Thử thách livestream liên hoàn của Ngôi Sao Chốt Đơn: Mentor Call Me Duy dùng sai chiến thuật khiến team yếu thế

Ngôi Sao Chốt Đơn - The Shoppertainer đã đi đến chặng cuối cùng để tìm ra TOP 10 thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào Chung kết. Thử thách đề bài của tập 5 là livestream liên hoàn, mỗi đội sẽ có 1 phiên live liên hoàn giả tưởng kéo dài 15 phút, yêu cầu tất cả thí sinh và mentor phải cùng tham gia.

Để hoàn thành 15 phút livestream, các đội thi phải lên kịch bản chi tiết và hấp dẫn, đảm bảo thể hiện được đầy đủ thông tin sản phẩm và đủ sức thu hút người xem suốt 15 phút. Với chủ đề “Cung đấu - Cổ trang giả tưởng”, mỗi thí sinh và mentor đều hóa thân thành những nhân vật khác nhau trong kịch bản. Vậy nên không chỉ cần nắm rõ đường dây kịch bản, nhân vật mà các thí sinh còn phải thuộc lòng đặc tính sản phẩm đề bài để ghép vào câu chuyện của team.

Mỗi đội thi sẽ có kịch bản riêng phù hợp với concept mà chương trình yêu cầu

Liên tục giành chiến thắng ở các thử thách trước đó, cộng thêm sự đầu tư của mentor Call Me Duy, ai cũng tưởng team sẽ thể hiện trơn tru và đạt kết quả tốt ở thử thách lần này. Nhưng dường như mentor Call Me Duy đã lựa chọn sai chiến thuật. Trong khi các team khác có câu chuyện xuyên suốt, chẳng hạn như Lucie Nguyễn - Tuấn Dương trong vai Hoàng Thượng - Hoàng Hậu và các thí sinh là sứ thần các nước dâng cống phẩm, thì team Call Me Duy chưa thể hiện một kịch bản rõ ràng. Vai trò của từng thí sinh mờ nhạt, khách mời giúp sức là Bé Duy giống như chủ phiên live liên tục nhắc nhở mọi người ghim sản phẩm, ghi nhớ luật livestream của nền tảng…

Sự xuất hiện của Call Me Duy trong phần thi không nhiều

Chiến thuật của Call Me Duy là dành đất diễn cho các thí sinh khoe khả năng, bởi vì đây là cuộc thi của thí sinh và bản thân Call Me Duy đã chiến thắng hơn nửa chương trình này.

Xuyên suốt phiên live, Call Me Duy chỉ xuất hiện ở đoạn mở đầu để khuấy động không khí. Phần còn lại là sự thể hiện của thí sinh và khách mời. Nhưng Kha Vũ, Hồng Phúc, Đan Chi hay Tika Hoàng Hiền chưa thực sự gây ấn tượng mạnh và bị lép vế hơn hẳn so với khách mời Bé Duy. Thí sinh thiếu tự tin, không chớp được cơ hội tỏa sáng và thậm chí ấp úng khi giới thiệu về sản phẩm.

Khách mời Bé Duy vừa livestream vừa hướng dẫn thí sinh của team

Giám khảo Diệp Lâm Anh thẳng thừng nhận xét: "Team có vẻ đang hơi đuối hơn so với các team còn lại". Mentor Tuấn Dương đồng tình: "Dương nhận thấy tất cả thí sinh trong team Call Me Duy đang thi khá hời hợt trong vòng này, các bạn không hiểu được sản phẩm".



Giám khảo cho rằng đây là chiến thuật sai lầm khi Call Me Duy dành phiên live cho thí sinh tỏa sáng, nhưng thí sinh lại chưa đủ khả năng

Sau cùng, team Call Me Duy đã thua ở thử thách lần này. Hồng Phúc, Đan Chi và Tika Hoàng Hiền bước vào vòng loại, người được chọn đi tiếp là Hồng Phúc. TOP 10 xuất sắc nhất của Ngôi Sao Chốt Đơn đã lộ diện, khán giả không khỏi chờ mong 2 thí sinh còn lại của team Call Me Duy là Kha Vũ và Hồng Phúc sẽ lội ngược dòng.