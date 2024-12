Phó Thủ tướng Lê Thành Long thăm hỏi nạn nhân vụ cháy quán cà phê ở Hà Nội

Như Báo Điện tử VOV đã đưa tin, đêm qua (18/1/2) xảy ra vụ cháy nghiêm trọng tại quán cà phê "hát cho nhau nghe" ở số 260 Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) khiến nhiều người thương vong trong đó 4 người được chuyển đến Bệnh viện E trong tình trạng nguy kịch.

Thăm hỏi các nạn nhân vụ cháy đang điều trị tại Bệnh viện E vào sáng nay (19/12), Phó Thủ tướng Lê Thành Long gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân không may thiệt mạng.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long và Chủ tịch TP Hà Nội đến thăm các nạn nhân trong vụ cháy quán cà phê

Phó Thủ tướng cho biết đây là một sự việc đau lòng, những người còn sống sót hôm nay quả là một điều may mắn. Ông Lê Thành Long mong bệnh nhân đang điều trị hãy bình tĩnh, tuân theo phác đồ điều trị của bác sĩ.

"Theo tôi được biết bệnh viện sẽ huy động tối đa các chuyên gia hàng đầu Việt Nam để cứu chữa cho các bệnh nhân may mắn sống sót. Hy vọng các anh sẽ sớm hồi phục", Phó Thủ tướng cho biết.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của Bí thư, chủ tịch UBND TP Hà Nội và chính quyền các cấp.

Cũng trong sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Thành Long cũng đã đến kiểm tra hiện trường vụ cháy ở Phạm Văn Đồng.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long kiểm tra tại hiện trường vụ cháy

Theo ông Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E, trong số 4 bệnh nhân được đưa đến, hiện có 2 người đã được chuyển vào khu hồi sức đặc biệt. Hai bệnh nhân này có dấu hiệu khó thở, nghi ngờ ngộ độc khí CO2 và đang được kiểm tra để xác định xem có bị bỏng đường hô hấp hay không. Kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh ban đầu cho thấy tổn thương phổi nhưng mức độ không quá nặng. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, các bác sĩ đã hội chẩn với chuyên gia và quyết định điều trị tích cực bằng hệ thống máy móc tại khu hồi sức đặc biệt.

Hai bệnh nhân còn lại nằm tại khoa cấp cứu với tình trạng nhẹ hơn. Trong đó, một người bị tổn thương bỏng nhẹ vùng mắt và một người chỉ bị xây xát ngoài da.

Trước đó, vào hồi 23h03 phút ngày 18/12, Tổng đài 114 - Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy quán cà phê tại số 258 Phạm Văn Đồng (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm), có nhiều người mắc kẹt bên trong. Ngay lập tức, Công an Thành phố đã điều động lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Thành phố và Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Tây Hồ đến hiện trường phối hợp chính quyền, người dân địa phương tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố cùng Ban Giám đốc và các Phòng nghiệp vụ Công an thành phố trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai các biện pháp cứu, chữa và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đến hiện trường chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các Sở, ngành liên quan nhanh chóng khắc phục hậu quả vụ cháy.

Đến 23h40 cùng ngày, đám cháy được khống chế. Lực lượng chức năng đã hướng dẫn, hỗ trợ, đưa 7 người ra ngoài (trong đó 5 người sức khỏe ổn định, 2 người được đưa đi Bệnh viện cấp cứu) và phát hiện 11 người đã tử vong.