Ngôi Sao Chốt Đơn quy tụ dàn master khủng: Người doanh thu chục tỷ mỗi phiên live, người vươn tầm quốc tế

Những ai mê xem livestream để "chốt đơn" hẳn đều không còn xa lạ với những cái tên đình đám, có những phiên live bạc tỷ như Long Chun, Lucie Nguyễn - Tuấn Dương hay Call Me Duy. Mỗi người đều có màu sắc, phong cách bán hàng riêng nhưng tất cả đều có điểm chung là sở hữu lượng người follow khủng, cách nói chuyện khéo léo, duyên dáng và luôn lập kỷ lục với những phiên live lên tới cả chục tỷ.

Đáng chú ý hơn, dàn "chiến thần livestream" này mới đây còn cùng nhau hội tụ trong chương trình truyền hình thực tế về ngành KOC và thị trường livestream - Ngôi Sao Chốt Đơn. Tất cả đều ngồi ở vị trí mentor để lựa chọn, hướng dẫn và tìm ra ngôi sao chốt đơn thế hệ mới.

Long Chun sở hữu lượng fan đông đảo nhờ tài ăn nói duyên dáng, vui vẻ, tinh tế. Xuất thân là diễn viên nên Long Chun có nhiều thế mạnh trong diễn xuất, hoạt ngôn và ngôn ngữ hình thể cũng rất cuốn hút. Chính vì điều này mà TikTok của Long Chun hiện đang có 6,9M người theo dõi, các clip sáng tạo nội dung đều thu hút cả triệu người tương tác.

Cho tới thời gian gần đây, Long Chun mới bắt đầu nghiêm túc hơn trong sự nghiệp livestream bán hàng. Mặc dù mới nhập cuộc nhưng những dấu ấn mà chàng trai Hà Nội này để lại cũng "không phải dạng vừa". Gần đây nhất, trong phiên megalive mừng sinh nhật của mình, Long Chun liên tiếp đạt được doanh thu tiền tỷ chỉ trong vài tiếng đồng hồ "chốt đơn".

Không quá ồn ào nhưng lại cũng không được để tụt năng lượng là phong cách livestream của Long Chun. Anh chàng vừa có sự hài hước, vừa không ngại "đổ tiền" đầu tư vào các teaser hay không khí buổi live. Không những thế, cách tư vấn sản phẩm chi tiết, chỉn chu của Long Chun cũng là điều mà nhiều bạn KOC trẻ hướng đến.

Long Chun biết cách biến hoá đa dạng, thu hút người xem "chốt đơn" trong các phiên live

Lucie Nguyễn - Tuấn Dương

Người chơi hệ TikTok sành sỏi chắc chắn sẽ không còn xa lạ với những phiên livestream đa dạng mặt hàng của cặp đôi Lucie Nguyễn - Tuấn Dương. Nên duyên từ "Tỏ tình hoàn mỹ", cặp đôi cách nhau tới 9 tuổi này đã nhanh chóng về chung một nhà sau màn cầu hôn lãng mạn của Tuấn Dương dành cho Lucie. Kể từ khi bắt đầu livestream, đội ngũ của Lucie - Tuấn Dương luôn nỗ lực mang tới các chương trình sale độc quyền kết hợp cùng các thương hiệu chính hãng, bởi vậy hầu hết phiên live của họ đều thu hút tới hàng chục nghìn lượt xem và luôn đạt các KPI bán hàng lên tới hàng tỷ đồng.

Lucie và Tuấn Dương dù có con nhỏ nhưng cả hai vẫn sắp xếp cuộc sống ổn định và cân bằng với công việc. Đặc biệt là Lucie Nguyễn, từ khi mang bầu cho tới lúc ở cữ sau sinh hay hiện tại đang mang thai "bé Rồng" thì cô nàng vẫn cực "chiến" mỗi khi livestream.

Trước khi bén duyên với công việc livestream TikTok cùng chồng, Lucie Nguyễn đã nổi tiếng với sự nghiệp thành công, nhan sắc xinh đẹp và phong cách lên đồ hiện đại. "Chị đẹp hàng hiệu" luôn khiến người hâm mộ nức lòng với gu thời trang cá tính, quyến rũ cùng BST các items hàng hiệu mà nhiều cô gái ao ước.

Call Me Duy

Call Me Duy (tên thật Vũ Duy, SN 1997) từng là một trong những gương mặt KOC thế hệ mới khi trở thành Quán quân KOC VIETNAM mùa đầu tiên. Trước đó, anh chàng đã có thế mạnh trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Sau khi đạt ngôi vị Quán quân, Call Me Duy tiếp tục tỏa sáng khi có mặt tại nhiều sự kiện thời trang trong nước và quốc tế và phát triển trên mảng livestream TikTok.

Anh chàng sở hữu một mức năng lượng cao khi xuất hiện trên sóng livestream. Dù không quá tập trung vào yếu tố giải trí nhưng các phiên live của Call Me Duy lại thu hút bởi sự chỉn chu lẫn thế mạnh tư vấn các sản phẩm từ công thức đến công dụng đã trải nghiệm của mình.

So với những đàn anh, đàn chị trong thị trường livestream, Call Me Duy cũng không hề kém cạnh khi có những phiên live lên tới hàng chục tỷ đồng. Không những thế, Call Me Duy còn ấp ủ tạo dựng một MCN của riêng mình để chiêu mộ, đào tạo những tài năng trẻ livestream nói riêng hay KOC nói chung để cùng tạo nên những phiên livestream trăm tỷ và vươn tầm thế giới.

Call Me Duy hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế, mang tới toàn deal sốc

