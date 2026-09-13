Nam TikToker sở hữu hơn 13 triệu người theo dõi trên TikTok từng tiết lộ mức thu nhập 20-30 triệu đồng mỗi tháng.

Lê Tuấn Khang sinh năm 2002, quê Cần Thơ, là TikToker được biết đến qua những video về cuộc sống đời thường. Từ chuyện gia đình, hàng xóm đến hình ảnh chăn vịt, các nội dung của Khang gây chú ý nhờ cách kể chuyện hài hước, gần gũi và đậm màu sắc miền Tây.

Trước khi nổi tiếng, Khang từng nghỉ học sớm, theo bố mẹ chăn vịt rồi lên TP.HCM làm thuê. Năm 2022, Khang trở về quê phụ gia đình chăn khoảng 3.000 con vịt và bắt đầu quay video đăng lên mạng xã hội. Từ những clip đời thường, Khang dần trở thành một trong những TikToker được chú ý tại Việt Nam.

Hiện kênh TikTok của Khang có khoảng 13,3 triệu người theo dõi, YouTube hơn 866N follower. Nhiều video của TikToker đạt hàng chục triệu lượt xem. Độ phủ lớn trên mạng xã hội cũng khiến Lê Tuấn Khang ngày càng được chú ý ngoài đời, liên tục xuất hiện trong các hoạt động, sự kiện và dự án giải trí.

Lê Tuấn Khang nổi tiếng với các clip "cây nhà lá vườn".

Cùng với sức hút tăng nhanh, thu nhập của Lê Tuấn Khang cũng trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Đặc biệt, khi những video có lượng xem lên tới hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu, không ít người tò mò TikToker kiếm tiền từ những nguồn nào và thu nhập thực tế ra sao.

Từng tiết lộ thu nhập 15-20 đồng/tháng

Thực tế, Lê Tuấn Khang từng chia sẻ khá thẳng thắn về thu nhập của mình. Trong một lần livestream vào năm 2024, TikToker cho biết trước khi trở thành nhà sáng tạo nội dung, thời điểm lên TP.HCM làm việc, cậu có thu nhập khoảng 9-15 triệu đồng/tháng.

Sau khi về quê làm video, mức thu nhập được Khang cho biết tăng lên khoảng 15-20 triệu đồng/tháng.

Lê Tuấn Khang không đăng video với tần suất dày, có tháng chỉ đăng 1-2 video, thậm chí có tháng không nhận quảng cáo. Vì vậy, mức thu nhập giữa các tháng cũng không cố định. Bên cạnh đó, số tiền nhận được còn phải tính đến chi phí mua đạo cụ và đầu tư cho mỗi video.

Thời điểm đó, Khang cũng cho biết bản thân không đặt nặng việc kiếm được bao nhiêu tiền. Với nam TikToker, việc có sản phẩm mới để đăng tải và mang lại tiếng cười cho khán giả mới là điều khiến TikToker này vui nhất.

Lê Tuấn Khang sở hữu lượng follower, lượng view cao trên mạng xã hội. Từ đó mang về nguồn thu nhập không nhỏ.

Trong cuộc phỏng vấn với VTC News vào năm 2025, Khang chia sẻ cụ thể hơn về các nguồn thu nhập. Theo đó, riêng nguồn tiền từ YouTube là khoảng 10 triệu đồng, còn tổng thu nhập từ các nền tảng vào khoảng 20-30 triệu đồng.

“Nếu như chăm chỉ, quay nhiều video mỗi tháng thì tôi sẽ có thu nhập khá cao. Tuy nhiên hiện tôi chỉ quay khoảng một video/tháng. Thậm chí 2 tháng vừa qua tôi không có thu nhập vì không có video mới nào.

Ví dụ như tháng này, số tiền kiếm được từ Youtube của tôi chỉ khoảng 10 triệu đồng. Tổng thu nhập ở tất cả các nền tảng chỉ khoảng 2-3 chục triệu đồng.

Bản thân tôi chưa có định hướng cần phải làm gì để kiếm tiền. Nhiều lúc tôi nghĩ hay do mình không thích tiền? Nói chính xác là tôi chưa tìm ra động lực kiếm tiền. Thậm chí tôi từng suy nghĩ đến việc đi vay tiêu xài để có động lực kiếm tiền trả nợ (cười).

Nếu tập trung làm đàng hoàng, tôi biết mình có thể kiếm rất nhiều tiền. Dù vẫn phấn đấu nhưng động lực của tôi mới chỉ ở mức 60%”, Lê Tuấn Khang chia sẻ trên VTC News.

Điều này cho thấy không thể chỉ nhìn vào lượt xem để tính thu nhập của Lê Tuấn Khang. Dù có lượng người theo dõi lớn, TikToker này không đăng video liên tục mà thường tập trung vào những nội dung có lượng xem cao. Vì vậy, cần phân biệt giữa lượt xem, tiền quảng cáo và thu nhập thực tế. Một video có hàng trăm triệu lượt xem cũng không có nghĩa Khang sẽ nhận về số tiền tương ứng.

Lê Tuấn Khang kiếm tiền từ đâu?

Thu nhập của Lê Tuấn Khang đến từ nhiều hoạt động, trong đó quảng cáo, hợp tác với nhãn hàng và doanh thu từ các nền tảng mạng xã hội là những nguồn đáng chú ý.

Quảng cáo, hợp tác với nhãn hàng: Khi TikTok của Khang tăng trưởng mạnh, nhiều thương hiệu bắt đầu xuất hiện trong các video của anh. Thay vì thực hiện nội dung quảng cáo riêng biệt, Khang thường đưa sản phẩm vào câu chuyện, bối cảnh hoặc tình huống quen thuộc trong các clip. Đây được xem là nguồn thu quan trọng đối với một nhà sáng tạo nội dung có lượng người theo dõi lớn như Khang.

Doanh thu từ YouTube: YouTube cũng trở thành một nguồn thu của Lê Tuấn Khang.

Trong chia sẻ năm 2025, nam TikToker cho biết riêng nguồn thu từ YouTube trong tháng được hỏi vào khoảng 10 triệu đồng.

Trên YouTube, nhà sáng tạo có thể kiếm tiền từ quảng cáo sau khi được tham gia Chương trình Đối tác YouTube (YPP) và đáp ứng các điều kiện của nền tảng. Với video dài, YouTube hiện chia cho nhà sáng tạo 55% doanh thu ròng từ quảng cáo trên trang xem video; riêng Shorts có cơ chế chia doanh thu khác.

Tuy nhiên, lượt xem không được quy đổi trực tiếp thành một khoản tiền cố định. Doanh thu còn phụ thuộc vào quảng cáo thực tế được phân phối và nhiều yếu tố khác, nên không thể chỉ dựa vào số lượt xem để tính chính xác thu nhập của một kênh.

Các hoạt động bên ngoài mạng xã hội: Năm 2025, Khang tham gia Lật mặt 8: Vòng tay nắng của Lý Hải, tuy nhiên, chưa có thông tin công khai đáng tin cậy về cát-xê của cậu bạn trong dự án này.

Ngoài ra, với hơn 13,3 triệu người theo dõi trên TikTok, lượng xem lớn và việc xuất hiện tại các sự kiện, hoạt động giải trí, Khang cũng có thêm nhiều cơ hội thương mại. Tuy nhiên, các khoản thu cụ thể từ những hoạt động này chưa được công khai.

Lê Tuấn Khang từng lấn sân điện ảnh.

Sau khoảng 4 năm được biết đến trên mạng xã hội, Lê Tuấn Khang hiện đã có một căn nhà riêng tại quê. Nam TikToker bắt đầu xây nhà vào tháng 8/2025, đến năm 2026 hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Căn nhà nằm giữa cánh đồng, mang dáng dấp một ngôi nhà cấp 4 miền Tây với khung gỗ, mái tôn kết hợp mái lá và phần tường, trần ốp thạch cao. Phần thô được Khang cho biết có chi phí khoảng 3 chỉ vàng, chưa tính nội thất và các hạng mục hoàn thiện.

Hiện đây vừa là nơi ở, vừa là không gian để Khang tiếp tục sản xuất nội dung đăng tải lên TikTok.

Ảnh: FBNV.