn đốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện Công điện này.