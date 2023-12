Thu Phương, Anh Tú hăng say tổng duyệt Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023

Tối nay (31/12), Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2023 sẽ diễn ra tại TP. Đà Lạt, Lâm Đồng. Top 38 thí sinh cùng các nghệ sĩ tích cực tập luyện, hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng để mang đến cho khán giả một Đêm Chung kết mãn nhãn.

Chiều 30/12, các nghệ sĩ khách mời và vũ đoàn đã tập luyện và tổng duyệt, nhằm mang đến những phần trình diễn chỉn chu nhất cho đêm Chung kết. Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Nguyễn Thị Ngọc Châu cũng đã có mặt từ sớm để cổ vũ các thí sinh cùng như chuẩn bị cho phần Final Walk - khoảnh khắc sải những bước catwalk chia tay nhiệm kỳ của mình.

Là người thể hiện ca khúc chủ đề của cuộc thi năm nay, ca sĩ Vũ Thảo My cùng Top 38 sẽ mang đến tiết mục đồng diễn mở màn trên nền nhạc "Made, Not Born - Tôi luyện nên tôi". Tại buổi tổng duyệt, Vũ Thảo My cùng vũ đoàn Bước Nhảy đã tập trung hết mình để có một phần trình diễn hoàn hảo nhất trên sân khấu Chung kết.

Ca sĩ Thu Phương cũng có mặt từ sớm để chuẩn bị cho phần trình diễn của mình. Giọng hát da diết và cảm xúc của "chị đẹp" Thu Phương mang đến một không gian thăng hoa và đẳng cấp trong phần trình diễn trang phục dạ hội của các thí sinh. Đây là lần hiếm hoi Thu Phương xuất hiện trong một cuộc thi hoa hậu, vì thế phần trình diễn của nữ ca sĩ đang rất được mong chờ.

Không khí buổi tập luyện trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết với màn trình diễn của ca sĩ Anh Tú. Dù khá bận rộn với lịch trình dày đặc sau khi giành ngôi vị Quán quân Ca Sĩ Mặt Nạ mùa 2 nhưng "Voi Bản Đôn" Anh Tú vẫn cực kỳ nhiệt tình và tràn đầy năng lượng.

Sau phần tập luyện của Anh Tú, ca sĩ Hương Giang cũng xuất hiện tại sân khấu. Đúng như mong đợi của người hâm mộ, Hương Giang sẽ mang bản hit Hot Hòn Họt cùng trend "đội lu biến hình" lên sân khấu Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2023. Chắc chắn Hương Giang sẽ khiến khán giả đứng ngồi không yên với giai điệu cuốn hút, ấn tượng cùng những màn vũ đạo quyến rũ, nóng bỏng mà cô mang tới.

Dẫn dắt Đêm thi Chung kết là cặp đôi MC Đức Bảo và Thanh Thanh Huyền. Cả hai đều là những tên tuổi nhiều kinh nghiệm trong các chương trình, sự kiện lớn về giải trí trong nước, hứa hẹn sẽ màn kết hợp thú vị trên sân khấu. Đặc biệt, với màn dẫn dắt song ngữ hai MC chắc chắn sẽ mang đến những màn tương tác thú vị và hấp dẫn cùng các thí sinh và giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2023.

Đêm Chung kết và trình diễn pháo hoa chào năm mới sẽ diễn ra vào 31/12/2023 tại TP. Đà Lạt, Lâm Đồng, tân hoa hậu đăng quang cũng là thời khắc giao thừa đón chào năm mới 2024. Hoạt động bắn pháo hoa hấp dẫn này sẽ diễn ra trong 15 phút với 150 dàn bắn.

Đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2023 sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 21h15 trên kênh VTV3!